تم الإبلاغ عن أكثر من 40 حالة قتل أنثى في فنزويلا في الشهرين الأولين من العام.

ذكرت منظمة Utopix الفنزويلية يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 41 جريمة قتل نسائية وقعت في الدولة الكاريبية من بداية يناير إلى نهاية فبراير من هذا العام، وهو ما يمثل متوسط جريمة قتل واحدة لامرأة كل 35 ساعة.

وقالت المنظمة غير الحكومية على موقعها الرسمي: «من الدولة، لا يوجد اقتراح ملموس لمعالجة هذه المشكلة، وهو ما يدل فقط على النقص الكبير الموجود في السياسات العامة المتعلقة بمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة والاهتمام به والتخفيف من حدته».

وفي كانون الثاني/يناير، تم توثيق 23 حالة، وفي 18 شباط/فبراير، سُجلت أربع منها في ولاية ميراندا، وثلاث في كارابوبو، واثنتان في كل من مناطق لارا وبوليفار وكاراكاس، وواحدة في دلتا أماكورو ولا غوايرا وأنزواتيغي وغواريكو وتاتشيرا.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن معظم ضحايا قتل الإناث تتراوح أعمارهم بين 36 و 40 سنة، مع ذروة تتراوح أعمارهم بين 31-35 سنة و 46-50 سنة.

من بين 18 جريمة قتل أنثى مسجلة في فبراير, ثمانية كانت تحمل أسلحة ذات شفرات, أربع حالات اختناق ميكانيكي, اثنتان تتعلقان بالأسلحة النارية, حالة غرق واحدة وقتل الضرب; ومع ذلك, سبب وفاة الحالتين المتبقيتين غير معروف.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين الحالات الـ 18، تركت جثث الضحايا في خمس حالات على الطرق العامة؛ وفي أربع حالات، تعرضت الضحايا للتعذيب؛ وفي ثلاث حالات أُبلغ عن فقدانهن؛ وفي ثلاث حالات أخرى، تعرضت النساء للاعتداء الجنسي.

في يناير، تم توثيق 23 حالة وفي 18 فبراير (EFE/Rayner Peña R./Archive)

من ناحية أخرى، أشار Utopix إلى أنه من بين ما مجموعه 19 جريمة قتل، تم سجن أربعة، وثلاثة هربوا وثلاثة انتحروا، بينما من التسعة الباقين لا توجد معلومات.

وقالت المنظمة: «في مواجهة هذا الواقع، يجب أن نجعله مرئيًا وأن نعطي صوتًا للنساء والفتيات اللواتي ماتوا بسبب العنف ضد الإناث، ومطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة من الدولة الفنزويلية في مواجهة العنف المتزايد وندد بالإفلات من العقاب الذي غالبًا ما يحمي هؤلاء المعتدين».

يوم الثلاثاء، قال ديكتاتور فنزويلا، نيكولاس مادورو، خلال مؤتمر المرأة الفنزويلي 2022، إن إحدى المهام الرئيسية للمرأة هي «gstate».

«بدون النساء، ببساطة لن يكون هناك مجتمع، امرأة الثورة. المرأة، ونحن نعلم، لديها مهام كبيرة في الحياة: مهمة الولادة، الولادة؛ مهمة تزوير وتشكيل ورفع؛ بناء القيم. جميع النساء، في براءتهن العميقة، شعور فطري لحماية الإنسانية وحبها»، قال الرئيس، دون الإشارة إلى قتل الإناث التي تم الإبلاغ عنها في البلاد في السنوات الأخيرة.

وفقًا لـ Utopix، زادت حالات قتل الإناث بشكل مثير للقلق خلال عام 2020 إلى مقتل امرأة كل 34 ساعة، مقارنة بعام 2016، عندما حدث قتل الإناث كل 72 ساعة.

في عام 2021، كان المتوسط قتل أنثى واحدة كل 36 ساعة.

في منتصف هذا الشهر، قدمت لجنة المنظمات غير الحكومية الفنزويلية لأقارب ضحايا كاراكازو (كوفافيتش) تقريرها «العنف ضد المرأة الفنزويلية»، الذي تم فيه تسجيل 1,821 حالة وفاة عنيفة بين النساء بين عامي 2017 و 2021، منها 53٪ من حالات قتل الإناث.

(مع معلومات من EFE)

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