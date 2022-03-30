بيرو ضد باراغواي: كسر رأس جيانلوكا لابدولا العارضة في مبارزة لتصفيات قطر 2022

بيرو ضد باراغواي: جيانلوكا لابادولا سجل تقريبا هدفا قياديا في المباراة صالح للموعد الثامن عشر والأخير لتصفيات قطر 2022 التي لعبت في ملعب National of Lima.

بعد 83 دقيقة من اللعب، تلقى كريستيان كويفا مجانًا وغير مميز للجناح الأيمن لهجوم المنتخب الوطني البيروفي. سيطر «ألادينو» وأطلق مركزًا بالقرب من حافة منطقة باراجواي الصغيرة.

وصلت خدمة كويفا إلى رئيس المهاجم جيانلوكا لابادولا الذي ربط وتحطم الكرة على العارضة بعد تدخل القطط من حارس مرمى غواراني أنتوني سيلفا. في النصف الأول، أرسل «بامبينو» أيضًا تسديدته إلى القطب. بعد 5 دقائق، افتتح اللاعب الإيطالي البيروفي النتيجة لصالح ثنائي اللون (5").





اصطفت مدرب بيرو ريكاردو غاريكا مع بيدرو غاليز وكارلوس زامبرانو ولويس أفينكولا وألكسندر كالنس وميغيل تراوكو ويوشيمار يوتون وكريستيان كويفا وريناتو تابيا وإديسون فلوريس وسيرجيو بينيا وجيانلوكا لابادولا.

اختار مدرب باراغواي غييرمو باروس شيلوتو هذه التشكيلة: أنتوني سيلفا، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألديريت، روبرت روخاس، ريتشارد أورتيس، أوسكار روميرو، أندريس كوباس، ريتشارد سانشيز، خوليو إنسيسو وسيباستيان فيريرا.

يصل المنتخب الوطني البيروفي إلى المباراة مع باراغواي بعد ثلاثة انتصارات, تعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات من ثنائي اللون مما سمح لهم بالوصول إلى آخر موعد لجولة التصفيات المؤهلة من التصفيات مع الخيارات سليمة للتأهل لمنطقة التصفيات..

حققت بيرو ثلاثة انتصارات متتالية ضد بوليفيا في ليما (3-0) وفنزويلا كزائر (1-2) وكولومبيا في بارانكويلا (1-0). ثم تعادل مع الإكوادور على أرضه وتعرض لخسارة أمام أوروغواي في مونتيفيديو يوم الخميس الماضي 24 مارس في ملعب سينتيناريو مع الجدل حول الهدف الضائع في نهاية المباراة.

المركز الخامس في الترتيب يتأهل لنهائيات كأس العالم Repechage. على وجه التحديد، يحتل المنتخب الوطني البيروفي هذا المكان برصيد 21 نقطة، بينما تتبعه كولومبيا وشيلي من المركز السادس والسابع في الترتيب مع خيارات للتغلب عليها إذا لم يفز ثنائي اللون.

يواجه ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية (Conmebol) تصفيات الاتحاد الآسيوي (AFC) في بطولة كأس العالم في يونيو المقبل. في الوقت الحالي، ستحدد الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية في الحصة القارية لإعادة التأهيل.

مباريات تاريخ آخر مباراة فاصلة

بيرو ضد باراغواي (ملعب ليما الوطني)

الإكوادور ضد الأرجنتين (ملعب غواياكيل الضخم)

بوليفيا ضد البرازيل (ملعب هيرناندو سيليس في لاباز)

تشيلي ضد أوروغواي (ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو في سانتياغو)

فنزويلا ضد كولومبيا (ملعب كاتشاماي في بويرتو أورداز)

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