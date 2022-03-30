ألقى غوستافو ألفارو خطابًا مبتهجا في منتصف الملعب بعد المباراة ضد الأرجنتين: «كانوا صيادين يوتوبيا مستحيلة»

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - March 29, 2022 Ecuador coach Gustavo Alfaro reacts Pool via REUTERS/Dolores Ochoa

صنع غوستافو ألفارو التاريخ في الإكوادور من خلال تأهل الفريق لكأس العالم قطر 2022، والتي ستكون رابع مشاركة للثلاثي في أعلى حدث في هذه الرياضة (شارك سابقًا في كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006 والبرازيل 2014). وتوج فريقه، الذي ختم تذكرته قبل يوم، بتصفيات أمريكا الجنوبية بمباراة 1 إلى 1 على أرضه ضد الأرجنتين.

بمجرد انتهاء المباراة، أقيمت حفلة حقيقية في ملعب Monumental في غواياكيل. كان المدير الفني السابق لبوكا إي هوراكان هو بطل الرواية الرئيسي، حيث كان من أوائل من أخذ الميكروفون ورسم خطابًا ناريًا أمام 60,000 شخص ظهروا.

«لم يؤمن أحد بالإكوادور واليوم يقف ويقول حاضر للعالم. إنها بداية شيء مهم للغاية. سنقاتل لجعلهم سعداء «، بدأ قصته رافايلينو. وبعد ذلك، أضاف: «أنا أعيش واحدة من أسعد لحظات حياتي. شكرا لك الإكوادور على الدفء». مع المساواة ضد Albiceleste، وصلت الإكوادور 26 وحدة وانتهت في المركز الرابع، وهما أكثر من بيرو، والتي سوف تذهب إلى Repechage ضد الفائز في المعبر بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة.

كما انتهز المدرب السابق لسان لورينزو الفرصة ليثني على قادته: «شكرا لهم. إنهم مهندسو كل شيء. كانوا قادرين على الاعتقاد، لأنهم استولوا على العديد من الفرق التي صنعت التاريخ في الإكوادور وأشادنا بهم على جدار منزل المنتخب الوطني حيث يتم تصوير أولئك الذين صنعوا التاريخ العظيم لكرة القدم هذه. كان التحدي عبارة عن جدار أسود حيث كان عليهم تعليق صورتهم في التاريخ. لذلك كان عليهم أن يصدقوا. كانوا يعتقدون منذ اليوم الأول، تم تعميمهم، كانوا صبورين، كانوا مثابرين، لكنهم كانوا صيادين يوتوبيا مستحيلة لأنه لا أحد يؤمن بالإكوادور واليوم تقف الإكوادور. تقول الإكوادور اليوم «هدية» للعالم! ».

«وكما قالوا، إنها بداية شيء مهم للغاية. التحدي هو 17 مليون شخص. نحن الذين سننفذ إرادة وأحلام بلد ما، سنقاتل لإسعادتهم وإذا لم نتمكن من تحقيق ما تريده البلاد، فسوف نترك الحياة حتى يشعروا بكرامة مجموعة تشعر بأنها محددة بعلم، مع درع ونشيد وطني. كما تقول في غرفة خلع الملابس: من نحن؟ الإكوادور! وما الذي نحن هنا من أجله؟ دعونا نفوز! دعونا نفوز، الإكوادور!» ، وخلص إلى ذلك.

الإكوادور، التي هي جزء من وعاء 4 وكذلك المملكة العربية السعودية وغانا وتونس والكاميرون والفائزين في Conmebol-Asia-Oceania-Concacaf Repechages والفائز في معبر اسكتلندا - أوكرانيا/ويلز، ستحاول تجاوز أفضل أداء لها. في ألمانيا 2006 وصل إلى جولة 16 (تم القضاء عليه على يد إنجلترا).

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