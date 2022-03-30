بيرو إلى repechage: احتفل المشجعون بانتصار بيرو في المطر ومغطاة بمظلة مينسا

كان الانتصار التاريخي هو ما شهده في عملاق خوسيه دياز، حيث فاز الأبيض والأحمر على باراغواي 2-0 وختم تمريرها إلى إعادة تشج من خلال حصة إلى قطر 2022. على الساحل، الجبال والغابة في البلاد كانت هناك احتفالات لانتصار بيرو الذي يسمح لنا أن نحلم بكأس العالم. لم تكن مجموعة من المعجبين البيروفيين استثناءً في فيديو TikTok الفيروسي.

قام User @ leonartuber بتحميل مقطع فيديو على حسابه الشخصي حيث يُشاهد المشجعون يهتفون على المنتخب الوطني البيروفي من ساحة بعد الفوز ضد الغوارانيس. وقع الحادث في المناطق الداخلية من البلاد حيث لم يتمكن المشجعون من تخيل هطول أمطار غزيرة تبلل المكان بأكمله. على الرغم من أن ذلك لم يكن عائقًا أمام استمرارهم في الاحتفال الجماعي.

ومع ذلك، بالقرب من المنطقة كانت هناك مظلة أقامتها وزارة الصحة (مينسا) للتطعيم ضد COVID-19. نظرًا للجدول الزمني، نظرًا لأن المباراة الرئيسية لـ «Bicolor لعبت، لم يكن هناك وجود للمواطنين للحصول على التطعيم ضد الفيروس. لذلك، قام المعجبون بحماية أنفسهم من المطر بالمظلة واستمروا في الاحتفالات أمام أعين المزيد من المارة للحظة الغريبة.

أثناء المشي معًا، تزامنت المراوح وتمكنت من ترك المربع مغطى بالمظلة. أخذوا المظلة معهم ليتمكنوا من التجول في الساحة دون أن يبللالطقس في ذلك الوقت، وكانت تلك التفاصيل هي ما لفت انتباه الآلاف على الشبكات الاجتماعية. يحتوي الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة وأكثر من 160 ألف مشاهدة وأكثر من 4 آلاف تعليق.

من بينها، هناك بعض الأشياء المدهشة بسبب المفاجأة التي أخذها المستخدمون عندما رأوا الاحتفال بانتصار بيرو، والذي لا يمكن للطبيعة منعه. «إنه يذكرني بأولئك من Toy Story عندما يذهبون في الشوارع»، «خيمة الشبكة الصحية»، «مظلة المجتمع»، «نحن لا نهيمن على العالم لأننا لا نريد ذلك»، «غدًا ستبحث الشبكة الصحية عن خيمتهم» ، هي بعض التعليقات في الفيروس فيديو TikTok.

بيرو مقابل. باراجو

افتتحت بيرو التسجيل بعد 5 دقائق. حصل كريستيان كويفا على الكرة على بعد حوالي 35 مترًا من هدف «Guaraní» واختبر كل جودته بمساعدة رائعة لـ «بامبينو». ما جاء بعد ذلك أثار جميع البيروفيين.

فاز جيانلوكا لابادولا بالجزء الخلفي من آخر رجل من المنتخب الوطني الباراغواي، لمحة عن حقه مع بعض الصعوبة ووضع لمسة خفية للكرة للتغلب على القوس المنافس. جاءت الكرة ببضع مللي ثانية من عدم اليقين.

زادت «bicolor» ميزتها إلى 42 ′ من النصف الأول. لم يتم رفض الزيارة بوضوح، وقدم 'ألادينو' مسرحية وأفرج عنه لإديسون فلوريس، الذي رفع رأسه ووضع مركزًا رائعًا للجانب الأيمن من الملعب.

على هذا الجانب ظهر يوشيمار يوتون، الذي قام بمناورة هائلة للفوز بهدف باراغواي. حتى أن حارس المرمى لمس الكرة، لكنه لم يستطع منع الكرة من عبور خط المرمى. على قدم المساواة، هائلة كثيرا.

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