لم يتم الوفاء بها في 17 مباراة، ولا في واحدة: فشل المنتخب الكولومبي تجاه قطر

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela - March 29, 2022 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Manaure Quintero

لم تكن كولومبيا تستحق الذهاب إلى كأس العالم. كان الانتصار من ثلاثة إلى صفر على بوليفيا مجرد قطعة قماش من الماء الدافئ. بمجرد أن كسر سلسلة من سبعة التزامات دون تسجيل، عاد رينالدو رويدا إلى نفس الشيء. وكرر القرارات التي كانت دائما موضع تساؤل. في مواجهة الحاجة إلى تسجيل ثلاث نقاط ضد فنزويلا، اختار مخططًا تكتيكيًا محافظًا. لم يفهم أبدًا أن ويليام تيسيلو يؤدي أداءً أفضل كمدافع مركزي، كما أنه لم يقدر براعة يايرو مورينو. قابل للإصلاح. نفد من تذكرة كأس العالم في قانونه.

ضد فنزويلا لم يكن معروفًا لماذا فضل المدرب رافائيل سانتوس بوري على ميغيل أنجيل بورخا. هذا صحيح، أحدهما يلعب لأينتراخت فرانكفورت والآخر في جونيور في بارانكويلا، لكن واحد في فريق تيبورون، جيد بهذا السوء، هو مدفعي القهوة في التصفيات. على العكس من ذلك، لا يزال مهاجم River Plate السابق لا يتم تعميده بهدف يرتدي Tricolor. الشيء الوحيد هو أنه ولد ركلة جزاء لجيمس رودريغيز لإرسال الكرة إلى الجزء الخلفي من الشباك، عندما كان الجزء الأول من الالتزام على وشك الانتهاء.

لكن الخطأ لم يكن فقط مع قائد القيادة: كما هو الحال في المباريات الأخيرة، أي تلك التي لعبت بعد كأس أمريكا - حتى في نفس المسابقة - ضد فنزويلا كان من الصعب على اللاعبين تحديدها. صحيح أن Wuílker Faríñez طار أكثر من مرة، ولكن إذا بقي في التحليل أنه لم تكن هناك أهداف بسبب حراس المرمى المتنافسين، فإن ما كان يمكن أن يكون سبب الإقصاء سيستمر في الحدوث: شوط سلبي دون تسجيل بسوابق قليلة، اثنان في الواقع، واحد من باراغواي و أخرى من فنزويلا، الأسوأ في التصفيات.

نقطة منفصلة تستحق جيمس رودريغيز. لا أحد يشك في السحر في الجوارب من '10′، ولكن حالتهم البدنية هي. عندما عاد إلى المكالمات، بعد حل الاحتكاك المزعوم مع رينالدو رويدا، فشل في أن يكون غير متوازن. لم يظهر لزملائه في الفريق في التأخر الدفاعي لمساعدة الفريق، كما أنه لم يؤدي المعتاد بين الخطوط التي قادته إلى النخبة وفي مناسبات قليلة حاول إطلاق النار من المسافة الوسطى.

لقد سجل ركلة الجزاء فقط، وفي الواقع حصل على مساعدة من VAR الذي ألغى أول إنقاذ لفارينيز بالخروج من المرمى. لاحظ الخبير الاستراتيجي ذلك، وضد لا فينوتينتو، حل محله في الدقيقة 62 بخوان فرناندو كوينتيرو.

تصفيق لوشو دياز، الذي بالإضافة إلى موهبته أعطى روحه، نفس الشيء بالنسبة لسينيستيرا، الذي أظهر في مباراتين كبداية نزاهة أكثر من بعض زملائه في الفريق. وغني عن القول عن أوسبينا: نعم، فشل في المباراة ضد بيرو في بارانكويلا ومن أجل هذا الهدف، في الواقع، أصبحت كولومبيا تعتمد على الآخرين، لكنها أنقذت المنتخب الوطني من أكثر من هزيمة واحدة.

ما التالي الآن؟ التغيير بين الأجيال الذي يتطلبه كل اختيار. ربما على يد المدرب الجديد - إذا بدأ رويدا - سيتم قول إشارات مثل راداميل فالكاو غارسيا وخوان غييرمو كوادرادو وداعا، وكذلك مهمة البحث عن مواهب جديدة، ماذا عن خورخي كاراسكال، ألفريدو موريلو، ياسر أسبريلا...؟ علينا أن نحاول.

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