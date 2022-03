مونك باردو تنفي أندريس هورتادو عن التبرع بألفي دولار: «لم أحصل على شمس»

كسرت مونك باردو صمتها وتحدثت عن الجدل الأخير الذي سببه التبرع بمبلغ 2000 دولار الذي ادعى السائق أندريس هورتادو قد أعطت لهذا الحدث الذي ينظم المغني، الذي هو في حالة صحية سيئة وحيث سيحضر مختلف الفنانين البيروفيين.

أذكر أنه يوم السبت الماضي، 26 مارس، عد مقدم التلفزيون خلال برنامجه سابادو مع أندريس أنه أعطى ألفي دولار مانولو روخاس، الذي هو منظم عرض الموالية لصالح مؤدي «Caramelo».

ومع ذلك، كشف الممثل الكوميدي أنه لم يحصل إلا على أول تلك الأموال وطلب من مضيف التلفزيون إكمال المبلغ، مع اقتراب يوم الحدث. الآن، انضمت إليها مونك باردو، ولكن على العكس من ذلك، تقول إنها لم تحصل على شمس أو ترى أي أموال.

«الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبرك به أنني متحمس جدًا وأن أوضح أن السيد أندريس هورتادو لم يعطني شمس واحدة (...) اعتقدت أنها كانت مزحة، وعلانية، سألت مانولو روجوس، من هو المنظم (...) لقد دهشت, قالت في مقابلة معه صحيفة Correo.

كما أنها لم تتردد في تسليط الضوء على إعجابها بوالد جوزيتي وجينيسي هورتادو، لكنها سألت إذا كان سيتم التبرع بشيء ما، فإنهم يعطونها لها مباشرة. حتى أنه أشار إلى أنه استشار مانولو روخاس بشأن المال وأخبرها أنها مزحة.

«إذا كنت ستعطيني شيئًا، السيد أندريس هورتادو، الذي أعجب به (...) ليعطيه لي. وقال لي السيد مانولو روخاس انها مزحة ».

«لم يعطني أحد شمس (...) يمكنني استخدامه إذا ساعدوني، وأدفع ثمن شفائي (...) إذا كانوا سيساعدونني، وأنهم يساعدونني شخصيًا، قيل لي إنها مزحة، سيكون من الجيد أن أجبت، لأنه ساعدني مع طبيب قلب».

دعونا نتذكر أن Monique Pardo أعلنت أن حادثها في العرض The Artist of the Year كان السبب الرئيسي لتوقفها عن الظهور. على شاشة التلفزيون وما تسبب لها النفقات الطبية الكبيرة وكذلك الأمراض في جسمك.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدث سيعقد يوم الخميس 30 مارس في بارانكو وسيحضره فرناندو أرماس، ميلكوتشيتا، بيتينا أونيتو، ميغيليتو بارازا، إرنستو بيمنتل، من بين الكوميديين والمغنين والفنانين الآخرين.

تم قبول الفنان الوطني في العيادة كحالة طارئة. (الصورة: إنستغرام)

حاولت مونك باردو أن تأخذ حياتها الخاصة

لم تتخيل مونك باردو أبدًا أنها ستحاول أن تأخذ حياتها الخاصة بعد السقوط الصعب الذي عانت منه أثناء مشاركتها في فيلم The Artist of the Year. و وفقا لشهادته لصحيفة محلية, فقد غرق في اكتئاب عميق عندما رأى أن حالته الصحية قد تأثرت تأثرا كبيرا.

«كنت على وشك أن آخذ حياتي الخاصة عندما كان لدي البندقية. التفكير، الوحدة التي كنت فيها، المخاوف التي كانت لدي من الموت دون مساعدة، كل ما قادني إلى حالة...» قال exvedette.

وقال أيضًا إنه عندما كان على وشك اتخاذ قرار بإنهاء حياته، تلقى مكالمة من إسبانيا، المحامي خورخي ألبرتي، الذي عرض عليه الدعم القانوني لرفع دعوى قضائية ضد جيزيلا فالكارسيل.

«عندما كنت مع البندقية في يدي، رن الهاتف وكان خورخي ألبرتيني، عضو لجنة أنتينا 3 من إسبانيا. قال لي: «Monique، أنت الرمز رقم 1 لبيرو، أيقونة البوب الثقافية في بيرو. لا يمكنك وضع رأسك إلى أسفل، أنا ذاهب لمساعدتك. 'أرسل لي مجموعة من المحامين وهم على الأرجح أولئك الذين رفعوا الدعوى. هذا الرجل أنقذ حياتي».

