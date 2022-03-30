أعدمت سنغافورة أول سجين حكم عليه بالإعدام في عامين

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

أعدمت سنغافورة سجيناً أدين بتهريب المخدرات يوم الأربعاء في أول عملية إعدام منذ عامين في دولة المدينة المزدهرة, حيث يحذر oenegés من أن القدرة الكاملة تقريبا على المحكوم عليهم بالإعدام قد تسرع عمليات الشنق.

أُعدم عبد الكريم بن عثمان، وهو سنغافوري يبلغ من العمر 68 عاماً، في الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، في سجن شانغي، كما أكده محامي حقوق الإنسان رافي مرفي والناشطة كيرستن هان، منسقة منظمة العدالة التحويلية الجماعية غير الحكومية.

وقال إيفي هان، الذي شارك في اليوم السابق في وقفة احتجاجية للسجين عند أبواب سجن شانغي، «إن عائلات السجناء الآخرين تتحدث عن الجنازة قريبا».

لم يتم تأكيد إعدام كهار من قبل السلطات, الذين يتعاملون مع هذه القضايا بالتعتيم وعادة ما يكشفون فقط عن قائمة سنوية من الشنق, الطريقة المستخدمة في سنغافورة, بينما يقول النشطاء إن هذا هو أول إعدام بين المدن في العامين الماضيين.

وحكم على كاهار بالإعدام لارتكابه جريمتين لتهريب المخدرات في عام 2015 - بلغ مجموعهما 66.77 غرام من الديامورفين (الهيروين) - وقبل أسبوع تلقى شقيقه، طالب، رسالة من دائرة السجون السنغافورية يعلن فيها أنه من المقرر تنفيذ الإعدام في 30 مارس.

قال طالب في محادثة يوم الثلاثاء مع Transformative Justice Collective: «إنه لا يريد أن يموت (...) لشيء غبي للغاية»، حيث تنشر oenegé على حسابها في Instagram.

«غدا سأجمع جسده وأدفنه حتى تبدأ أفضل حياته (..) لا بأس لمعاقبة الناس، ولكن قتلهم. قتلهم، لا»، رثى الرجل.

لافتة ضد إعدام عبد الكريم بن عثمان

ولد كاهار في أسرة تعاني من صعوبات مالية، وقد أمضى الكثير من حياته خلف القضبان بسبب مشاكل المخدرات، وبعد أن قضى عقوبة أولى في عام 2005، حاول إعادة تأهيل نفسه خاصة بمساعدة أخيه، الذي يأسف لعدم وجود برامج وتوجيهات من جانب السلطات.

تمثل قضية كاهار، وفقًا لهان ونشطاء آخرين في الجزيرة شبه الاستبدادية، التحيزات المزعومة ضد السكان الذين لديهم أقل الموارد، وهو ظرف، كما يقولون، يتقاسمه معظم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تكثر الإدانات بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وتحذر العدالة الجماعية التحويلية وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة من أن القدرة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن تكون كاملة تقريبا، لذلك فهي تعتقد أن عمليات الإعدام يمكن التعجيل بها.

وقد استنفد العديد من السجناء بالفعل أحدث سبل الانتصاف، بما في ذلك ناغاينتثران دارمالينغام الماليزي، بعد أن رفضت محكمة أمس استئنافا على أساس إعاقته الذهنية، وفقا لتشخيصات طبية، مما أثار انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بين آخرين.

ولدى سنغافورة أحد أكثر قوانين الاتجار بالمخدرات قسوة على هذا الكوكب، حيث تنص على عقوبة الإعدام من 15 غراما من الهيروين المتجر به، بينما تندد المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام بعدم جدواها في الحد من الاستهلاك وتشجيع إعادة التأهيل.

(مع معلومات من EFE)

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