توقف Glencore الصفقات الروسية الجديدة، لكنها لا تغادر البلاد

(بلومبرغ) - قالت شركة جلينكور بي إل سي، أكبر مشغل للسلع في العالم، إنها لن تسعى إلى صفقات جديدة في روسيا، ولكنها ستواصل علاقاتها التجارية الطويلة الأمد في البلاد.

أعلنت الشركة في أوائل مارس أنها تستعرض حيازاتها في شركتين روسيتين كبيرتين - En+ Group International PJSC و Rosneft PJSC - بالإضافة إلى عملياتها التجارية الأوسع في البلاد.

وقال يوم الاربعاء فى بيان عبر البريد الالكترونى «ان جلينكور لن تدخل فى اى اعمال تجارية جديدة فيما يتعلق بالسلع الروسية الا اذا ذكرت السلطات الحكومية ذات الصلة». وقال انه سيستمر فى الامتثال للالتزامات القانونية بموجب العقود القائمة مسبقا رهنا بالامتثال لاى عقوبات وحيثما يكون ذلك «مجديا وآمنا».

كقائمة متزايدة من أكبر الشركات في العالم, من البنوك من الدرجة الأولى إلى عمالقة المستهلكين, تعلن عن خطط لمغادرة روسيا, واصلت شركات تشغيل السلع بهدوء أعمالها في شراء وبيع المواد الخام من البلاد. تاريخيا, كان المشغلون على استعداد للعمل في أصعب الولايات القضائية وعدد قليل فقط, بما في ذلك Gunvor Group والآن Glencore, أعلنوا أنهم سيوقفون الأعمال الجديدة في روسيا.

في حين أن الضغط لمغادرة روسيا أجبر عمالقة الطاقة، بما في ذلك شركة BP Plc و Shell Plc، على الانسحاب من عملياتها في البلاد، لم توضح الشركات بعد كيف ستبيع أسهمها.

تمتلك جلينكور حاليًا حصة 10.55٪ في مجموعة En+، وهي المساهم الأكبر في شركة United Co العملاقة للألمنيوم. روسال إنترناشيونال ش. م. كما أن لديها حصة صغيرة تقل عن 1٪ في شركة نفط Rosneft. قال جلينكور الشهر الماضي إن القيمة العادلة للاستثمارات في نهاية عام 2021 بلغت 789 مليون دولار أمريكي و 485 مليون دولار أمريكي على التوالي.

كما أشار جلينكور في البيان إلى أنه «لا توجد طريقة واقعية» للخروج من ممتلكاتها. ارتفعت أسهمها بنسبة 2.2٪ يوم الأربعاء وزادت بنحو 70٪ في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار السلع.

قام المشغل السويسري وعامل المناجم بتأمين علاقات مربحة في روسيا، حيث قام بشراء الألمنيوم والنفط من أحد المنتجين الرائدين للموارد الطبيعية في العالم. قامت بتأمين استخراج النفط بعد أن سعت الحكومة الروسية في عام 2016 لإكمال البيع المخطط لحصة 19.5٪ في Rosneft للمساعدة في خفض العجز في الميزانية.

الألومنيوم هو واحد من السلع القليلة التي يتم تداولها من قبل Glencore والتي لا تدعمها الإنتاج على نطاق واسع لأصولها الصناعية الخاصة. كانت Glencore و Rusal شريكين في الأعمال التجارية لفترة طويلة، وساعدت إمداداتها من روسيا في تعزيز مكانتها كأكبر مشغل للمعادن في العالم.

أعلنت روسال عن صفقة بقيمة 16 مليار دولار أمريكي لبيع الألمنيوم لشركة Glencore في عام 2020، مما سمح لها ببيع حوالي ثلث إنتاجها للمشغل. وقال روسال في ذلك الوقت إنه سيتم تمديد الصفقة حتى عام 2024، مع خيار تمديدها حتى عام 2025. كما أنها تشتري بعض النفط من Rosneft، على الرغم من أنها لا تكشف علنًا عن الأحجام التي تتداول فيها.

الملاحظة الأصلية:

Glencore توقف الصفقات الروسية الجديدة ولكن لا تترك البلد (1)

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