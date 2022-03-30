رد فعل جيمس رودريغيز للقضاء على كولومبيا

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

لم يتحقق هدف التأهل لقطر 2022 على الرغم من فوز المنتخب الوطني الكولومبي 1-0 على فنزويلا في بويرتو أورداز. مرة أخرى، يتم استبعاد «Tricolor» من كأس العالم الذي يقام خارج القارة الأوروبية أو الأمريكية.

على الرغم من وجود كشوف رواتب كبيرة، دفعت كولومبيا غالياً مقابل أخطائها بسبب عدم القوة في المباريات السابقة للتأهل التي أدت إلى إلغائها في آخر موعد لحدث كأس العالم.

أخيرًا، سيلعب أولئك الذين يقودهم ريكاردو جاريكا دور إعادة التوجه إلى قطر 2022 ضد الفائز في الاتحاد الآسيوي بين الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

هذا الفشل يعني دورة العديد من اللاعبين التي بسبب العمر لن تكون كافية لنهائيات كأس العالم القادمة في عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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في الوقت الحالي، مستقبل كل من رينالدو رويدا وبعض لاعبي المنتخب الوطني غير معروف في مواجهة عملية كأس العالم القادمة.

بعد انتهاء المباراة، أصيب لاعب الريان من قطر بخيبة أمل بعد إقصاء منتخب كولومبيا الوطني.

أولاً، أكد الصحفي جول كاركول أنه على الرغم من الفشل، قطعت كولومبيا سلسلة من 26 عامًا دون التغلب على «فينوتينتو»، رد جيمس رودريغيز بشكل حاد.

بينما ندم المدرب رينالدو رويدا أيضا على الإقصاء من كأس العالم وترك منصبه على رأس المنتخب الوطني الكولومبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إقصاء المنتخب الكولومبي من بطولة العالم تحت قيادة رينالدو رويدا بعد ما حدث في التصفيات لألمانيا 2006، حيث تولى رويدا زمام الأمور بعد بداية رهيبة للمباراة الفاصلة وكان أيضا نقطة واحدة بعيدا عن مباراة فاصلة.

هزم المنتخب الكولومبي نظيره الفنزويلي بنتيجة من الخطوات الاثني عشر لجيمس رودريغيز على مدى 45 دقيقة بعد فقدان التهمة الأولى التي أنقذها ويلكر فارينيز، لكن قاضي المباراة قرر تكرار ركلة الجزاء لأن حارس المرمى كان في وقت مبكر.

ومع ذلك، لم يكن الفوز كافياً حيث هزمت بيرو باراغواي 2-0 في ليما بنتيجة جيانلوكا لابادولا ويوشيمار يوتون وبالتالي ستلعب فرصتها الأخيرة للتأهل إلى قطر 2022.

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هذه هي الطريقة التي قام بها المنتخب الكولومبي في المباريات التي واجهفيها الفريق الفنزويلي.