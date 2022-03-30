تحدث باولو غيريرو وجيفرسون فارفان بعد أن تأهل المنتخب الوطني البيروفي للإعادة

فازت بيرو على باراغواي 2-0 على الاستاد الوطني وبقيت في منطقة التصفيات في تصفيات قطر 2022. تحدث مراجعتان لـ «ثنائي اللون» بعد إنجاز جديد من قبل زملائهم، قام باولو غيريرو وجيفرسون فارفان بنشر رسالة عاطفية عبر شبكاتهم الاجتماعية.

الأول كان «المفترس». «تهانينا للفتيان على الانتصار العظيم، لإعطاء هذا الفرح لجميع بيرو. تفخر بيرو بكم جميعًا، من أجل الجهد والتضحية من أجل كل ما تضعه خلال هذه التصفيات. لنذهب إلى بيرو».

وخلص قائد «الأبيض الأحمر»، الذي رافق قصته مع صورة لعلم بيرو، «دعونا نجعل بيرو أكبر وأكبر مما هي عليه بالفعل، بلا حدود».

لم تتمكن «فوكويتا» من حضور الملعب، ولكنها عاشت المباراة من راحة منزلها. «شكرا لك الفرقة التي الفرح»، نشرت لاعب Alianza Lima مع صورة لنهاية الخطوبة.

الصورة: إنستغرام