مكتب أمين المظالم يؤكد وفاة المدنيين في العمليات العسكرية في بوتومايو

من خلال بيان في 30 مارس، أكد مكتب أمين المظالم وفاة المدنيين، خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطني في قرية إل ريمانسو، في بويرتو ليغويزامو (بوتومايو)، سيكون الضحايا: رئيس مجلس العمل المجتمعي ديفييه هيرنانديز روخاس، زوجته , وهو مراهق يبلغ من العمر 16 عاما و حاكم السكان الأصليين بابلو باندورو كوكوينشه.

وأشار الكيان إلى أنه ينبغي استبعاد المدنيين من أي نوع من الإجراءات في سياق الصراع وأن حقهم في الحياة يجب أن يكون دائما محميا. وبالإضافة إلى ذلك، طلب من السلطات القضائية توضيح الوقائع على الفور. ومن جانبها، أكدت المنظمة غير الحكومية، هيومن رايتس ووتش، مقتل هؤلاء المدنيين.

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