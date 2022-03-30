كان معدل التضخم السنوي في إسبانيا 9.8٪، وهو الأعلى منذ عام 1985: ستطلق الحكومة حزمة مساعدات استثنائية

Frutería en un mercado de Madrid, España, 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Susana Vera

ارتفع التضخم في إسبانيا إلى 9.8٪ في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 2.2 نقطة عن المعدل المسجل في فبراير (7.6٪) والأعلى منذ عام 1985، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (INE).

تظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى الزيادات الواسعة النطاق في معظم مكوناته، وخاصة الكهرباء، التي وصلت أسعارها إلى أسعار قياسية في إسبانيا؛ وقد ساءت الوقود والوقود، الذي ارتفعت أسعاره بعد غزو روسيا لأوكرانيا؛ والطعام والمشروبات غير الكحولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأغذية الطازجة أو الطاقة، بنسبة أربعة أعشار في آذار/مارس ليصل إلى 3.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، الاشتراكي بيدرو سانشيز، أن هذا الارتفاع «بنسبة 73٪» يعزى إلى تأثير الحرب في أوكرانيا، «بسبب السعر الجامح للطاقة والأغذية غير المصنعة».

في هذا السياق، فإن الخطوط السميكة للمساعدات الجديدة لتخفيف الأثر الاقتصادي للغزو الروسي، يعني أنه سيتم صرف 6 مليارات في تدابير مباشرة و 10 مليارات قروض مضمونة من الدولة لمساعدة الشركات والأسر على خفض فاتورة الطاقة، وزيادة الوقود، ووقف رفع مستوى الإيجار وبالتالي التعامل مع التضخم.

تسعى سياسة الصدمة التي تنتهجها السلطة التنفيذية، بعد بعض الجمود الذي بدأ يزعج الحياة العامة في البلاد، إلى الرد على إضراب الناقلين والمواجهة مع جميع حلفائها حول التحول في الموقف من العلاقات مع الصحراء بيدرو سانشيز وفريقه الحكومي.

وفي مواجهة الانتقادات، كان على السلطة التنفيذية أن ترد بأن الانتظار في التعاريف كان نتاج المفاوضات التي يلزم إنشاؤها في القمة الاستثنائية لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل. بمجرد الحصول على التفويض في بلجيكا، ظهر بيدرو سانشيز مع البرتغالي أنطونيو كوستا ليوضح أنهم طلبوا حتى تفويضًا لـ «الاستثناء الأيبيري» من أجل خفض سعر الكهرباء في شبه الجزيرة.

في مواجهة التضخم المتفشي، كان الجزء الأكثر تعقيدًا من المحادثات هو التوصل إلى اتفاقيات بين الشركاء الحكوميين. تفاوض المسؤولون الاشتراكيون و «podemist» على الصكوك، التي لديها بوضوح بعض المقترحات من الحزب بقيادة بابلو إغليسياس، مثل الحد الأقصى بنسبة 2٪ على زيادات الإيجار أو حظر تسريح العمال، على الأقل للأيام التسعين القادمة، الموعد النهائي لهذه الحزمة.

مظاهرة من قبل شركات الطيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، في مدريد. على الرغم من مكافأة 20 سنتا، قبل المساعدات كان هناك «تنميق» في موزعات 5 سنت.

على الرغم من أنه اعتبارًا من نشرها يوم الأربعاء في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE)، ستدخل حزمة المساعدات حيز التنفيذ في 1 أبريل، إلا أنها ستكون في غضون شهر واحد يجب أن تعامل فيه في مؤتمر نواب. حتى مع وجود نظام جديد من القوات، أو على الأقل ما سيحدث مع رحيل بابلو كاسادو ووصول ألبرتو نونيز فيجو إلى قيادة الحزب الشعبي (PP).

