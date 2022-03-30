رفض خوان كارلوس أوسوريو اقتراح أمريكا دي كالي بإنهاء عقده

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

إن حاضر الفريق القرمزي ليس الأفضل وسيراه مديروه بوضوح. قدم توليو غوميز، المساهم الأكبر في لوحة «إسكارلاتا»، تفاصيل عما تم تقديمه لخوان كارلوس أوسوريو والرد الذي كان سيقدمه الخبير الاستراتيجي. إنهم لا يريدون الاستمرار في DT ووضع أنفسهم في مهمة التحدث معه للتوصل إلى اتفاق اقتصادي لإنهاء عقده، لأنه يرفض الاستقالة وكان سيقول ذلك مرارًا وتكرارًا.

بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام توليما، في ملعب مانويل موريلو تورو، سجلت أمريكا ثالث هبوط على التوالي حتى الآن في الدوري، كونها واحدة من أكثر الأندية غير النظامية في البطولة. بدأ الفريق في الجزء السفلي من لوحة النتائج من الدقائق الأولى من المباراة. ببطء شديد على الجانب الأيسر، رأوا كيف تم استخدام المساحات من قبل أندرسون بلاتا، اللاعب الأكثر غير المتوازنة في فريق Tolimense. وضع الهداف في المنطقة التي تمكن مايكل رانجيل من التسجيل بها، في الدقيقة الثامنة من المباراة، والامتثال لقانون السابق.

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لم يكن لدى الشياطين الحمراء أي رد فعل، ومع مرور الدقائق، كانت تلك الموجودة في Ibagué أقرب بكثير إلى الهدف الثاني. تم تعيين الأمور للفريق بقيادة هيرنان توريس ليصعد على قمة الشياطين الحمراء وتسوية المباراة، لكنهم فشلوا في الاستفادة من أخطاء المنافس واستمر 1-0 حتى النهاية. في الشوط الثاني، على الرغم من أن أمريكا حسنت لعبتها، إلا أنها فشلت في تحقيق التعادل. بدأ نفس الشيء يحدث لفريق vinotinto y oro من المباريات السابقة. ولدت القرمزي المزيد والمزيد من الخطر في القوس المعاكس وكان لها أوضح خيار مع صليب من الجانب الأيسر لدانيال هيرنانديز، توجه خورخي سيغورا إلى المنصب الخلفي وسحبها جونيور هيرنانديز على الخط لإرسالها إلى الزاوية.

أجرى مدرب توليما التعديلات اللازمة للحفاظ على الميزة، بينما حاول المنافس الاقتراب في عدة مناسبات، لكنه في النهاية لم يكن كافيًا وانتهى به الأمر بخسارة النقاط الثلاث في Ibagué. هذه هي الطريقة التي كانوا بها في الترتيب:

1. الوطنية، 27

2. المليونيرات، 26 نقطة (لعبة واحدة أقل)

3. توليما، 26

4. ميديلين، 22

5. كالداس، 21 6. إنفيغادو، 20

7. تحالف النفط، 19

8. جونيور، 19 (لعبة واحدة أقل)

9. سانتا في، 19 (لعبة واحدة أقل)

10. الأسهم، 18

11. بوكارامانغا، 18

12. كورتولوا، 16

13. جاغوار، 16

14. بيريرا، 15

15. أمريكا، 15

16. جولدن إيجلز، 14

17. باتريوتس، 12 18. المراعي، 11

19. كالي، 11

20. يونيون ماجدالينا، 9

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ووفقا لأعلى مساهم في كادر كالينيو، اقترحوا على أوسوريو دفع تكلفة شرط خروجه لشهر يونيو، والذي سيكون الانتقال من دفع حوالي 800،000 دولار إلى 200،000 دولار. رفضDT ذلك على الفور تقريبًا. حتى الآن، لا توجد تفاصيل أخرى معروفة. يبقى انتظار رأي رسمي من النادي وأوسوريو نفسه، الذي يقول إنه لا يريد المغادرة في منتصف الموسم دون محاولة القتال من أجل اللقب.





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