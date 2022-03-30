بيرو إلى repechage: أي فريق سيلعب ضده للتأهل لكأس العالم قطر 2022؟

حقق المنتخب الوطني البيروفي فوزًا مهمًا للغاية ضد منتخب باراغواي في مبارزة صالحة للتاريخ الثامن عشر والأخير للجنوب. التصفيات الأمريكية. احترق الاستاد الوطني في ليما كما حدث في المباريات الكبيرة والآلاف من المشجعين داخل المكان، وشهد الملايين من مشجعي بيرو في جميع أنحاء العالم هذا العمل الفذ الذي أعاد «اللونين» إلى المسرح قبل كأس العالم 2022 في قطر. بهذا المعنى، في الملاحظة التالية سنخبرك عن الخصم التالي في repechage ومتى ستكون هذه المباراة.

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن تقاطعات repechage تغيرت لعملية التأهيل الحالية. وهو أنه في الإصدارات السابقة، تنازع المركز الخامس في أمريكا الجنوبية على الوصول إلى كأس العالم مقابل الأول في أوقيانوسيا. ومع ذلك، في نوفمبر من العام الماضي، غيرت FIFA الجدول الزمني وقررت أن ممثل CONMEBOL سيتم إقرانه بأفضل ثلث في آسيا.

مع هذه المعلومات السابقة، هناك فريقان يقاتلون من أجل هذا الفضاء: المنتخب الأسترالي والإمارات العربية المتحدة فريق. تم نقل «Socceroos» إلى التصفيات الآسيوية بعد الهيمنة لسنوات في أوقيانوسيا. وقد احتلوا المركز الثالث في المجموعة ب بتخلف 15 نقطة عن المملكة العربية السعودية (الأولى برصيد 23 نقطة) واليابان (الثانية برصيد 22 نقطة)، وبالتالي سيلعبون مرحلة ما قبل إعادة المعالجة. في الواقع، المباراة التي لعبوها ضد السعودية بعد ظهر اليوم، والتي انتهت بفوز 1-0 لصالحهم، كانت فقط لإكمال الجدول الزمني، بالنظر إلى أن العرب قد حصلوا بالفعل على تمريرهم، على الرغم من أنهم فعلوا ذلك كما في المركز الأول.

كان المنتخب الأسترالي منافسًا لبيرو في مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018 روسيا. |

من جانبهم، فاز الإماراتيون صباح اليوم بفوزه على كوريا الجنوبية 1-0 بالهدف المنفرد لحارب عبد الله (54 ′)، وبالتالي تأمين تأهلهم للمرحلة التالية بإضافة 12 نقطة في المجموعة أ. وبهذه الطريقة سيواجهون الأستراليين لتحديد الممثل النهائي لآسيا.

وعلى الرغم من أن العراق كان أيضا في تلك المعركة للحصول على المركز الثالث، لسوء الحظ لمصالحهم، إلا أنهم تعادلوا 1-1 مع سوريا، حيث تراكمت 6 نقاط وهبطت إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط. بالإضافة إلى ذلك، خسر المنتخب الوطني اللبناني، الفريق الآخر المتنازع عليه، يوم الثلاثاء 29 أمام إيران، وبالتالي خرج من أي فرصة للتأهل.

الإمارات العربية المتحدة تحتفل بالهدف | الصورة: وكالات

الآن، السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: متى ستلعب أستراليا والإمارات العربية المتحدة؟ هنا نخبرك عن ذلك. ستكون المباراة الفردية بين الفريقين يوم الثلاثاء 07 يونيو. وسيتعين على الفائز اللعب مع «وايت روجا» بعد أسبوع. على وجه التحديد، بين 13 و 14 يونيو، ستقام المباريات، سواء في إعادة الاتصال بين ممثلي CONMEBOL و AFC، وممثلي الكونكاكاف مع OFC. ستكون مبارزات فريدة من نوعها بدون رحلة ذهابًا وإيابًا وفي محكمة محايدة، على الرغم من أنه لا يزال لتحديد الأيام والأوقات الدقيقة.

في البداية، كان يعتقد أن هذه الاجتماعات ستعقد في الدوحة، قطر، باعتبارها «حل وسط» بين الاختيارات من مختلف القارات، ولكن هذا سيكون قيد التقييم، لأن الحرارة في ذلك الوقت شديدة وتصل بهدوء إلى 40 درجة. على وجه التحديد، كان هذا العامل هو السبب في عقد كأس العالم، على عكس الإصدارات الأخرى، في نوفمبر من هذا العام. ومع ذلك، من الممكن أن يكون repechage ذهابًا وإيابًا، أو أيضًا في مباراة واحدة يتم لعبها في أوروبا. سيتم تحديد كل شيء في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

التاريخ:

ستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها «الروجا الأبيض» عملية إعادة متتالية، بعد تحقيقها في الإصدار الأخير قبل كأس العالم 2018 في روسيا.