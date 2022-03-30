أعلن سيرجيو هيجويتا ما يأمل في تحقيقه في Vuelta a España

يوم الأحد الماضي، 27 مارس، فاز الكولومبي سيرجيو هيجويتا، من فريق بورا، في فويلتا كاتالونيا بعد المرحلة السابعة والأخيرة مع بداية ونهاية في برشلونة، حيث فاز الإيطالي أندريا باجيولي (Quick-Step) في السباق.

الكولومبي الشاب، 24 عاما، هو ثالث عداء من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يظهر في الفائزين في فويلتا بعد نايرو كوينتانا، الفائز في عام 2016، وميغيل أنجيل «سوبرمان» لوبيز في عام 2019. شاهد الكولومبي بشكل خاص كاراباز، الذي حاول الهجوم على الصعود قبل الأخير إلى تل مونتجويك، الذي كان على العدائين تسلقه ست مرات، دون أن يتمكن من فتح خرق.

بعد أن توج بطل السباق الكاتالوني، قدم متسابق ميديلين مؤتمرًا صحفيًا بدأ فيه الحديث عن لقبه الجديد، ووصوله إلى بورا كواحد من قادة التشكيلة الألمانية وعن الأهداف التي لديه لهذا الموسم والمسابقات القادمة للمشاركة.

«كنت قريبًا في كاليفورنيا وفي باريس نيس، لكنني لم أكن قائدًا ولم أستطع الفوز. كان هدفي هذا العام هو الفوز بWT لمدة أسبوع واحد. كان ذلك ممكنا، وكانت الحالة جيدة، وأكثر نضجا بكثير وقد فعلنا ذلك».

وأضاف: لم أكن أتوقع الهجوم. حدثت أشياء. خرج الدراج من Ineos وضربتني. عندما تُركت أنا وكاراباز بمفردنا، أخذنا دقيقة وقررنا المغادرة، حاول. لم يكن السباق في ذلك اليوم سيسير بهذه السرعة في الفصيلة لأنه كان طريقًا خطيرًا وضيقًا وكان من الصعب متابعته.

وفيما يتعلق بوصوله إلى الفريق الألماني، قال: «أنا أحد قادة الفريق للسباقات ومع الخبرة التي مررت بها، لأنني أفهم المزيد عن ذلك. من الطريق الوطني كنت أعرف أنه يجب علي القيام بذلك والآن يبقى لي أن أتبع الطريق الذي حددناه.

بالنسبة لـ Higuita، يتمتع هذا الفريق بمستوى جيد حيث قام بسباقات جيدة والتوازن ممتاز. «لقد منطوني الكثير من الثقة، وأن لديهم مدربين داخليين، ويحللون كل شيء بشكل جيد. لديهم كل شيء تم قياسه جيدًا، وهذا يمنحني الثقة. قبل أسبوع من كل سباق يرسلون خطة كل راكب دراجة، ما سيتم القيام به، وهذا هو التنظيم. إنهم يتوقعون كل شيء وهذا يعطي الكثير من راحة البال».

وبالإضافة إلى ذلك، اعترف ما هي أهدافه قصيرة الأجل: لا بد لي من الاستفادة من حقيقة أنني في حالة جيدة في بلاد الباسك. نحن ذاهبون لقيادة فريق جيد وآمل أن أذهب من خلال مرحلة ومحاربة الجنرال. في Romandy أريد أيضًا الذهاب والفوز بالجنرال.

حول كيف يرى إمكانية وجود نوع من البروز في Vuelta a España، أوضح Higuita أن: «المثل الأعلى هو دائما أن تسير على ما يرام، للوصول بشكل جيد. الحلم هو الفوز بـ Vuelta a España أو Giro d'Italia. سأحاول هذا العام الفوز بها وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسأستمر في المحاولة. سيكون هناك العديد من الأفضل ولن يكون الأمر سهلاً».

وأضاف: «إنه جدول رواتب كامل للغاية. لم يقتصر الأمر على توظيف أشخاص لمدة ثلاثة أسابيع, ولكن للفوز بالمراحل, اذهب للقميص الأخضر مثل Sam Bennett, يريدون أن يكون لديهم مجموعة متعددة الاستخدامات. ما يريدونه هو القيام بالمراحل المسطحة والتعبئة وغيرها للجولات الكبيرة. أشعر بالاستعداد لـ Vuelta a España، مع ثلاثة كبيرة يشعر المرء بأنه أكثر نضجًا، يمكنك دفع جسمك إلى حد أقوى. في إسبانيا سيكون هناك زعيمان، لا أعرف ما إذا كان جاي هيندلي أو ألكسندر فلاسوف، سنذهب للحصول على لقب Vuelta.

وأخيرا، تحدث عن كيفية رؤيته إيغان برنال، الذي تعرض لحادث خطير في نهاية يناير من هذا العام، مما تركه بعيدًا عن الطرق لفترة طويلة، على الرغم من تعافيه السريع والرائع. «نحن أقوياء للغاية بين الكولومبيين. إنه الشخص الذي يساهم كثيرًا في ركوب الدراجات في البلاد. أنا سعيد من أجل الشخص. كدت أبكي يوم الحادث. في وقت قصير كان على الدراجة، إنه رجل قوي. إنها ستعود أقوى، الأبطال يحملون ذلك في الداخل»

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