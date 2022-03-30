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الأربعاء 30 مارس 2022
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تحدث باولو غيريرو وجيفرسون فارفان بعد أن تأهل المنتخب الوطني البيروفي للإعادة

كان المرجعان إلى «الأبيض والأحمر» منتبهين لتصرفات زملائهم في الفريق ضد باراغواي.

Newsroom Infobae

30 مارس 2022

فازت بيرو على باراغواي 2-0 على الاستاد الوطني وبقيت في منطقة التصفيات في تصفيات قطر 2022. تحدث مراجعتان لـ «ثنائي اللون» بعد إنجاز جديد من قبل زملائهم، قام باولو غيريرو وجيفرسون فارفان بنشر رسالة عاطفية عبر شبكاتهم الاجتماعية.

الأول كان «المفترس». «تهانينا للفتيان على الانتصار العظيم، لإعطاء هذا الفرح لجميع بيرو. تفخر بيرو بكم جميعًا، من أجل الجهد والتضحية من أجل كل ما تضعه خلال هذه التصفيات. لنذهب إلى بيرو».

وخلص قائد «الأبيض الأحمر»، الذي رافق قصته مع صورة لعلم بيرو، «دعونا نجعل بيرو أكبر وأكبر مما هي عليه بالفعل، بلا حدود».

لم تتمكن «فوكويتا» من حضور الملعب، ولكنها عاشت المباراة من راحة منزلها. «شكرا لك الفرقة التي الفرح»، نشرت لاعب Alianza Lima مع صورة لنهاية الخطوبة.

Infobae
الصورة: إنستغرام
Infobae
الصورة: إنستغرام