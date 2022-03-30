من الداخل: محطة السكك الحديدية البولندية التي أصبحت نقطة وصول جماعية للاجئين الأوكرانيين
برزيميسل، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، هي واحدة من أقدم المدن في البلاد. يقع على بعد 7 كم من Medyka، أحد المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وهذا هو السبب في أنها أصبحت نقطة انطلاق لوجهات أخرى داخل بولندا أو الاتحاد الأوروبي.
Newsroom Infobae
30 مارس 2022
لديها بنية قديمة مهملة إلى حد ما بمرور الوقت، ومعظم الأوكرانيين الفارين من الحرب يصلون إلى محطة القطار الخاصة بها.
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 90,000 في اليوم، أي أقل بقليل من 120,000 التي وصلت قبل أسابيع.
يحصل اللاجئون على المعلومات والطعام والراحة والمساعدة الطبية
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل ثلاثة أسابيع، وفقا للأمم المتحدة
وعلى الرغم من أن العديد من البلدان - وخاصة في الاتحاد الأوروبي - قد اتخذت خطوات لاستيعاب اللاجئين الأوكرانيين، فمن الصعب محو مخاوف المشردين في مواجهة التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء حياتهم في أماكن أخرى.
يتم الترحيب بالأطفال بألعاب ناعمة لجعلهم يشعرون بالترحيب والراحة.
أولئك الذين يهربون من الحرب يأخذون فقط ما هو ضروري لحماية أسرهم.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، والتي ولدت تدفق ضخم من اللاجئين إلى بولندا، زاد مشغل السكك الحديدية عدد القطارات المغادرة من الحدود الأوكرانية وعرضت وسائل النقل المجانية للأشخاص من ذلك البلد.
بمجرد وصولهم من ميديكا، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن الذين لديهم حيوانات أليفة وبدون رجال، يصطفون للحصول على تذاكر الحافلات أو القطار إلى الأماكن المختلفة حيث يواصلون الرحلة.
المحطة منظمة بشكل جيد للغاية: يعمل العديد من المتطوعين الذين كتبوا على سترة عاكسة ما هي اللغات التي يتحدثون بها
معظم المتطوعين متدينون: الكهنة والراهبات وهناك أيضًا أشخاص عاديون، من منظمات مختلفة مثل كاريتاس
فهي تساعد في تفريغ الحقائب ومساعدة الأوكرانيين بالضروريات الأساسية مثل المناديل الأنثوية والشامبو والصابون والماء والطعام الذي يقدمونه مجانًا.
يذهب البعض إلى إيطاليا من خلال نظام Ricongiungimento Familiare (لم شمل الأسرة)، لأنه أكبر مجتمع أوكراني في أوروبا: 250 ألف
لكن معظم الأوكرانيين يقيمون في مدن مختلفة في بولندا.
وقام مسؤولون آخرون بتفتيش الوافدين على طاولة وساعدهم على شراء تذاكر لمواصلة رحلتهم.
قبل الصراع، كانت بولندا قد استضافت بالفعل ما يقدر بنحو 1.5 مليون أوكراني
ويقدرون أن أكثر من 300,000 أوكراني استفادوا من القطارات البولندية المجانية منذ 26 فبراير
وقال نائب وزير الخارجية البولندي باويل زيفيرناكر للتلفزيون العام إن اللاجئين غالبا ما يرغبون في مواصلة رحلتهم إلى دول أوروبية أخرى.
العديد من النساء اللواتي يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا في ميديكا يحملن أو يقودن الحيوانات بالإضافة إلى حقائبهن الضخمة أحيانًا.
ضباط بولنديون من جميع الهيئات الإدارية يتجولون بين اللاجئين لمساعدة القادمين الجدد
يعمل المتطوعون كمترجمين فوريين, تقديم المعلومات, توصيل الطعام والمشروبات, دفع الكراسي المتحركة أو حمل الأطفال عندما تنفد أمهاتهم من القوة بعد رحلة طويلة ومتعبة
يساعد المتطوعون أيضًا في حمل حقائب الأشخاص الأكثر إرهاقًا.