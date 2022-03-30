دافع عمر تشابارو عن عمل أوجينيو ديربيز: «إنه موهوب بلا حدود»

بعد الجدل الذي شاركت فيه بلانكا غيرا بتصريحات ذكرها أوجينيو ديربيز, الذي أشار إلى أنه سخر من عملها بعد دعوتها إلى حدث خاص حيث قدم عدم قبول المرتجعات. أحد أقرب الزملاء إلى التاريخ المكسيكي، الذي كان في نهاية الأسبوع الماضي حاضرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، تحدث لصالحه وأشاد مسيرته.

كان ذلك في اجتماع إعلامي استؤنف هصباح سيل سول، حيث وضع عمر تشابارو، جنبا إلى جنب مع صهر ديربيز السابق، ماوريسيو أوخمان، نفسه لصالح مهنة المؤدي الذي شارك في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار باسم «أفضل فيلم» وشدد على أنهم أيضا قد تم تمييزهم من قبل بعض الأبطال.

وأكد المؤدي، الذي يعمل مع زوج أيسلين ديربيز السابق على الفيلم وما هو عليه، والذي سيصدر قريبا في المسارح، «لقد تم تدميرنا أيضا».

اللحظة المحرجة التي عاشها أوجينيو ديربيز بجانب عمر تشابارو الصورة: لقطة شاشة/تو نايت مع عمر شابارو

في وقت لاحق، وافق مترجم No Manches Frida، على بعض التصريحات التي أدلى بها والدا أوجينيو ديربيز عندما أشاروا إلى أن الممثل مثالي للغاية: «يوجينيو موهوب بلا حدود ونحن جميعًا نعرفهم، لكنه أكثر انضباطًا من الموهوبين والثابت والمثابرة و الكمال؛ وهذا هو السبب في أنه حيث هو»، خلص المترجم البالغ من العمر 49 عاما.

كان ذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، عندما أقيمت جوائز الأوسكار السنوية الـ 94، عندما فاز فيلم CODA، حيث يعطي أوجينيو ديربيز الحياة لبرناردو فيلالوبوس، بالتمثال الذهبي لـ «أفضل فيلم». بعد ذلك، وضع التاريخ المكسيكي نفسه كاتجاه على الشبكات الاجتماعية وبدأ في وقت لاحق في التحدث إلى وسائل الإعلام المكسيكية.

في إحدى هذه المقابلات التي قدمها المنتج أيضًا عندما استذكر في برنامج غوستافو أدولفو إنفانتي الحواري على YouTube تجربة حلوة ومر مع المؤرخ المكسيكي بلانكا غيرا، حيث أوضح بالتفصيل أن الممثلة البالغة من العمر 70 عامًا تقريبًا قد حطت مشروعها الذي سعت إليه، في هذا الوقت، المنجنيق حياتها المهنية في هوليوود.

«لقد آذاني حقا أنها أخذت بعيدا عن فرصتها وبلانكا غيرا ليس فقط استبعادها، ولكن دعوتها إلى عرض خاص وكان غير محترم جدا [...] أردت أن أرى رد فعله وأرى كيف خرج من الضحك مع الرجل الذي كان يذهب معه «, جادل أوجينيو ديربيز في برنامج الصحفي المعرض.

بعد ساعات، خرجت المؤرخة المكسيكية الشهيرة دفاعًا عن نفسها ونفت أنها أدلت بأي تعليقات سلبية حول فيلم ديربيز، بالإضافة إلى إنكارأنها سخرت من الفيلم.

كما ذكرت الممثلة التي أعطت الحياة لليونورا مادريجال في Amarte es mi sin, لنفس قناة مقابلة غوستافو أدولفو إنفانتي, لم يكن يوجينيو ليدعوها لمشاهدة فيلمه لا عودة مقبولة بشكل خاص, ولكن بدلاً من ذلك وجه الدعوة لأعضاء لجنة AMACC. .

قالت غيرا أنها لم تكن أبدا وقحا مع أوجينيو، وقالت انها قد أكدت فقط أن جائزة أرييل لا يتم شراؤها (الصورة: Instagram/@bendita_suegra) الصورة: Infobae Special

«مستحيل، لم يسبق لي أن كنت وقحا مع أي شخص، وإذا كان يوجينيو لديه هذا الانطباع، وقال انه على خطأ. لم يحدث ذلك على الإطلاق. لم يدعوني، لم يدعوني، دعا لجنة التنسيق لأكاديمية السينما المكسيكية، وكانت مونيكا لوزانو هي التي أرسلت الدعوة»، جادل غيرا.

وأخيرا، قالت بلانكا غيرا أنها سعت إلى توضيح لديربيز أن الأحداث الخيرية التي عقدت لمساعدة AMACC لن تتداخل مع الانتقادات لتسليم جوائز أرييل.

«تحدث يوجينيو بنية كبيرة للقيام بوظيفة لجمع الأموال للأكاديمية، والتي كنا ممتنين للغاية لها. في النهاية، انتهى فيلمه، كل ما أخبرته به هو أن فيلمه سيكون ناجحًا جدًا مع الجمهور، وناجحًا جدًا، وأنه سيكون رائعًا في شباك التذاكر، وهو ما حدث «، اختتم بطل الرواية Perro Callejero.

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