أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في ماريوبول يوم الخميس بهدف السماح بإخلاء المدنيين

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشئ «نظام صمت»، أي وقف إطلاق النار المحلي، ابتداء من الساعة 10:00 صباح يوم الخميس (07:00 بتوقيت جرينتش) في ميناء ماريوبول الأوكراني المحاصر لإجلاء المدنيين.

ووفقا لهذا المصدر، فإن هذا الإجراء ينبغي أن يسهل فتح ممر إنساني إلى مدينة زابوريا الأوكرانية.

واضافت الوزارة في البيان «لكي تنجح هذه العملية الانسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر».

ودعت الوزارة الروسية كييف الى ضمان «الاحترام غير المشروط» لوقف اطلاق النار من خلال اشعار مكتوب للجانب الروسى ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر بحلول الساعة 06:00 (03:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

كما دعت موسكو الجيش الأوكراني إلى الالتزام بضمان سلامة قوافل الحافلات على طول الممر المحدد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشئ «نظام صمت»، أي وقف إطلاق النار المحلي، ابتداء من الساعة 10:00 صباح يوم الخميس (رويترز/ألكسندر إرموتشينكو)

كما قالت الوزارة إنها قبلت اقتراحًا من كييف بفتح أربعة ممرات إنسانية جديدة من ماريوبول إلى زابوريزهيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قبل ساعات، ادعت روسيا أنها لا ترى أي شيء «واعد» في مفاوضات السلام مع أوكرانيا، التي اتهمتها بقصف مدينة تشيرنيغوف ومركز الصليب الأحمر في ماريوبول.

وقالت ليودميلا دينيسوفا، المسؤولة عن حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، إن «المحتلين قصفوا عمداً مبنى للجنة الدولية للصليب الأحمر في ماريوبول»، دون أي تقارير عن وقوع إصابات محتملة حتى الآن.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن قصف روسيا وهجماتها العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في أوكرانيا تثير «قلقا هائلا» ويمكن أن ترقى إلى «جرائم حرب».

وفقا لمكتب باشيليت، منذ بداية الغزو حتى الثلاثاء 29 مارس، قتل 1189 مدنيا، من بينهم 98 طفلا. وهو التوازن الذي، كما يعترف، هو أقل بكثير من الواقع، حيث أن فرقه لا تملك إمكانية الوصول المباشر إلى الأماكن الأكثر تعرضا مثل ماريوبول، حيث تم الكشف عن وجود مقابر جماعية.

في خمسة أسابيع من الحرب، اضطر أربعة ملايين أوكراني إلى الفرار من بلادهم (رويترز/ألكسندر إرموتشينكو)

وما زال نحو 160 ألف مدني محاصرين في ماريوبول التي تعرضت للضرب والمحاصرة ويواجهون «كارثة إنسانية»، حيث يعيشون في ملاجئ بدون كهرباء ويفتقرون إلى الغذاء والماء، وفقا لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس من أولئك الذين فروا من تلك المدينة.

في يوم الأربعاء، ندد مكتب عمدة ماريوبول بالإخلاء القسري إلى روسيا لأكثر من 70 شخصًا - نساء وموظفين طبيين - من مستشفى للولادة.

في خمسة أسابيع من الحرب، اضطر أربعة ملايين أوكراني إلى الفرار من بلادهم، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR). ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق الكبير للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي المجموع، أُجبر أكثر من عشرة ملايين شخص، أو أكثر من ربع السكان، على مغادرة منازلهم. وقد أسفر الصراع عن مقتل 1189 مدنيا وإصابة 1,901، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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