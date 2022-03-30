تعرف على 3 حيل محلية الصنع لتنظيف ستائر الحمام

ستائر الدش هي بعض العناصر التي يمكن أن تعاني أكثر من العفن، لأن الحمام يميل إلى أن يكون غرفة رطبة تتكاثر فيها الفطريات والرطوبة بسهولة.

على الرغم من أنه يبدو من المستحيل تقريبًا الحصول على ستائر دش جديدة مرة أخرى دون بقع العفن أو الأوساخ أو الشحوم أو الغبار أو غير ذلك. هناك حيل تنظيف محلية الصنع فعالة للغاية فقط، ولكنها ستوفر لك أيضًا الوقت والمال في الرحلات إلى الغسيل.

إذا كنت تريد معرفة 3 حيل محلية الصنع ستساعدك على تنظيف ستائر الدش في منزلك، فاستمر في قراءة الملاحظة التالية .

1. بيكربونات الصوديوم

من المعروف أن صودا الخبز متعددة الأغراض لمشكلات التنظيف والاستمالة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فهو قادر على المساعدة في محاربة نمو الفطريات وإنهاء رائحتها الكريهة. هناك طريقتان لاستخدامه اعتمادًا على ما إذا كانت الستائر الموجودة في الحمام مصنوعة من القماش أو البلاستيك.

للستائر البلاستيكية:

- حل نصف كوب من صودا الخبز مع كوبين من الماء الساخن.

انتظر حتى يبرد الخليط.

- رش الخليط مع رذاذ.

-فرك بمساعدة فرشاة.

للستائر القماشية:

- حل نصف كوب من صودا الخبز مع كوبين من الماء الساخن.

- ضع الخليط في صندوق الغسالة.

-استخدم دورة الغسيل المعتادة.

2. الخل

في حال لم تكن تعلم، فإن هذا السائل المستخدم عادة في المطبخ ضروري لتنظيف الستائر الخاصة بك، لأن مركباته تساعد على منع الأكسدة وانتشار البكتيريا إذا كنت تستخدمها بهذه الطريقة:

- صب الخل الأبيض في صندوق الغسالة.

- قم بتنشيط دورة الغسيل المعتادة.

- رش الستائر بانتظام بالخل لمنع العفن من الظهور مرة أخرى.

3. عصير ليمون

صدق أو لا تصدق، عصير الليمون هو أحد الحيل محلية الصنع لتنظيف ستائر الدش، لأنه فعال للغاية لإزالة البقع. على عكس منتجات التنظيف الأخرى، هذا المنتج طبيعي ويساعد على إزالة الأوساخ وتحسين لون الأسطح، عليك فقط استخدامه على النحو التالي:

-احصل على العصير من 5 ليمون.

- صب الضغط في 1 لتر من الماء الساخن.

- ضع الستارة داخل الخليط لمدة 20 دقيقة.

- اغسل ستائر الحمام يدويًا أو باستخدام الغسالة.

- إذا كانت بقعة العفن كبيرة جدًا، يمكنك استخدام فرشاة لفرك العصير ثم شطفه.

مشاكل العفن والرطوبة

يمكن أن يسبب وجود العفن والرطوبة في بيئات مختلفة من المنزل مشاكل صحية، بما في ذلك:

- الحالات التنفسية: التعب المزمن، والربو، والحمى أو الصداع.

- الحساسية ومشاكل الغشاء المخاطي: العيون المتهيجة، احتقان الأنف أو التمزق المستمر.

- الصداع النصفي: يمكن أن تتسبب البيئة المحملة بالرطوبة في تفاقم مشاكل الإجهاد مثل الصداع النصفي.

هذا هو السبب في أنه من الضروري أن يكون لكل من ستائر الدش والبيئات والأسطح الأخرى في المنزل تنظيف منتظم بحيث تكون خالية من العفن وعوامل الرطوبة التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية مثل تلك المذكورة أعلاه.

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