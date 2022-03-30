ليلة الحفلات هي تلك التي تمت تجربتها في جميع مناطق البلاد بعد أن تمكن فريق كرة القدم من المرور إلى reprechage بهدف الحصول على حصة في كأس العالم قطر 2022. في المنازل والساحات والشوارع والشبكات الاجتماعية، أعرب البيروفيون عن سعادتهم ورغبتهم في الاحتفال بهذا الانتصار، ولكن الشرطة الوطنية البيروفية، محذرا من نشوة كرة القدم، وقد شارك توصية مهمة من خلال شبكاته الاجتماعية.

«الانتباه، مصانع الجعة! إذا كنت ستحتفل بانتصار فريقنا الوطني، فافعل ذلك بمسؤولية «، يقرأ في الأسطر الأولى من المنشور، مصحوبًا صورة لهدافين في اليوم الأخير، جيانلوكا لابادولا و يوسيمار يوتون. واضاف «لا يزال أمامنا 90 دقيقة» مشيرا الى المباراة التي سيتعين علينا لعبها في منتصف يونيو مع استراليا او الامارات العربية المتحدة للتأكيد اخيرا على انتقال بيرو الى بطولة العالم.

بيرو إلى قطر 2022 Repechage: الشرطة تعطي توصية خاصة للجماهير

«إذا كنت تشرب، لا تقود. Arriba، بيرو «، يقول أحدث السطور التي نشرتها الشرطة الوطنية البيروفية من تويتر. ويأتي التحذير من أجل تنبيه أولئك الذين يخططون للاحتفال الليلة للقيام بذلك باعتدال من أجل تجنب الحوادث التي تمنعهم من الاستمتاع بالمباراة القادمة لفريق كرة القدم ثم الاحتفال بعد ذلك بالتأهل الثاني على التوالي لكأس العالم تحت إشراف ريكاردو جاريكا.

الطريق إلى قطر

في نهاية عام 2017، احتفلت بيرو بالتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد أكثر من ثلاثة عقود من عدم المشاركة في حدث بهذا الحجم. كانت الإثارة لدرجة أن الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي أعلن عطلة عمل. الآن نحن على وشك أن نعيد هذه العاطفة، على الرغم من أنه في الوقت الحالي لم يتم تأكيد التاريخ الذي سيتم فيه إعادة النشر. على الرغم من أنه لم يتم تحديده بالكامل، إلا أن 13 أو 14 يونيو سيكون التواريخ التي ستواجه فيها بيرو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة.

على عكس repechage 2017، هذه المرة ستكون مباراة واحدة ستقام في البلد المضيف لكأس العالم المقبل. ستلعب هذه المباراة بعد مباراة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، والتي من المقرر أن تُلعب قبل أسبوع من (7 يونيو) في الدوحة. حتى الآن، البرازيل والأرجنتين وأوروغواي والإكوادور هي دول أمريكا اللاتينية مع حصة مضمونة في كأس العالم المقبل.

«كان المفتاح هو الارتفاع الذي حققناه خلال جولة التصفيات، من الوسط إلى الأمام. لم نبدأ بشكل جيد ولكن المسيرة كانت مهمة وأعطانا الفرصة للوصول إلى repechage. أريد أن أهنئ الأولاد على التأهل في آخر موعد للإعادة»، كانت كلمات ريكاردو غاريكا الذي أشار إلى البداية الصعبة على الطريق إلى قطر.

تمكن مدرب المنتخب الوطني البيروفي من الوصول إلى repechage للمرة الثانية على التوالي. الصورة: FPF.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى المنافس التالي الذي سيخرج بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. «الآن هو معرفة المنافس، سنكون على دراية بمن هو دورنا. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي من الوقت، على الرغم من أنه سيكون خصمًا صعبًا. نتطلع جميعًا للوصول إلى قطر، لكن أهم شيء الآن هو محاولة أن نكون مع العائلة، وأن يعود اللاعبون إلى الإيقاع، وأن يتعافى الأولاد الذين يعانون من مشاكل وبالتالي يصلون بطريقة مهمة».

«عندما قمنا بتجديد عقدنا، فإن إمكانية الأمل في أن نكون من بين أولئك الذين تم اختيارهم للعب كأس العالم. إنه أمر صعب للغاية والآن سنرى المنافس الذي لدينا. يحاول الفريق دائمًا الاستمرار في التركيز، ولكن لدينا مشاكل لا حصر لها. .. لم يستطع أندريه كاريو أن يكون هناك اليوم، بيدرو أكينو... لسوء الحظ كانت جولة تأهيلية مليئة بالصعوبات».

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