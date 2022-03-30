المنتخب الوطني البيروفي: تم تهنئة جيانلوكا لابادولا من قبل بينيفينتو بعد الذهاب إلى مرحلة ما قبل قطر ريبتشج 2022

حقق المنتخب الوطني البيروفي ليلة رائعة يوم الثلاثاء الماضي 29 مارس بعد فوزه على نظيره الباراغواي 2-0 في آخر موعد للجنوب التصفيات الأمريكية. وقد سمحت له هذه النتيجة بالانتهاء من المركز الخامس، لذلك سيلعب repechage على التوالي بعد روسيا 2018. في هذا الصدد، أرسل بينيفينتو، نادي جيانلوكا لابادولا، رسالة تهنئة إلى لاعب كرة القدم على هذا الحدث التاريخي.

على الرغم من أنه لم يكن المهاجم البيروفي فقط، حيث فاز البولندي كامل غليك أيضًا بالفوز مع فريقه إلى كأس العالم 2022 في قطر. «تهانينا لكامل جليك الذي انتزع التمريرة إلى قطر 2022 وجيانلوكا لابدولا الذي تأهل مع بيرو إلى التصفيات العالمية!!» ، كان نشر الممثلين الإيطاليين من خلال حسابهم على تويتر، احتفالًا بإنجازات اللاعبين في فرقتهم.

مشاركة بينيفينتو على تويتر بعد فوز بيرو مع جيانلوكا لابادولا.

في حالة المدافع الأوروبي، بدأ 2-0 لصالح فريقه ضد السويد لعب لrepechage. هذا سمح له بالتأهل مباشرة لحدث كأس العالم وتأمين مكانه بين أفضل الفرق على هذا الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، إنها مباراة للمدرب فابيو كاسيرتا في الفريق الإيطالي الذي لديه مهمة العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

من جانبه، جيانلوكا لابدولا له علاقة كبيرة بهذا الارتداد والوصول إلى repechage من قبل «blanquirroja». منذ ارتداء القميص الوطني في نوفمبر 2020 في الخسارة أمام تشيلي في زيارة من التصفيات، حقق الفريق البيروفي تطورًا ونموًا ملحوظًا. هذا على الرغم من حقيقة أنه في بداية عام 2021 لم تصاحب النتائج وكنت أنظر إلى أسفل الترتيب الذي كنت أفكر فيه في التصنيف. بالإضافة إلى ذلك، عانى الشخص المولود في تورينو من التكيف مع لعبة بيرو بحيث يمكن أن يكون هناك فهم في الميدان.

تحسين بيرو

ومع ذلك، جاء التغيير في أعقاب الفوز 2-1 على الإكوادور في كيتو. في تلك المباراة، حضر لابادولا مرتين لأهداف كريستيان كويفا ولويس أفينكولا. من هناك، في كوبا أمريكا في البرازيل سجل 3 أهداف (ضد الإكوادور وباراغواي وكولومبيا) وقدم مساعدة واحدة. أصبحت مشاركته واندماجه مع «ثنائي اللون» أكثر وضوحًا، لدرجة أنه جاء لتبادل النكات والاحتفالات مع زملائه.

على الرغم من أنه في التصفيات لم يتمكن من التسجيل، حتى المبارزة ضد بوليفيا في ليما وسجل الهدف الأول من ذلك الفوز 3-0. أكمل كويفا نفسه وسيرجيو بينيا المسقط. ولكن في مباراة حيث عانى أكثر من كافية كان في الانتصار من 2 إلى 1 ضد فنزويلا في كاراكاس. «لابا» فتح الحساب» برأس كبير بعد صليب ممتاز من قبل أندريه كاريو. تعادل الفنزويليون من خلال داروين ماتشيس، حتى بدا أن «ألادينو» يحتل المركز الثاني بنتيجة ركلة حرة ضربت الحاجز.

وأخيرا، كانت المباراة ضد باراغواي حاسمة في تأمين تلك الحصة للإعادة ضد ممثل آسيا. وماذا فعل جيانلوكا: سجل هدفًا ونحى هدفًا آخر على القطب. في المجموع، سجل 3 أهداف في تصفيات قطر 2022، على الرغم من أن مساهمته في الملعب، سواء مع الضربات أو الإجراءات الدفاعية يجب تسليط الضوء عليها أيضًا.

جيانلوكا لابادولا ودليل على انسجامه مع المنتخب الوطني البيروفي يحتفل مع كريستيان كويفا وأندريه كاريو. | الصورة: FPF

تطابق مع بينيفينتو

بعد المباراة، سيعود المهاجم البيروفي إلى بينيفينتو ليعود إلى التدريب للمباراة التي سيلعبها ضد بيزا لدوري الدرجة الأولى هذا السبت 2 أبريل . ومع ذلك، في المبارزة ضد «Guaraníes» تم ضماده بالثلج على كاحله، لذلك سيتعين علينا الانتظار إذا كانت إصابة خطيرة أو إذا كان سيكون لائقًا.

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