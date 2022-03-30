بعد ساعات من الوعد بتخفيض «جذري» في عملياتها، قصفت روسيا تشيرنيهيف وكييف بين عشية وضحاها

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muesta una columna de humo saliendo de unos depósitos de petróleo en Chernígov, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. ©2022 Maxar Technologies/Cedida a través de REUTERS

وقال حاكم المنطقة يوم الاربعاء ان مدينة تشيرنيهيف شمال اوكرانيا تعرضت للقصف «طوال الليل» بالرغم من اعلان روسيا عن انخفاض نشاطها العسكرى فى المنطقة.

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشيوس تشوس في تيليجرام، الذي قال إن البنية التحتية المدنية قد دمرت وأن المدينة لا تزال خالية من الماء أو الكهرباء، «تم قصف تشيرنيهيف طوال الليل» بالمدفعية والطائرات.

وأضاف المسؤول أن هذه المدينة، التي كان عدد سكانها 280،000 نسمة قبل الحرب، «بدون اتصالات ولم يعد بإمكاننا إصلاحها»، مشيرا إلى أن هناك أيضا هجمات على نيزهين، في نفس المنطقة.

وعدت روسيا اليوم الثلاثاء بخفض عملياتها العسكرية «بشكل جذري» في منطقتي كييف وتشرنيهيف، بعد مفاوضات «جوهرية» روسية أوكرانية في اسطنبول.

وقال تشوس ان «الوضع لا يتغير، فتشيرنيهيف يتعرض للقصف المدفعي والجوي».

خريطة مع الضربات العسكرية في أوكرانيا في 30 مارس 2022 (يوروبا برس)

بعد ماريوبول في الجنوب، تشيرنيهيف هي المدينة الأكثر تضررا من القصف منذ بداية الحرب التي شنتها موسكو في 24 فبراير.

وتعتقد السلطات الأوكرانية أنه من «السابق لأوانه» تأكيد أن الروس قد أوفوا بالتزامهم بالحد من الهجمات على مدينتي كييف وتشرنيهيف، حيث وقعت القصف طوال هذه الليلة واستمرت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في الصوت.

وقال فاديم دينيسينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، وفقا لوكالة انترفاكس أوكراين المحلية: «بدت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا ليلا، وكان هناك قصف في تشيرنيهيف، في منطقة خميلنيتسكي، تم إسقاط عدة صواريخ فوق كييف».

لهذا السبب، «لسوء الحظ، لا يمكن القول أن الروس يقللون من شدة الأعمال العدائية حول كييف وتشرنيهيف»، وأضاف المستشار في تصريحات صادرة عن التلفزيون المحلي.

«في كييف، بقدر ما يمكننا التحدث الآن، تم إسقاط العديد من الصواريخ فوق العاصمة. والان اصبح الوضع واضحا».

في الواقع، سمعت منطقة كييف بأكملها الليلة الماضية عن القتال الدائر في إيربن القريبة، وهي بلدة يدعي الأوكرانيون أنهم تعافوا بعد أن احتلها الروس، وفقًا لدينيسينكو.

«يمكننا القول أيضًا أن بعض الوحدات والمعدات (الروسية) تدخل أراضي بيلاروسيا. هذا هو تناوب القوات لعق جروحها أكثر من تعليق حقيقي للأعمال العدائية, قال المستشار الوزاري.

وتعهدت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أمس بتضييق ضغوطها الهجومية على مدينتي كييف وتشرنيهيف، في أعقاب محادثات بين المندوبين الأوكرانيين والروس في اسطنبول.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس و EFE)

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