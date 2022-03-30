ميزة صوت جديدة لـ whatsapp

أضاف whatsapp العديد من الميزات الجديدة في الآونة الأخيرة، أحدها، ذاكرة إعادة التشغيل، والتي كانت متاحة فقط إلى حد محدود.

تتيح لك هذه الوظيفة استئناف الاستماع إلى الرسائل الصوتية إذا تم إجراء إيقاف مؤقت. يتم استخدام الخيار للاستماع من حيث ترك الصوت متوقفا مؤقتًا عند الخروج من الدردشة. ما عليك سوى إدخال المحادثة والضغط على play لمواصلة الاستماع.

استذكرت الشركة هذه الميزات وغيرها التي تمت إضافتها مؤخرًا، خلال خطاب ألقاه مارك زوكربيرج، أعلنت فيه أن مستخدمي whatsapp يرسلون 7 مليارات رسالة صوتية يوميًا في المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن جميع الرسائل الصوتية محمية بتشفير من طرف إلى طرف، مما يبقيها خاصة وآمنة في جميع الأوقات.

في هذا السياق، قام بجولة في التحديثات الجديدة لميزة الرسائل الصوتية التي تطمح إلى جعل إرسال واستقبال الرسائل الصوتية أسهل. من بينها، بالإضافة إلى ذاكرة الاستنساخ المذكورة أعلاه، يبرز ما يلي:

العب خارج الدردشة

يتيح هذا الخيار القدرة على الاستماع إلى الرسائل الصوتية خارج الدردشة بحيث يمكنك القيام بمهام مختلفة في وقت واحد وقراءة الرسائل الأخرى أو الرد عليها. في السابق، كان من الضروري الانتهاء من الاستماع إلى صوت لمواصلة تصفح التطبيق وأداء مهام أخرى. وبالتالي، فإن هذه الأداة تفضل المهام المتعددة.

إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئناف

بفضل هذه الأداة، عندما تقوم بتسجيل رسالة صوتية، يمكنك إيقاف التسجيل مؤقتًا واستئنافه لاحقًا. مثالي لأخذ الوقت للتفكير في ما سيقال أو لتجنب الاضطرار إلى البدء من الصفر في حالة حدوث انقطاعات.

سيضيف whatsapp زرًا لإيقاف تسجيل الرسائل الصوتية مؤقتًا

هذه ميزة كانت متاحة بالفعل لمستخدمي Android beta وأيضًا لإصدار الخدمة على Windows و macOS وكذلك iOS. والجدة هي أنه تم تمكينه الآن لبقية مستخدمي نظام تشغيل الهاتف المحمول من Google.

التصور الموجي

هذا تغيير في التصميم يظهر تمثيلًا مرئيًا لصوت الرسالة الصوتية لمساعدة المستخدم على متابعة التسجيل.

معاينة المسودة

هذا هو أحد الخيارات الأكثر إشادة من قبل المستخدمين. تتيح لك هذه الأداة الاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها. للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، يجب عليك تمرير رمز السجل لأعلى.

14-12-2021 رسالة صوتية. معاينة الرسائل الصوتية هي ميزة تسمح للمستخدم بالتأكد من صحة الرسالة قبل إرسالها.

عندما يتم انزلاق الرمز لأعلى، سيظهر مربع جديد يسمح لك بإيقاف الصوت، ومن هنا ستتمكن من الوصول إلى تسجيل الرسالة الصوتية، والتي يمكنك الاستماع إليها عدة مرات كما تريد قبل إرسالها. في حالة عدم رغبنا في إرسالها عند الاستماع إلى الرسالة، ما عليك سوى النقر على أيقونة سلة المهملات لحذفها.

تشغيل سريع على الرسائل المعاد توجيهها

يتيح لك هذا البديل، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، اختيار مستوى السرعة الذي تريد الاستماع إليه إلى الرسالة الصوتية المستلمة. الخيارات المتاحة هي ثلاثة: 1، 1؛ 5X أو 2X. أداة تحظى أيضًا بالثناء الشديد من قبل المستخدمين، لأنها يمكن أن تكون مفيدة جدًا خاصة في حالة الصوتيات الكبيرة.

ما التالي: إنشاء استطلاعات

تعمل خدمة البريد السريع دائمًا على أدوات جديدة. كما توقعت WaBetaInfo منذ بعض الوقت، سيكون من الممكن قريبًا إنشاء استطلاعات مباشرة في التطبيق دون استخدام ثالث- تطبيقات الحزب أو مواقع الويب لتحقيق ذلك. إضافة أثبتت أنها مفيدة جدًا لمستخدميها، خاصة في المجموعات.

الاستطلاعات على whatsapp. (الصورة: معلومات WaBeta)

بالنظر إلى التغييرات المحتملة، حيث أن كل شيء قيد التطوير، يمكنك رؤية النموذج الذي سيتم فيه نشر الأداة. مثال كخطوة أولى هو تحديد السؤال الذي تريد طرحه، لأنه لا يمكن أن يكون خلاف ذلك.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن تكوين إجابات مختلفة يمكن لبقية الأعضاء اختيار ما إذا كانوا يريدون أيًا من الخيارات المقترحة. في هذه المرحلة، ليس من الواضح عدد هذه الأشياء التي يمكن استخدامها، ولكن بالتأكيد أكثر من خمسة.

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