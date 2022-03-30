كشفت لويزا فرناندا دبليو و بايب بوينو عن العديد من الأسرار حول مطعمهم المكسيكي

لا يزال يتم الحديث عن شعبية Rancho MX، مطعم وبار المؤثرة لويزا فرناندا دبليو والمغنية الموسيقية الشهيرة Pipe Bueno، هذه المرة، لأن المقابلة التي قدمها كلاهما للمنتج المكسيكي المعروف باسم Badabun كانت معروفة.

تم تقديم المؤسسة، التي تقع في بلدية كاجيكا (شمال لا سابانا دي بوغوتا)، على التسجيل باعتبارها واحدة تتمتع بمساحة واسعة، مع الأخذ في الاعتبار أنها بلد، ولها بيئات مختلفة حيث يستمتع ضيوفها بالمأكولات المكسيكية والعروض الفنية التي تجري هناك.

كانت المساحات الخضراء الكبيرة والمباني ذات الطراز الاستعماري ونوافير المياه والممرات الواسعة ميزات أخرى تظهر في صور المشروع الذي تم افتتاحه قبل 8 أشهر وأصبح أحد الأماكن المفضلة في العاصمة الكولومبية والمناطق المحيطة بها.

في الواقع، أخبرتهم لويزا فرناندا دبليو و Pipe Bueno لماذا استثمروا مدخراتهم في هذا العمل وليس في الأعمال الأخرى التي يعرفونها بالفعل، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الموسيقى.

وبالمثل، فإن مترجم «كيوبيد فشل» و «كنت ستغادر من قبل» كان فخورًا لأن الفكرة، التي ظهرت بصحبة شريك ثالث، خلقت أكثر من 400 وظيفة مباشرة في خضم الانتعاش الاقتصادي.

أما بالنسبة للتحديات التي واجهوها عند المراهنة على طعام البلاد 'مانيتو'، حذر بايب بوينو من أن التحدي الأكبر كان التورتيلا لسندويشات التاكو، حيث يحذر من أن «المكسيكي الجيد يتعرف على العجة الجيدة لأميال». وهذا هو السبب في تعيين الطهاة المولودين في المكسيك.

كما كشف كالينيو أن مالوما، وهو صديق له وعراب ابنه ماكسيمو، وعده بأنه بعد الوفاء بالتزاماته المهنية خارج البلاد، سيعود لرؤية رانشو إم إكس والاستمتاع بكل ما لديهم لتقدمه.

بينما في جزء آخر من المحادثة، قالت لويزا فرناندا دبليو إن مالوما «حقيقية» للغاية وعادة ما تكون سعيدة بإنجازات أصدقائها، لذلك تؤكد أنهم سيحصلون عليه قريبًا هناك.

وأضاف بايب بوينو: «إنه قادم، ولكن منذ أن أخذته الجولة الأمريكية وكان يعمل، لكنني لا أعرف ما إذا كنت تعرف، فهو من محبي الموسيقى المكسيكية الإقليمية، ويحب الحصول على تكيلا جيدة وينتظر زيارته هنا».

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المؤثرة من Antioquia أن حبها للمكسيك كبير جدًا، من بين أمور أخرى، لأنها اكتشفت هي وشريكها حملها في هذا البلد.

شاهد المقابلة الكاملة هنا: