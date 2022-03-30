بيرو ضد باراغواي: حلقت القوات الجوية البيروفية فوق الاستاد الوطني ورسمت السماء باللونين الأحمر والأبيض

كما ارتدت القوات الجوية البيروفية الأحمر والأبيض لتشجيع الاختيار من السماء. لم يتردد السرب البهلواني «Bicolor»، المكون من طيارين مقاتلين ذوي خبرة، في تحفيز الفريق بقيادة ريكاردو جاريكا.

من خلال صفحتهم على Twitter، شاركوا صورة حيث يمكنك أن ترى كيف صبغت هذه الشركة السماء باللونين الأحمر والأبيض.

تمت مشاركة هذا من قبل المشجعين من الاستاد الوطني و لم يتردد المتفرجون في نشر هذا المشهد من السماء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا السرب يتكون من أربع طائرات تدريب ZLIN Z-242L، تسمى Bicolor بسبب سفك الدماء من قبل جميع البيروفيين لإقامة الاستقلال الوطني والسيادة.

تبرز الطائرة لقدرتها الهوائية الكبيرة وتستخدم في تدريب المناورات عالية الأداء للطيارين المقاتلين.

6 مناطق ستتمكن من رؤيتها في بيرو مقابل. باراغواي على الشاشة الكبيرة

فيلا سلفادور

أبلغت بلدية فيلا السلفادور مجتمعها بأكمله أنها ستبث المباراة أيضًا على الشاشة الكبيرة، في مركز سيزار فاليخو التجاري من الساعة 3:00 مساءً.

«مركز سيزار فاليخو التجاري المحسن والمزين , سيضم جميع مشجعي «مدينة رسول للسلام», لتشجيع فريقنا الوطني البيروفي, أمام لقاءهم مع باراغواي «, يقرأ المنشور.

سان بورجا

أعلنت منطقة سان بورجا من خلال شبكاتها الاجتماعية أن Parque de la Familia ستتمكن أيضًا من مشاهدة اللعبة على الشاشة الكبيرة. وأشاروا إلى أن استهلاك المشروبات الكحولية سيحظر.

«تعال مع قميصك لتشجيع الأبيض والأحمر في هذه المبارزة الحاسمة لمشاركتنا في كأس العالم في قطر 2022. نحن في انتظارك لتجربة إثارة كرة القدم معًا على الشاشة الكبيرة»، كما يقول المنشور.

جسر ستون

كما انضمت بلدية بوينتي بيدرا إلى الحزب، وأعلنت أن الحدث سيعقد من الساعة 5:00 مساءً في بلازا مايور.

«المرأة البيضاء الحمراء تلعب حياتها أمام مجموعة غواراني وفي بوينتي بيدرا نعيشها على شاشة عملاقة. نحن في انتظارك غدًا من الساعة 5:00 مساءً للاستمتاع بهذا الاجتماع الرائع «، يقرأ في المنشور على حسابه على Facebook.

الأوغسطينية

أعلنت بلدية إل أغوستينو أن فعاليتها تبدأ في الساعة 3:00 مساءً في الساحة الرئيسية بالمنطقة؛ حيث بالإضافة إلى مشاهدة المباراة، سيتمكن المشجعون من المشاركة في الألعاب والمسابقات والجوائز.

«سيكون الأوغسطينيون في ساحة بلازا مايور لتشجيع فريقنا في اجتماعهم الحاسم الذي يسعى إلى التأهل لكأس العالم قطر 2022. تعال مع جميع أفراد الأسرة، وجودك مهم!» ، قالوا على حسابهم الرسمي على Facebook.

نافذة

دعت بلدية فينتانيلا المشجعين للاستمتاع ببيرو ضد باراغواي في بلازا دي أرماس في سيوداد ساتيليت من الساعة 4:00 مساءً.

«دعونا نذهب إلى REPECHAGE! جاء اليوم الكبير. يحتاج فريقنا إلى دعم الجميع. لذلك، دعونا نشجع whiquiroja هذا الثلاثاء، 29 مارس، من 4 في فترة ما بعد الظهر، في بلازا دي أرماس من سيوداد ساتيليت،» يقول المنشور.

سيركادو دي ليما

أعلنت بلدية ليما (MML) أنها ستبث مباشرة، على ثلاث شاشات كبيرة، المباراة في حلبة المياه السحرية.

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