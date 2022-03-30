منتخب بيرو الوطني: متى سيتم لعب repechage للمرور إلى كأس العالم قطر 2022

فازت بيرو على باراغواي وحصلت على المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية. هذا المكان يعطيها خيار لعب مباراة فاصلة ضد الفائز في التصفيات الآسيوية لبقعة في قطر 2022 وسوف تفعل ذلك في يونيو المقبل. سيخرج المنافس من المنتصر بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

لم يتم تحديده بعد بالضبط، ولكن من المرجح أن يتم ذلك في 13 أو 14 يونيو. سيتم لعبها في البلد المضيف لكأس العالم القادم (الدوحة) وسيتم تحديد الفائز في مباراة واحدة. ستلعب هذه المباراة بعد مباراة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، والتي من المقرر أن تُلعب قبل أسبوع من (7 يونيو) في الدوحة.

تذكر أن هذه ستكون آخر مباراة في تصفيات قطر 2022، وفي ذلك التاريخ فقط سيكون المشاركون البالغ عددهم 32 مشاركًا في أفضل حفل كرة قدم معروفين تمامًا. حتى الآن تم تأكيد 12 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أربعة من كونميبول، وأربعة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (التصفيات الآسيوية)، واثنان من CAF (التصفيات الأفريقية) وواحد من الكونكاكاف.

وصل المنتخب الوطني البيروفي إلى هذه المرحلة بعد تسجيله 24 نقطة في ترتيب بطولة كونميبول. تم تحقيق التأهل في الاستاد الوطني، الذي كان ممتلئًا وحدث كل شيء على نتيجة التاريخ الأخير. مع هذا النصر تمكنوا من تحقيق سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثماني هزائم. بالإضافة إلى ذلك، تاريخيا، أصبح أول فريق ينتقل إلى بطولة العالم بعد تسجيله نقطة واحدة في التواريخ الأربعة الأولى.

الحصص حسب الكونفدرالية

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (أوروبا): 13 كوبونات

CAF (أفريقيا): 5 أكواب

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا): 4.5 كوبونات

كونميبول (أمريكا الجنوبية): 4.5 أماكن

CONCACAF (أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي): 3.5 حصص

OFC (أوقيانوسيا): 0.5 بقعة

تأهلت الفرق لكأس العالم في الوقت الحالي:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الدنمارك، بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، ألمانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا وإسبانيا.

كونميبول:

و البرازيل, و الأرجنتين, و أوروغواي, و إكوادور.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

اليابان وإيران والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.

مقهى:

غانا والكاميرون

كونكاكاف:

كندا

المضيف:

قطر

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