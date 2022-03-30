بيرو ضد باراغواي: لاعب الوسط يوشيمار يوتون كان أفضل لاعب في المباراة، وفقًا لـ sofascore بعد الفوز في الجولة الأخيرة من تصفيات قطر 2022 التي أقيمت في الاستاد الوطني في ليما.

سجل عجلة القيادة يوشيمار يوتون الهدف الثاني من فوز بيرو على باراغواي (2-0) الذي سمح له بالتأهل إلى كأس العالم Repechage إلى قطر 2022.

اعتبرت بوابة sofascore Yoshimar Yotún أفضل لاعب في المباراة برماية، مع 81٪ تمريرات دقيقة، تمريرة رئيسية، فرصة هدف وفاز 7 من 10 مبارزات، من بين سجلات أخرى، مما سمح له بنتيجة 7.7.

لعب يوشيمار يوتون 69 دقيقة في فوز بيرو، وطلب تغييره وحل محله هوراسيو كالكاتيرا.

بيرو إلى repechage: أعداد يوشيمار يوتون، أفضل لاعب في الفوز 2-0 على باراغواي لتصفيات قطر 2022

اصطفت مدرب بيرو ريكاردو غاريكا مع بيدرو غاليز وكارلوس زامبرانو ولويس أفينكولا وألكسندر كالنس وميغيل تراوكو ويوشيمار يوتون وكريستيان كويفا وريناتو تابيا وإديسون فلوريس وسيرجيو بينيا وجيانلوكا لابادولا.

اختار مدرب باراغواي غييرمو باروس شيلوتو هذه التشكيلة: أنتوني سيلفا، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألديريت، روبرت روخاس، ريتشارد أورتيس، أوسكار روميرو، أندريس كوباس، ريتشارد سانشيز، خوليو إنسيسو وسيباستيان فيريرا.

وصل المنتخب الوطني البيروفي إلى المباراة مع باراغواي بعد ثلاثة انتصارات, تعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات من ثنائي اللون مما سمح لهم بالوصول إلى آخر موعد للتصفيات مع الخيارات سليمة للتأهل إلى منطقة التصفيات..

حققت بيرو ثلاثة انتصارات متتالية ضد بوليفيا في ليما (3-0) وفنزويلا كزائر (1-2) وكولومبيا في بارانكويلا (1-0). ثم تعادل مع الإكوادور على أرضه وتعرض لخسارة أمام أوروغواي في مونتيفيديو يوم الخميس الماضي 24 مارس في ملعب سينتيناريو مع الجدل حول الهدف الضائع في نهاية المباراة.

المركز الخامس في الترتيب يتأهل لنهائيات كأس العالم Repechage. على وجه التحديد، احتل المنتخب الوطني البيروفي هذا المكان بإضافة 24 نقطة، بينما نفدت خيارات كولومبيا وشيلي.

بيرو هي ممثلة اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) الذي سيواجه تصفيات الاتحاد الآسيوي (AFC) في بطولة كأس العالم في يونيو المقبل. في الوقت الحالي، ستحدد الإمارات العربية المتحدة وأستراليا في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية في الحصة القارية لإعادة التأهيل.

نتائج تاريخ آخر مباراة فاصلة

بيرو 2-0 باراغواي (ملعب ليما الوطني)

الإكوادور 1-1 الأرجنتين (ملعب غواياكيل الضخم)

بوليفيا 0-4 البرازيل (ملعب هيرناندو سيليس في لاباز)

تشيلي 0-2 أوروغواي (ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو في سانتياغو)

فنزويلا 0-1 كولومبيا (ملعب كاتشاماي في بويرتو أورداز)

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