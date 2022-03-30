بيرو ضد باراغواي: أندريس ويس وماريا بيا كوبيلو وكارلوس فيلشيز والمزيد من المشاهير الذين احتفلوا بانتصار بيرو

في 29 مارس، جرت المباراة بين بيرو وباراغواي، مما أدى إلى 2 - 0 مجيدة. وبهذه الطريقة، ما زلنا نتسابق في تصفيات قطر 2022 ونأمل أن نلعب في كأس العالم.

في مواجهة هذا، لم تنتظر احتفالات الفنانين وعبروا عن كل مشاعرهم على الشبكات الاجتماعية. هذه هي حالة أندريس ويس، ماريا بيا كوبيلو، كارلوس فيلشيز والعديد من الأشخاص الذين يظهرون أنفسهم دائمًا وهم يشجعون المنتخب الوطني البيروفي في كل مباراة.

تولا رودريجيز

استخدمت مضيفة En Boca de Todos القصص على حسابها الرسمي في Instagram للتعبير عن فرحتها بانتصار بيرو. أظهرت الممثلة أنها كانت تعيش المباراة مع أقاربها واحتفلوا بكل هدف سجله الفريق البيروفي.

«Up Peru Face...» , كتبت المذيعة التلفزيونية على شبكتها الاجتماعية بجوار علم بيرو مصحوبة بصورة لأسرتها وهي ترتدي قمصان «بلانكيروجا».

الصورة: إنستغرام

جيسوس الزمرة

أخبر السائق متابعيه في Instagram أنه كان في Estadio Nacional يستمتع بالمباراة مباشرة ولم يتردد في القفز والصراخ عندما انتهت 90 دقيقة من المباراة التي أعطت الفريق البيروفي كفائز.

كما نشر صورة على ملفه الشخصي مع زوجته ماريا باز. «دعونا نذهب بيرو كارا...! نحن ذاهبون إلى repechage! Arriba Peru»، كتب كوصف للصورة التي تحتوي على خلفية ذلك الملعب.

الصورة: إنستغرام

ماريا بيا كوبيلو

مضيف Esto es Guerra هي واحدة من الشخصيات في العرض التي لا تتردد في إظهار حبها للقميص «الأبيض والأحمر» في كل مباراة، لأنها وفية لأسلوبها تقوم بتحميل Tik Toks الشهيرة والمحتوى على قصصها على Instagram.

مع صورة حيث كلمة ¡AMOS يفوز! وبيرو، انضم المشجع أيضًا إلى القائمة الطويلة من المشاهير الذين يحتفلون بانتصار المنتخب الوطني البيروفي ضد باراغواي.

الصورة: إنستغرام

كارلوس فيلشيز

نشر الممثل الكوميدي البيروفي مقطع فيديو قصير يحتفل فيه بأن بيرو تقترب من المشاركة في كأس العالم 2022. «أنا أدفع مقابل كل شيء. نحن ذاهبون إلى repechage. شكرا يا رفاق «، كتب كوصف لمقطع الفيديو الخاص به جنبا إلى جنب مع الرموز التعبيرية للوجه المبتسم.

الصورة: إنستغرام

أليساندرا فولر

نشرت الممثلة مقطع فيديو على حسابها الرسمي في Instagram تشارك مع متابعيها أنها كانت في Estadio Nacional تشجع المنتخب الوطني البيروفي. استخدمت المؤثرة جزءًا من النشيد الوطني كوصف لمنشورها حيث يمكنك أن ترى كيف يحتفل لاعبو كرة القدم والمشجعون بالانتصار.

تقول: «سأعطيك حياتي وعندما أموت، سأتحد على الأرض، معك بيرو».

الصورة: إنستغرام

إثيل بوزو وبرونيلا هورنا

استخدم مضيفو América Hoy القصص على حساباتهم على Instagram للاحتفال بانتصار بيرو. بينما نشرت إثيل بوزو جزءًا من تنبؤها بالنتيجة النهائية للمباراة التي فازت فيها بالمنتخب الوطني البيروفي، شاركت برونيلا هورنا صورة مع شريكها ريتشارد أكونيا وهي تكتب «نحن نفوز!».

الصورة: إنستغرام

أندريس ويزي

على الرغم من حقيقة أن الممثل البيروفي في إجازة في تايلاند، إلا أن ذلك لم يمنعه من مشاهدة مباراة بيرو ضد باراغواي والاحتفال بفوز بيرو. «دعونا نذهب إلى repechage!» ، كتب «نيكولاس دي لاس كاسا» الذي تم تذكره حول صورة لاعبي كرة القدم الذين يعانقون.

الصورة: إنستغرام

يداه السلافية وجينو بيساريسي

نشرت Yiddá Eslava قصصًا مختلفة على Instagram تحتفل ببيرو 2-0 ضد باراغواي. من جانبه، فعل جينو بيساريسي الشيء نفسه وشارك أيضًا بعض صور المباراة وكتب «فاموس بيرو».

الصورة: إنستغرام

أندريس فيكلز

ممثل آخر تحدث قبل انتصار بيرو كان أندريس فيلشيز، الذي سلط الضوء بأحرف كبيرة على أنه لم يتبق سوى مباراة واحدة لبيرو للذهاب إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر. «مباراة واحدة بعيدا عن الذهاب إلى بطولة العالم. دعونا نذهب السيارة...» ، كتب عن صورة الاستاد الوطني.

الصورة: إنستغرام

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