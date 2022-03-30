يتم اقتباس الأوراق النقدية القديمة بما يصل إلى 10 آلاف بيزو: حصل عليها جامع بمبلغ 3 آلاف 500 بيزو

يتم تقديم ألوان غير عادية أو فئات كبيرة أو حتى الأوراق النقدية القديمة من خلال منصة إنترنت تجارية بأسعار عالية. هذه المرة سنتحدث عن نسخة تم إصدارها منذ سنوات، ويتم اقتباسها على موقع ويب لأكثر من 9 آلاف بيزو، لكن جامع اشتراها أرخص بكثير.

وهو أنه وفقًا لمحبي ما يسمى بالنقود الورقية، هناك العديد من الأشخاص الذين يضعون تكاليف باهظة ولا يستحقونها. حتى عندما سئل عن رأيه في الأشخاص الذين يبيعون الفواتير أو العملات المعدنية بأسعار غير عادية، قال إنه يتم تجاوزها.

«إنهم مضاربون، يعطون قيمًا سخيفة للأوراق النقدية التي لا تملكها . إنه شيء واحد لمحاولة بيع تذكرة برقمها التسلسلي الغريب، بسعر ربما ضعف قيمته، لكن تجربة أسعار ضخمة أمر مثير للسخرية. للأسف يسقط الناس».

فاتورة 10 آلاف بيزو من جامع. (خاص/IG: @caza_billetes)

ما هي التذكرة؟

إنها عينة مكسيكية ذات لون أرجواني في الغالب، والتي تم إصدارها وفقًا لبنك المكسيك بين عامي 1978 و 1979 وتحمل صورة سياسي مكسيكي.

وهي جزء من أقدم النسخ الموجودة حتى الآن، ولديها فئة قدرها 10000 بيزو وطبعتها شركة أمريكان بانك نوت، وهي شركة أمريكية مقرها في نيويورك مسؤولة عن معالجة العملات الأجنبية.

يفترض هذا المال الورقي من قبل منصة Mercado Libre بتكلفة تصل إلى 10 آلاف بيزو.

ومع ذلك، أكد الجامع الذي أجرى المقابلة لوسائل الإعلام أنه حقق ذلك في 3500 بيزو فقط.

ما هي خصائصها؟

ويظهر على العكس من ذلك دمية ماتياس روميرو، وهو سياسي أواكساكان في القرن الماضي، الذي شغل منصب وزير المالية خلال إدارتي الرئيسين آنذاك بينيتو خواريز وبورفيريو دياز.

يتم عرض صورة Matías داخل بيضاوي، جنبا إلى جنب مع فئة الأوراق النقدية مع الحرف والرقم في وسطها، وكذلك الرقم في كل زاوية.

يتم تقديم النسخة من خلال منصة تداول تصل إلى 10 آلاف بيزو. سوق مجاني

على ظهر النسخة، يسود اللون الأخضر، بالإضافة إلى المقالة القصيرة للقصر الوطني في مكسيكو سيتي، كما ترك بعد بناء الطابق الثالث، أثناء إدارة الرئيس السابق بلوتاركو إلياس كاليس.

كانت هذه العينة الأرجوانية الغريبة هي «بطل الرواية» في فيلم من العصر الذهبي للسينما المكسيكية، يدعى El Hombre de Papel، وهو دراما عام 1963 من بطولة إغناسيو لوبيز تارسو، الذي يعطي الحياة لمتفوق صامت يجد الورقة النقدية ويثير جشع من حوله.

في هذا الصدد، على الرغم من أن Banco de México (Banxico) قد أدرك أنه يمكن للأشخاص تسويق عملاتهم المعدنية أو أوراقهم النقدية بالتكلفة المطلوبة، إلا أن الخيار المثالي هو زيارة خبير أو استشارة متجر نقود قبل الشراء، لمعرفة القيمة الحقيقية للقطعة، بالإضافة إلى العناصر التي يجب أن تحتوي عليها.

مثال آخر على تكاليف الستراتوسفير هو عملة تذكارية لبداية استقلال المكسيك بخطأ في السك، والذي يتم تقديمه بسعر باهظ، من خلال منصة تداول عبر الإنترنت. على الرغم من أنه وفقًا لأحد الخبراء، يجب شراء هذه القطعة بأقل من 300 بيزو.

لديها فئة خمسة بيزو، تم إنشاؤها تكريما للذكرى المئوية الثانية للاستقلال، وتحمل صورة فرانسيسكو بريمو دي Verdad y Ramos، أحد أهم المروجين والمدافعين عن العقد الاجتماعي والسيادة الشعبية في إسبانيا الجديدة.

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