«أحمر»: لماذا لا يمكنك التوقف عن رؤيتها؟

وصل Red إلى منصة Disney Plus في 11 مارس وفي غضون ثلاثة أيام فقط أصبح الترتيب الخيالي الأكثر مشاهدة رقم واحد (بناءً على عدد ساعات المشاهدة التي تم الحصول عليها). يحكي الفيلم قصة مي لي، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات النموذجية لعمرها في المدرسة ومع عائلتها، يجب أن تتعامل مع وضع خاص جدًا: في كل مرة تشعر فيها بمشاعر شديدة، تتحول إلى دب باندا أحمر عملاق.

تحت حكم الأسرة الصارم، ميلين لي (مي، هو لقبها) يجب أن تواجه أعمق مخاوفها ورغباتها الخاصة لأنها تحارب هذا الأنا تغيير، الباندا الحمراء العطاء.

من إخراج دوم شي، يضم الفيلم اثنين من المغنيين وكتاب الأغاني المشهورين مثل الفائزة بجائزة الأوسكار الأخيرة، بيلي إيليش وفينيس أوكونيل، الذين كانوا مسؤولين عن كتابة ثلاث أغاني لفرقة 4تاون التي مي لي وأصدقائها من المعجبين الخارقين. فيما يلي بعض المفاتيح لماذا يجب أن يكون Red جزءًا من الأفلام التي يجب عليك مشاهدتها.

كامينو لا بوبرتاد

ربما يكون أحد مفاتيح Red هو طريق Mei Lee إلى مرحلة المراهقة. تشرح المخرجة دومي شي : «أردت حقًا استكشاف صراعات فتاة تدخل مرحلة المراهقة، لإظهار كيف تشعر بالانسحاب بين كونها ابنة جيدة وقبول نفسها كما هي، بكل تعقيداتها الفوضوية ». الرابطة بين الأم والابن هي المفتاح في نمو هذه الفتاة التي تحتاج إلى إرضاء والدتها ولكنها تريد أيضًا كسر هذا القالب البنتجيدًا جيدًا.

رابطة الفتاة الصغيرة مع والدتها هي محور «الأحمر». (ديزني بلس)

مجموعة الأصدقاء

إنهم stalwarts وأولئك الذين يعرفون حقًا الدراما التي تمر بها Mei. هذه هي آبي وميريام وبريا، الذين يشاركونها شغفًا بفرقة الصبي 4* تاون. اهتمت كاتبة السيناريو، جوليا تشو، بشدة برباط صداقة مي وقالت: «أحب أن أؤكد على هذا المكون من الصداقات النسائية لأنه لفترة طويلة كان السرد هو أننا قادرون على المنافسة والتسلسل الهرمي وأننا ننتقد بعضنا البعض بقسوة. الحقيقة مختلفة. وأصبح ذلك جزءًا مهمًا جدًا من الفيلم».

الصداقة هي أيضًا بطل الرواية في «Red». (ديزني بلس)

الطعام ووالد الأسرة

إنه أحد التوابل المركزية لـ Red وأن شي قرر أنه سيكون أحد محاور الفيلم. أخذت كنقطة انطلاق تجربتها الشخصية, فيما يتعلق بشخصية والدها, الذي ينتقل باللون الأحمر إلى جين. « إنه معقل الأسرة، سهل الانقياد ولكنه متحمل. إنه مستوحى من والدي، على الرغم من أن والدي أكثر ثرثرة. إنه مكمل جيد لمينغ، الجزء السفلي من الأرض. إنه البطل الصامت «، كما يقول المخرج. جين، والد مي لي، يصنع أطباقًا مستوحاة من مطبخ تايسان الذي يعتمد على الدجاج والسمك المطهو على البخار، وأذن البحر مع تيرابيك و unadon (ثعبان البحر المشوي مع الصلصة). يجد الملجأ جين، أمام منزل تديره نساء قويات (زوجته، حماته التي وصلت بشكل غير متوقع وابنته)، في المطبخ. إنه شخصية هادئة وصبورة وهادئة، تطبخ وترتب الحديقة.

جين لي، والد مي، هادئ ويهدئ المياه بأطباقه. (ديزني بلس)

رحلة إلى الماضي

على الرغم من أنه ليس وقتًا بعيدًا، إلا أن الفيلم تم تعيينه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إنه يعيد إنشاء بداية هذا القرن التي لا تزال تحتفظ بعناصر من التسعينيات مثل الأقراص المدمجة, الهواتف ذات الخطوط الثابتة الموضوعة على الحائط, أجهزة الكمبيوتر القديمة, ألعاب الفيديو المحمولة على غرار Tamagotchi الشهير, والعديد من VHS التي تظهر داخل أثاث منزل مي لي.

وصلت «Red» إلى رقم 1 على المنصة. (ديزني بلس)

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