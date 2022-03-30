تم إطلاق سراح الجندي الذي احتجزته ELN في كاتاتومبو

وعلى وشك قضاء خمسة أشهر في الأسر، استعاد الجندي المحترف ييسون مارتينيز تابياس حريته بعد أن سلم جيش التحرير الوطني مجموعة من المختطفين إلى مكتب أمين المظالم ولجنة الكنيسة الكاثوليكية.

واستقبلت المنظمتان المعتقلين في كاتاتومبو الريفية وأفادا بأن من بين الذين أطلق سراحهم مارتينيز، المحرومين من حريته عندما وزع المياه في بلدية تيبو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

في 21 مارس/آذار، تلقت عائلة الجندي الدليل الوحيد على البقاء الذي أكد تأليف جيش التحرير الوطني في الاحتجاز؛ وأضاء شريط الفيديو الذي كان فيه مارتينيز تابياس بصيص أمل بين أقاربه، الذين افترضوا وفاته بعد ثلاثة أشهر من عدم سماعه منه.

«منذ اللحظة التي احتجزت فيها، لم أتلق أي اعتداء جسدي أو لفظي. لقد كنت بصحة جيدة، لقد اتبعت نظامًا غذائيًا جيدًا. قال الجندي مارتينيز في السمعي البصري: «لقد حظيت براحة جيدة».

بعد استعادة حريته، شكره الرجل العسكري على فرصة العودة بين بلده: «سعيد جدا للعودة إلى المنزل، أن أكون مع والدي وزوجتي وأطفالي مرة أخرى، وأنا سعيد حقا. هذا يوم طال انتظاره، يتوق إليه، كل يوم أطلب من إلهي الكثير لإخراجي من هنا».

ومن ناحية أخرى، أشار أمين المظالم، كارلوس كامارغو، إلى حرية مجموعة الأشخاص التي يحتجزها الجيش الوطني، قائلاً: «يسعدنا أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى أسرهم وأصدقائهم، ونسلط الضوء أيضاً على مسؤولي أوكانيا الإقليمية، برئاسة المدافع ديسي دياز، الذي نفذت بنجاح هذا العمل الإنساني».

وأضاف أنه «من مكتب أمين المظالم نحافظ على تمكين قنواتنا الإنسانية لضمان الحق في الحرية». واضاف ان المسؤول دعا الجهات المسلحة الى «الافراج عن كل من هم في سلطتهم».





كيف كان الجندي يقوم بعمل إنساني في كاتاتومبو محرومًا من الحرية؟

نزاع ELN مع ثلاث مجموعات مسلحة أخرى حول السيطرة على الأراضي في شرق كولومبيا

تم اختطاف الجندي من قبل رجال مسلحين في قرية بالميراس ديل ميرادور، المنطقة الريفية في تيبو. أشارت النسخ الأولية إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 11:00 صباحًا في 3 نوفمبر، عندما كان ييسون مارتينيز تابيا، بصحبة زميله الضابط العسكري والتر أورخويلا بينيدا، يسلم مياه الشرب في شاحنة لوحة DIW-807. في ذلك الوقت، وصل أشخاص مسلحون واعترضوا عليهم.

وفقا لأورجويلا بينيدا، كان شريكه في مقصورة الشاحنة وأجبره المجرمون على الخروج. في مواجهة استحالة التمثيل، انزلق من خلال الشجيرات وبالتالي تمكن من تجنب الاختطاف. ثم هرب المخربون مع الجندي مارتينيز تابياس إلى الجنوب، بينما عاد أورجويلا بينيدا على الناقلة وقاد السيارة لأكثر من ثلاثة كيلومترات إلى أقرب مركز للقيادة العسكرية (PMM)، حيث قدم تقرير اختطاف رفيقه.

وفي مواجهة هذا الوضع، قام الغالا العسكري بتنشيط العمليات للعثور على مكان وجود الجندي دون الحصول على نتائج فورية. لعدة أشهر، طلبت الأسرة الإفراج عن الجندي مارتينيز أو اختبار البقاء على قيد الحياة يشير إلى حالة أحبائهم، والذي تم تسليمه في مارس 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن أربع مجموعات مسلحة تعمل خارج نطاق القانون في كاتاتومبو: المنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وقوات الدفاع الذاتي الغيتاني في كولومبيا، المعروفة أيضا باسم عشيرة الخليج، وجيش التحرير الوطني، وجيش التحرير الشعبي. .

الخلاف حول السيطرة على الإقليم لأن المنطقة هي نقطة استراتيجية للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والمسارات الحدودية مع فنزويلا.





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