بيرو إلى repechage: ذهب المشجعون في إكيتوس على دراجات نارية للاحتفال بانتصار Bicolor ضد باراغواي

تمكنت بيرو من التغلب على باراغواي 2-0 للتأهل إلى repechage للحصول على حصة في كأس العالم سيعقد في قطر هذا العام. لم يفوت المشجعون البيروفيون إثارة الانتصار وخرجوا إلى شوارع البلاد للاحتفال بطريقتهم الخاصة في يوم الفرح هذا للمنتخب الوطني ومشجعيه. في إكيتوس, خرجت مجموعة من المعجبين على دراجة نارية - تسمى أيضًا سيارة دراجة نارية - للانضمام إلى الحفلة لتحقيق النصر البيروفي.

مع العلم البيروفي على كتف أحدهم، ساروا عبر الساحة الرئيسية في إكيتوس، في مجموعات وإحداثيات لفتت انتباه المارة. مع قرن صاخب لإظهار فرحته بانتصار الأبيض الأحمر الذي تمكن من تأمين المباراة في الشوط الأول بأهداف من جيانلوكا لابادولا ويوشيمار يوتون، بالإضافة إلى أداء سحري من قبل لاعب خط الوسط كريستيان كويفا الذي قام بعمل فني لمساعدة «بامبينو» في الهدف الأول.

تُظهر الصور التي نشرتها القناة N اللحظة التي تتجول فيها السيارات في جميع أنحاء المنطقة معًا وتظهر تسلسلًا مع الأضواء لمتابعة نفس الطريق، وهو أمر يبدو مخططًا له في حالة نجاح بيرو في انتصار ضد الغواراني.

مع الأعلام والقرون، انضم المزيد من سيارات الأجرة والدراجات النارية للدراجات النارية إلى الجولة لمواصلة الحفلة التي ستستمر بالتأكيد حتى اليوم التالي. على الرغم من أنها استمرت بضع ثوان، إلا أنها تتميز بكيفية أن كرة القدم البيروفية يمكن أن تكون مرادفة للفرح والوحدة في بلد مغمور بأزمات مستمرة.

تستمر الاحتفالات في أجزاء مختلفة من البلاد، في ليلة تذكرنا بما حدث في عام 2017 عندما ضمنت بيرو أيضًا إعادة التشغيل. مرة أخرى، سيتعين عليهم حرق الخرطوشة الأخيرة لتكون للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم.

بيرو مقابل. باراجو

افتتحت بيرو التسجيل بعد 5 دقائق. حصل كريستيان كويفا على الكرة على بعد حوالي 35 مترًا من هدف «Guaraní» واختبر كل جودته بمساعدة رائعة لـ «بامبينو». ما جاء بعد ذلك أثار جميع البيروفيين.

فاز جيانلوكا لابادولا بالجزء الخلفي من آخر رجل من المنتخب الوطني الباراغواي، لمحة عن حقه مع بعض الصعوبة ووضع لمسة خفية للكرة للتغلب على القوس المنافس. جاءت الكرة ببضع مللي ثانية من عدم اليقين.

زادت «bicolor» ميزتها إلى 42 ′ من النصف الأول. لم يتم رفض الزيارة بوضوح، وقدم 'ألادينو' مسرحية وأفرج عنه لإديسون فلوريس، الذي رفع رأسه ووضع مركزًا رائعًا للجانب الأيمن من الملعب.

على هذا الجانب ظهر يوشيمار يوتون، الذي قام بمناورة هائلة للفوز بهدف باراغواي. حتى أن حارس المرمى لمس الكرة، لكنه لم يستطع منع الكرة من عبور خط المرمى. على قدم المساواة، هائلة كثيرا.

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