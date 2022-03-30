منتخب بيرو الوطني: هكذا صرخت الأهداف ضد باراغواي التي أعطت تمريرة إلى قطر 2022 في العالم

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

أعطى المنتخب الوطني البيروفي انقلاب السلطة الثلاثاء للفوز على باراغواي 2-0 ويحصل على المركز الخامس في تصفيات قطر 2022، مما يعطيه الحق في اللعب، يونيو المقبل، مباراة فاصلة لكأس العالم أمام ممثل آسيوي بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة.

وهكذا حقق الأحمر الأبيض فوزًا قويًا على الاستاد الوطني في ليما بهدف من المهاجم الإيطالي البيروفي جيانلوكا لابادولا وآخر من لاعب الوسط يوشيمار يوتون.

ولّد الحزب توقعات على خطوط العرض المختلفة، خاصة في المنطقة، حيث توقعت بعض الدول الأخرى هزيمة بيرو من أجل تحقيق مصالحها في التصفيات، كما كان الحال مع تشيلي وكولومبيا.

هذه هي الطريقة التي رويت بها الأهداف في بلدان أخرى وبعضها بحماس كبير، والبعض الآخر بخيبة أمل واضحة. فيما يلي بعض القصص الدولية للأهداف التي سجلها هذا الثلاثاء من قبل ثنائي اللون.

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وهكذا، وصلت بيرو إلى 24 نقطة التي عززت المركز الخامس في الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية، خلف الإكوادور وأوروغواي والأرجنتين والبرازيل، والتي تركت أيضا كولومبيا وشيلي، الذين حلمت بالوصول إلى repechage، دون أي خيار.

في مواجهة ملعب وطني مليء بالمتفرجين الذين لم يتوقفوا عن التشجيع طوال المباراة، خرج الفريق بقيادة الأرجنتيني ريكاردو غاريكا للعب بأقصى سرعة، مع الكرة ملقاة على اليمين، حيث تحرك المبدع كريستيان كويفا، الرقم المطلق للمباراة.

تحولت بيرو إلى عاصفة، فتحت النتيجة فقط 4 دقائق في المباراة بعد تلقي تمريرة عالية غير عادية من كويفا التي حيرت المدافعين المنافسين أثناء انتقالهم إلى اليسار واستسلموا إلى Lapadula، الذي أعطى لمسة خفية للكرة، التي ضربت القطب الأيسر قبل دخول الهدف الذي دافع عنه سيلفا.

حافظت بيرو على رهان الذهاب إلى الجبهة ضد باراغواي التي بدت في الدقائق القليلة القادمة في حيرة من التسجيل المبكر، لكنها كانت على وشك الاستفادة من خطأ في بداية يوتون بتسديدة فيريرا التي تحطمت على العارضة التي دافع عنها غاليزي.

حافظ السكان المحليون على النية الهجومية وفي 16 فشل Lapadula في التواصل مع الساق اليمنى صليب عبره Yotún مع كل الهدف في متناول اليد.

ومع ذلك, في الدقائق القليلة القادمة تقدمت باراغواي بخطوطها وتمكنت من قطع الدائرة الإبداعية البيروفية لتحقيق التوازن بين الأسهم وأخذت المخاطرة بعيدًا عن هدفها, على الرغم من أنه لم يكن لديها خيارات لمطابقة النتيجة.

في الامتداد الأخير من الشوط الأول، أخذت بيرو رياح ثانية وذهبت مرة أخرى إلى الأمام حتى في 41 ظهر Cueva مرة أخرى للسيطرة على الكرة، وترك الطريق إلى منافس مع السحر الخالص وإفساح المجال لفلوريس، الذي ركز من اليسار كرة مرتفعة التي ربطها Yotún بنصف مقص لزيادة أرقام.

تمكنت بيرو من الفوز بالهدف الثالث في دقائق الإضافة، لكن المدافع كالنس فشل بالهدف تحت تصرفه بالكامل، بعد أن ضرب لابادولا رأسًا آخر على عصا بعد تلقيه صليب من يوتون.

بالفعل في الشوط الثاني، سعت باراغواي إلى منع النتيجة من الزيادة ضدها من خلال اللجوء إلى الأخطاء المتكررة التي قاطعت اللعبة، بينما حاولت بيرو السيطرة على الكرة، دائمًا مع Cueva كمحرك لجميع أفعالها.

في سن 63، حركت بيرو الكرة من جانب إلى آخر وفشل كويفا في تتويج أدائه الكبير لهذا اليوم أمام المرمى بعد صليب مسموم عبره التراوكو.

في الدقائق القليلة التالية، أدرك أنه كان على بعد خطوة واحدة من الحصول على المركز الخامس الذي طال انتظاره، والذي أعطاه أيضًا خيار التأهل لروسيا 2018، وسيطر على الإجراءات، وقطع محاولات باراغواي الهجومية وحاول جلب بعض خيارات المخاطر الأخرى.

عندما لعبت 82 دقيقة، كان لابادولا على وشك ختم الفوز ولكن رأسه بعد انفجر مركز مرتفع من كويفا على العارضة بعد امتداد في نهاية حارس المرمى سيلفا، في حين أن السجين فاريلا أهدر أيضا خيارا رائعا آخر لتوسيع النتيجة لأنه لم يستطع التغلب على حارس المرمى سيلفا.

بعد الفوز في اليوم الأخير من تصفيات أمريكا الجنوبية، ستلعب بيرو مكانها في كأس العالم في قطر في يونيو المقبل ضد الفريق الخامس من آسيا.

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