سيكون المرسوم الكبير الذي يتضمن تدابير اقتصادية عاجلة بقيمة 6 مليارات يورو وافق عليه مجلس الوزراء أمس فرصة لرؤية مستوى التجزؤ السياسي في إسبانيا أم لا. أثناء انتظار هذه الأسابيع الأربعة للمناقشة البرلمانية وتصويتها، لم يتخلوا حزب الشعب الباكستاني و PP عن إظهار الخلافات العامة حول الأدوات، على الرغم من أن التكهنات السياسية تشير إلى أنه في مواجهة الأزمة التي تواجه المجتمع سيكون من الصعب عدم مرافقة الخطة.

في حين أن التضاريس السياسية لها منطقها الخاص، فإن فعالية التدابير لها خاصة بها. تلقى إعلان الحكومة بشأن تمديد مكافأة أسعار الوقود لجميع السكان استجابة سريعة من مضخات الوقود الإسبانية يوم الثلاثاء. في غضون 24 ساعة فقط، أظهر سعر البنزين والديزل زيادة بأكثر من خمسة سنتات للتر الواحد، وفقًا لمسح أجراه وزير الدولة للطاقة . عندما يبقى معرفة تفاصيل كيفية تعويض استبدال الدبابات لأصحاب محطات الوقود، فإن هذه الزيادة تنفي مساعدة 20 سنتا التي قدمتها وزارة المالية مع شركات النفط.

هذا «التنقيح»، مقابل مكافأة الوقود، قد يجدد تشديد موقف الناقلين، الذين شلوا لوجستيات البلاد في الأيام الأخيرة. ونصت المجموعة على إجراءات محددة لقطاع النقل (450 مليون بالإضافة إلى المعونة من أجل الوقود)، ومصايد الأسماك (68 مليون) والزراعة (362 مليون دولار)، التي تعاني من ارتفاع المدخلات مثل الوقود والأسمدة والأعلاف الحيوانية.

أكد الإعلان عن التخفيض دون التفسير الفني المقابل على قطاع الوقود يوم الاثنين. طلب الاتحاد الإسباني لرواد أعمال محطات الخدمة (CEEES)، الذي يمثل أصحاب متاجر التزود بالوقود، من السلطة التنفيذية «توضيح» بشكل عاجل وسريع كيف سيتم اعتماد الإجراء المعلن قبل ساعات قليلة بعد الخوف الذي أطلقه العديد من شركائه.

التضخم مشكلة أوروبية

بدأ التضخم في النمو خلال يوليو 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأزمة الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي، والتي وصلت إلى أرقام عالية جدًا منذ ديسمبر من العام الماضي. لكن اللقطة الأخيرة تتعلق بالتوترات حول الصراع في أوكرانيا.

تواجه أوروبا بأكملها حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقًا لكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وفقًا لمعهد الإحصاء الوطني الإسباني، في بيانه، «يرجع هذا التطور إلى الزيادات الواسعة النطاق في معظم مكوناته . وتشمل هذه الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود والوقود والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ، وهي أعلى هذا الشهر مما كانت عليه في مارس 2021».

هذا الأربعاء، قامت مجموعة الاقتصاديين المؤثرة التي تقدم المشورة للحكومة الألمانية بمراجعة توقعاتها للنمو لألمانيا في عام 2022 من 4.6٪ إلى 1.8٪ بسبب الحرب في أوكرانيا. كما تتوقع اللجنة، المعروفة باسم «الحكماء»، أن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند 6.1٪ هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4٪ في عام 2023 ، عندما من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6٪، وفقًا لبيان صحفي.

وتوقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن تصل إلى منطقة اليورو بأكملها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء «سنواجه تضخم أعلى ونمو أبطأ على المدى القصير»، خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي القبرصي.

«كلما طالت مدة الحرب، زادت التكاليف الاقتصادية وزيادة احتمال أن نواجه سيناريوهات أكثر سلبية. واضاف ان الاسر، الاكثر تشاؤما، يمكن ان تقلل من انفاقها وان استثماراتها التجارية قد تعاني ايضا.