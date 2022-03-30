بيرو إلى repechage: هكذا احتفل اللاعبون في غرفة خلع الملابس بعد فوزه على باراغواي

بعد الاحتفال الكبير على أرض الملعب الوطني، حيث لم يفوت «Contigo Peru»، استمر لاعبو المنتخب الوطني البيروفي بفرح في غرفة خلع الملابس. قام العديد من اللاعبين بتحميل بطاقات بريدية على شبكاتهم الاجتماعية لمشاركة ما مروا به في تلك اللحظة الحميمة. أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور هم جيانلوكا لابدولا ووايلدر كارتاخينا، الذين ذهبوا إلى اختبار مكافحة المنشطات.

تسبب الفوز 2-0 على باراغواي في ظهور المشاعر وتظاهر الفرح في أوقات مختلفة. تسبب الحصول على نقطة التصفيات في المباراة الأخيرة من التصفيات في أمريكا الجنوبية في حدوث ضجة استمرت لعدة ساعات. غادر اللاعبون العملاق خوسيه دياز في حوالي الساعة 10:30 مساءً (بتوقيت بيرو).

أخذ سيرجيو بينيا ويوشيمار يوتون، مؤلف الهدف الثاني في الاستاد الوطني بمقص رائع، صورة شخصية ورفعها على حساب Instagram الرسمي. كان كلاهما مبتدئين ولديهما فرص كبيرة في التواجد في قطر 2022. المسؤول عن التقاط الصورة كان لاعب Malmö FF. دعونا نتذكر أن «يوشي» ارتدى أيضًا قميص النادي السويدي.

الشبكات الاجتماعية سيرجيو بينيا.

من ناحية أخرى، تواصل كارلوس زامبرانو مع أطفاله في احتفال كامل في غرف خلع الملابس في «الروجا الأبيض»، الذي يقول أنه كان حفلة. عاد المدافع المركزي بوكا جونيورز ليأخذ مركز البداية في الوسط الخلفي ورافق ألكسندر كالينز. وقد استأنف مستواه في المباريات الأخيرة وأظهر لهم ضد «البيروجا».

الشبكات الاجتماعية كارلوس زامبرانو.

لا بادولا وكارتاخينا لا يمكن الاحتفال

أولئك الذين تركوا دون الاحتفال مع الفريق بأكمله في غرفة الملابس هم جيانلوكا لابادولا ووايلدر كارتاخينا، الذين تم اختيارهم لاجتياز اختبار مكافحة المنشطات. يتم اختيار هؤلاء اللاعبين بعد المباراة وعادة ما يتم إعلامهم عندما يكونون في طريقهم إلى غرفة خلع الملابس.

الشخص الذي قام بتحميل مقطع فيديو على شبكاته الاجتماعية هو ExAlianza Lima، الذي «اشتكى» من عدم قدرته على أن يكون مع زملائه في الفريق، وهو أمر شاركه «بامبينو»، الذي كان مسؤولاً عن وضع الهدف الأول في الاستاد الوطني في ليما.

بينيا واللحظة الفريدة التي عاشها عند مغادرة الملعب الوطني

بالكاد خرج من العملاق خوسيه دياز في سيارته، اقترب الآلاف من المعجبين من سيارته لطلب توقيع وتسجيل فيديو والاستماع إلى تحية. كان hubbub رائعًا لدرجة أن معظمهم اصطدموا براحة أيديهم على زجاج نافذة السيارة حيث كانوا يتحركون. كإجراء احترازي، فضل لاعب Malmö FF من السويد البقاء في الداخل، لكنه عاش لحظة فريدة لا تنسى.

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