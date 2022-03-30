رفض ليوبولدو لوبيز «مقايضة النفط» من أجل الحرية في فنزويلا

El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

دعا الخصم الفنزويلي ليوبولدو لوبيز يوم الأربعاء إلى أن التقارب بين حكومتي فنزويلا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون «مقايضة، تبادل، للنفط من أجل الحرية».

حذر لوبيز من أنه بدون انتخابات حرة، «يجب ألا يكون هناك تقارب»، على أسئلة الصحفيين قبل عقد مؤتمر في مدينة سالامانكا الإسبانية.

واكد زعيم المعارضة ان موقف الولايات المتحدة هو «التوصل الى اتفاق طالما ان هناك طريقا واضحا جدا لاجراء انتخابات حرة فى فنزويلا».

منذ وقت سابق من هذا الشهر التقى وفد أمريكي مع ديكتاتور فنزويلا، نيكولاس مادورو، في كاراكاس، كانت هناك تكهنات حول التقارب بين الحكومتين، على الرغم من أن الأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني تغييرا في العلاقات أو أنهم سيشترون النفط الفنزويلي في الوقت الحالي في مواجهة أزمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.

تركيب زيت PDVSA في لاغونيلاس، فنزويلا (رويترز/إسحاق أوروتيا/أرشيف)

«لا يمكننا إجراء مقايضة، تبادل النفط من أجل الحرية. ومن غير الاخلاقى اعتبار الفنزويليين انه يتعين التضحية بالحرية من اجل النفط الذى تسيطر عليه الديكتاتورية حاليا ويساء معاملته وسرقته وكذا المعادن».

«تم طرد سبعة ملايين فنزويلي من بلادنا، أكبر أزمة هجرة يعاني منها العالم، أعمق من أوكرانيا (...). لم يكن ذلك بسبب نتيجة حرب أو كارثة طبيعية، ولكن بسبب مأساة الأفكار والسياسة وبسبب فرض نموذج استبدادي فاسد».

كما تحدث لوبيز عن التخلي عن 140 مسلحا على الأقل من حزبه، الإرادة الشعبية، في الشهر الماضي بعد تحذيره من «الممارسات السيئة» الداخلية.

في هذا الصدد، قال إن مادورو «أرخص لشراء عدو من سجنه»، في حين أن حزبه «في عملية إضفاء الشرعية» على سلطاته، لأن العديد من المنتخبين قبل بضع سنوات «اضطروا إلى الذهاب إلى المنفى، أو يتم سجنهم، أو في ظروف صعبة للغاية».

لوبيز في المنفى منذ عام 2020 في إسبانيا، البلد الذي يطالب النظام الفنزويلي بتسليمه حتى يقضي بقية ما يقرب من أربعة عشر عامًا في السجن الذي حكم عليه في عام 2015 بعد اتهامه بالتحريض على العنف.

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة:

ندد الحزب الشيوعي الفنزويلي بقتل ناشط آخر وألقى باللوم على نظام العدالة في تشافيستا لعدم التحقيق