والدة جوشيمار يوتون على مرمى في بيرو ضد باراغواي: «لقد غطى فم الجميع»

في يوم الأربعاء 30 مارس، أجرت أمريكا نوتيسياس مقابلة مع ماريا جوليا فلوريس، والدة جوشيمار يوتون. أخبرت المرأة السعيدة كم احتفلت بعد انتصار المنتخب الوطني البيروفي ضد باراغواي. كما تذكرون، كان ابنه أحد مالكي الهدفين اللذين قادنا إلى النصر، مما يعني بالنسبة لبيرو تمريرة العودة العابرة للقارات مع منافس من آسيا، الذي سيخرج من الفائز بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

على الرغم من صحة ذلك، أشارت السيدة فلوريس إلى أن تحقيق واحد هو تحقيق الجميع، فإن هدف ابنها يمثل استجابة لجميع أولئك الذين لم يؤمنوا به، والذين انتقدوا حتى أدائه في بيرو ضد أوروغواي، وهي المباراة التي خسرناها 1-0.

«هذا الانتصار لجميع الكافرين ولجميع الناس الذين يتحدثون بشكل سيء أحيانا والذين قالوا: «لم يلعب جوشيمار في أوروغواي» نعم، هذا صحيح، كان منخفضا، ليس علينا أن نقول لا، لقد شوهد في الملعب، جوشيمار يأتي من عدم اللعب إلى متى، وكل ذلك، ولكن انظر الآن. لقد غطى فم الجميع»، كما قالت بفخر شديد لبرنامج América Televisión.

بهذه الطريقة، سحبت السيدة مخالبها لابنها. وهو حقًا شيء جديد، لأنه في مقابلة مع Latina Noticia اعترفت بأنها لا تواجه مشكلة في مواجهة منتقدي ابنها.

وقال مع الضحك في تلك المناسبة: «أقاتل مع الجميع إذا سمعت أنهم يتحدثون (بشكل سيء) عن ابني».

لم يستطع النوم

أخبرت ماريا جوليا فلوريس أمريكا نوتيسياس في وقت آخر أنها لم تتمكن من النوم بعد انتصار بيرو، وليس بالضبط بسبب الاحتفال بالفجر، ولكن بسبب النشوة والإثارة التي شعرت بها عندما شاهدت المباراة. وصلت إلى الدولة الوطنية في 29 مارس مع زوجها وشقيقتها، التي لم تتردد في احتضانها في كل هدف ولحظة مثيرة من المسابقة، والتي كانت 2-0، وفازت بيرو بأهداف يوشيمار يون وجيانلوكا لابادولا.

يجب أن نتذكر أنه قبل ذلك، طلبت ماريا جوليا من ابنها تسليم كل شيء في الملعب كالمعتاد، وكانت متأكدة جدًا من أن النصر كان لنا.

«أقول له دائمًا أنه يجب أن يترك كل شيء في الملعب، وأنه يوضح تلك الهدية التي أعطاها الله له، وبركاته، وأنه يكون هادئًا، وأن لا أحد يسرقه من فرحته في المباراة وبركاته له ولجميع زملائه في الفريق. اليوم فزنا على أي حال، سنذهب إلى بطولة العالم»، قالت السيدة فلوريس في 29 مارس، قبل ساعات من المباراة.

كيف كانت مباراة بيرو ضد باراجواي مباشرة؟

بعد نهاية بيرو ضد باراغواي، اقتربت لاتينا من السيدة وأعربت عن مدى سعادتها بالنتيجة ومدى توترها طوال المواجهة.

«سعيد للغاية. لقد كانت لعبة معرضة للخطر بسبب ما حدث مع أوروغواي، لكن الأولاد أظهروا مرة أخرى أنهم يردون قميصهم وأعطونا الفوز «، بدأ بالقول.

سُئلت أيضًا عن شعور رؤية ابنها في منتصف الملعب يركض نحو الكرة. «عصبية فائقة، متحمس، فخور، فهي مشاعر مختلطة»، أجابت.

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