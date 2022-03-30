أرسل السيناتور جيرمان مارتينيز «إلى الجحيم» إلغاء ولاية AMLO

كان إلغاء الانتداب قضية مهمة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) وأنصاره، لأنه مع هذا الرقم، الموصوف في الدستور نفسه، سيتمكن المواطنون من التصويت لصالح استمرارية Tabasqueño كرئيس اتحادي.

جلبت هذه الممارسة الديمقراطية تصفيقًا وانتقادات لا نهاية لها بين أولئك الذين يدعمونها وأولئك الذين تحدثوا ضدها، مثل عضو مجلس الشيوخ عن مجموعة الجمع، جيرمان مارتينيز، الذي أرسل «إلى الجحيم» هذه المشاورة الشعبية.

في مؤتمر صحفي عقده مجلس الشيوخ في الجمهورية، أشار مارتينيز إلى أن «مظاهرة» لوبيز أوبرادور خلال «الصباح»، والتي ذكر فيها أنه سيقدم اقتراحًا للإصلاح الانتخابي لتعديل قواعد المعهد الانتخابي الوطني (INE) والمحكمة الانتخابية في القضاء في الاتحاد (TEPJF).

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أشار إلى أن هذا «حافز» يسعى إلى «تقسيم» السكان لتعزيز إلغاء الولاية. لهذا السبب، طالب بأن يولي اهتمامًا أكبر للعنف في المكسيك، وتحديدًا في ولاية ميتشواكان، التي سجلت مذبحة لأكثر من 15 شخصًا في أقل من شهر.

«إنه حافز آخر لتقسيم وتعزيز إلغاء الولاية. إنه عامل آخر ناهيك عن الوفيات العنيفة في ميتشواكان. هناك ما لا يقل عن 634 ميتشواكان لن يصوتوا لصالح الاستدعاء لأنهم ماتوا»، قال المشرع.

أشار إميليو ألفاريز إيكازا إلى أن Q4 ستصبح الإدارة التي تضم أكثر الأشخاص المفقودين والقتل (الصورة: تويتر)

قال مارتينيز كاساريس إن حركة التحول الرابع (Q4) تواصل «فتح القبور» في البلاد، منذ تعاملها مع جائحة COVID-19، أدت الزيادة في جرائم القتل إلى الإضرار بالسكان الأكثر تضررًا، لذلك تسعى إلى صرف الآراء عن مشاوراتها الشعبية.

وانفجر أخيرا وأرسل «إلى الجحيم» إلغاء الانتداب، الذي سماه «مهزلة»، وطالب باتخاذ إجراءات قوية لتهدئة ميتشواكان.

«أقول من هنا أنه مع استمرار هذه المذابح وكيف تستمر تلك الأحداث في الصباح: إلى الجحيم مع إلغائها! إلى الجحيم مع الإلغاء الخاص بك! الإلغاء الخاص بك هو مهزلة! كما أرسل الشيطان إلى المؤسسات، أرسل الشيطان إلغاءه، إنها مهزلة! دع ميتشواكان يبدأ في التهدئة! ، أقول له على أنه ميتشواكان»، قال جيرمان مارتينيز.

من جانبه، أشار إميليو ألفاريز إيكازا، من نفس المجموعة البرلمانية، إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي تم إعدام 20 شخصا في بالينكي سري الموجود في بلدية زينابيكوارو, وهي حقيقة أضافت إلى سجله في العنف في ثلاث سنوات من الحكم.

سجل ميتشواكان مذابحتين في أقل من شهر (الصورة: رويترز)

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن إدارة AMLO على وشك أن تصبح واحدة مع معظم الناس في عداد المفقودين، لأنها تسجل 1 من كل 3 حالات اختفاء.

«نحن نشهد زيادة مستمرة ومثيرة للقلق في المذابح في المكسيك. في مارس وحده، كانت هناك 6 مذابح تعني خسائر في أرواح 61 شخصا»، قال المشرع.

في 27 مارس عندما تم الإعلان عن إعدام 19 شخصًا، وهو رقم تم تعديله إلى 20 بعد 24 ساعة، في بلدية ميتشواكان هذه بسبب أعمال انتقامية مزعومة بين أعضاء كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) وكوريس وعائلة ميتشواكان.

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه تم التخطيط للانتقام من رئيس إقليمي مزعوم من الحزب الوطني الغواتيمالي الذي هاجر من انتمائه إلى أسرة ميتشواكان. حددت الصقور مكان الزعيم المزعوم وتم نشر عملية لإعدامه، ومع ذلك، كان الكوريس بمثابة دعم لهذه الإجراءات. لكن السلطات لم تبلغ عن أي عناصر أكبر تدعم هذه التقارير.

وفي غضون 48 ساعة فقط, حدد مكتب المدعي العام لميتشواكان 19 من بين 20 شخصا قتلوا, من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية, بالإضافة إلى موضوع يعرف باسم إل تشابو، من غواتيمالا. وقد تم بالفعل المطالبة بهم جميعًا من قبل أقاربهم.

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