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الأربعاء 30 مارس 2022
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من الداخل: محطة السكك الحديدية البولندية التي أصبحت نقطة وصول جماعية للاجئين الأوكرانيين

برزيميسل، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، هي واحدة من أقدم المدن في البلاد. يقع على بعد 7 كم من Medyka، أحد المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وهذا هو السبب في أنها أصبحت نقطة انطلاق لوجهات أخرى داخل بولندا أو الاتحاد الأوروبي.

Newsroom Infobae

30 مارس 2022
الصناعة
لديها بنية قديمة مهملة إلى حد ما بمرور الوقت، ومعظم الأوكرانيين الفارين من الحرب يصلون إلى محطة القطار الخاصة بها.
الصناعة
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 90,000 في اليوم، أي أقل بقليل من 120,000 التي وصلت قبل أسابيع.
الصناعة
يحصل اللاجئون على المعلومات والطعام والراحة والمساعدة الطبية
الصناعة
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل ثلاثة أسابيع، وفقا للأمم المتحدة
الصناعة
وعلى الرغم من أن العديد من البلدان - وخاصة في الاتحاد الأوروبي - قد اتخذت خطوات لاستيعاب اللاجئين الأوكرانيين، فمن الصعب محو مخاوف المشردين في مواجهة التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء حياتهم في أماكن أخرى.
الصناعة
يتم الترحيب بالأطفال بألعاب ناعمة لجعلهم يشعرون بالترحيب والراحة.
الصناعة
أولئك الذين يهربون من الحرب يأخذون فقط ما هو ضروري لحماية أسرهم.
الصناعة
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، والتي ولدت تدفق ضخم من اللاجئين إلى بولندا، زاد مشغل السكك الحديدية عدد القطارات المغادرة من الحدود الأوكرانية وعرضت وسائل النقل المجانية للأشخاص من ذلك البلد.
الصناعة
بمجرد وصولهم من ميديكا، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن الذين لديهم حيوانات أليفة وبدون رجال، يصطفون للحصول على تذاكر الحافلات أو القطار إلى الأماكن المختلفة حيث يواصلون الرحلة.
الصناعة
المحطة منظمة بشكل جيد للغاية: يعمل العديد من المتطوعين الذين كتبوا على سترة عاكسة ما هي اللغات التي يتحدثون بها
الصناعة
معظم المتطوعين متدينون: الكهنة والراهبات وهناك أيضًا أشخاص عاديون، من منظمات مختلفة مثل كاريتاس
الصناعة
فهي تساعد في تفريغ الحقائب ومساعدة الأوكرانيين بالضروريات الأساسية مثل المناديل الأنثوية والشامبو والصابون والماء والطعام الذي يقدمونه مجانًا.
الصناعة
يذهب البعض إلى إيطاليا من خلال نظام Ricongiungimento Familiare (لم شمل الأسرة)، لأنه أكبر مجتمع أوكراني في أوروبا: 250 ألف
الصناعة
لكن معظم الأوكرانيين يقيمون في مدن مختلفة في بولندا.
الصناعة
وقام مسؤولون آخرون بتفتيش الوافدين على طاولة وساعدهم على شراء تذاكر لمواصلة رحلتهم.
الصناعة
قبل الصراع، كانت بولندا قد استضافت بالفعل ما يقدر بنحو 1.5 مليون أوكراني
الصناعة
ويقدرون أن أكثر من 300,000 أوكراني استفادوا من القطارات البولندية المجانية منذ 26 فبراير
الصناعة
وقال نائب وزير الخارجية البولندي باويل زيفيرناكر للتلفزيون العام إن اللاجئين غالبا ما يرغبون في مواصلة رحلتهم إلى دول أوروبية أخرى.
الصناعة
العديد من النساء اللواتي يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا في ميديكا يحملن أو يقودن الحيوانات بالإضافة إلى حقائبهن الضخمة أحيانًا.
الصناعة
ضباط بولنديون من جميع الهيئات الإدارية يتجولون بين اللاجئين لمساعدة القادمين الجدد
الصناعة
يعمل المتطوعون كمترجمين فوريين, تقديم المعلومات, توصيل الطعام والمشروبات, دفع الكراسي المتحركة أو حمل الأطفال عندما تنفد أمهاتهم من القوة بعد رحلة طويلة ومتعبة
الصناعة
يساعد المتطوعون أيضًا في حمل حقائب الأشخاص الأكثر إرهاقًا.
الصناعة
سيدة تبتسم لصبي أثناء انتظار قطاره إلى وجهة أخرى.

صور: خوان إغناسيو كالكاغنو كويجانو

مع معلومات من إيزيكيل مدينا

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