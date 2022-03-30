تقوم SEC بإخطار وسطاء وول ستريت بقاعدة السلوك

(بلومبرغ) - يقوم أكبر منظم في وول ستريت بإخبار صناعة الاستثمار بأن الوسطاء والمستشارين الماليين يجب أن يلتزموا بقواعد سلوك مماثلة عند مساعدة عملاء التجزئة على اختيار نوع الحساب الذي سيتم فتحه.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الأربعاء أن كلا النوعين من المهنيين الماليين يشتركون في واجبات مماثلة مع عملائهم. وقال مسؤولون في رسالة إخبارية إنه في حين أن قواعد المستشارين والوسطاء تدخل حيز التنفيذ في أوقات مختلفة، فإنها «تسفر بشكل عام عن نتائج مماثلة إلى حد كبير من حيث المسؤوليات النهائية المستحقة لمستثمري التجزئة».

يتناول الدليل الجدل السياسي المثير للجدل حول قواعد تضارب المصالح وما يعنيه أن يتصرف الوسطاء لصالح عملائهم. لطالما كان السؤال موضوع دعاوى قضائية ونزاعات حزبية. خلال إدارة ترامب, انتقد المدافعون عن المستثمرين والديمقراطيين لائحة ذات صلة لكونها متساهلة للغاية, تأجيج التكهنات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستحل محلها برئاسة غاري جينسلر.

تشير نشرة الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يحافظ المنظم على القاعدة، ولكن يفسرها بطريقة أكثر صرامة. على الرغم من أنها لا تحمل الوزن القانوني للقانون، إلا أن نشرات موظفي SEC تراقب عن كثب من قبل الصناعة.

تقول الوثيقة أن هناك اختلافات بين المعيار الائتماني الذي ينطبق على مستشاري الاستثمار وقواعد الوسطاء، ولكنه يؤكد أيضًا على كيفية تشابه متطلبات السلوك.

وقال موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كلاهما «مستمد من المبادئ الائتمانية الرئيسية التي تشمل الالتزام بالتصرف بما يخدم مصالح مستثمر التجزئة الفضلى وعدم وضع مصالحهم الخاصة أمام مصلحة المستثمر».

ملاحظة أصلية:

وول ستريت بروكرز وضع إشعار من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حول قواعد السلوك

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