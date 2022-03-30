فيديريكو غوتيريز على اسمه على البطاقة: «ضعني كما تريد، أنه ربما سيصوت الناس لصالحنا»

أشار مرشح ائتلاف فريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز، إلى الجدل الذي نشأ حول مقطورة «فيكو» التي تظهر بها على بطاقة الجولة الأولى، لتحل محل اسمه الأول.

جاء هذا البيان يوم الأربعاء، بعد الاجتماع الذي عقده مع ممثلي حزب المحافظين، وهو جزء من الائتلاف اليميني الذي انتخبه مرشحا للرئاسة. كان الغرض من هذا الاجتماع هو تأكيد دعم مسلحي الحزب لحملة فيديريكو غوتيريز، قبل 29 مايو.

لم يدخل المرشح لشرح ما إذا كان من الصواب أو القانوني الوقوف أمام الناخبين بلقب، وهو احتمال لم يستخدمه شخص آخر من قبل. مرشح للرئاسة. في الواقع، حاول تبريد المناقشة بالتعبير التالي:

بعد إثارة الضحك من الصحفيين من حوله وديفيد بارجيل، عضو الكونغرس المحافظ الذي احتل المركز الثالث في تصويت الفريق قبل المرشح لكولومبيا، تحدى فيديريكو غوتيريز المسجل لإعطائه الاسم الذي يناسبهم بشكل أفضل على البطاقة، لأنه واثق من أنه سيفوز على أي حال.

من ناحية أخرى، سئل المرشح اليميني عما إذا كان يحاول الاقتراب من الحزب الليبرالي أو أوكسجين غرين، كما يشاع سابقا. وأكد فيديريكو غوتيريز أنه مفتوح تقريبا لأي قطاع سياسي يريد الانضمام إليه.

سيكون المجلس الانتخابي الوطني (CNE) الذي سيقرر ما إذا كان المرشح الرئاسي للمنتخب الكولومبي، فيديريكو غوتيريز، يمكن أن يظهر تحت لقبه «فيكو» على بطاقة الجولة الأولى. وقد طلب ذلك السجل الوطني للوضع المدني نفسه عندما استشار تلك الهيئة الانتخابية ما إذا كان استخدام المقطع الدعائي مسموحًا به.

تم تقديم الطلب بعد يوم الثلاثاء 29 مارس، وكانت المناصب التي سيشغلها المتقدمون المختلفون على البطاقة التي سيودعها الكولومبيون في صناديق الاقتراع في 29 مايو معروفة.

تظهر الوثيقة، التي أصدرها المسجل، أن مرشح يمين الوسط يظهر باسم «فيكو غوتيريز» وليس باسمه الكامل، وهو وضع لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل العديد من المواطنين، الذين طلبوا من الكيان بقيادة المسجل ألكسندر فيغا تفسيرات.

ولهذا السبب، أرسل المسجل المندوب الانتخابي، نيكولاس فرفان، وثيقة إلى المجلس الوطني للانتخابات يطلب منه توضيح عدة جوانب تتعلق بالأسماء والصور والمعلومات الأخرى التي سيراها المواطنون عند التصويت في الجولة الأولى.

من ناحية أخرى، يطلب فارفان أيضًا من الكيان توضيح السؤال التالي: «هل يجب تحديد المرشحين بجميع أسمائهم وألقابهم؟ أو كما طلبوا، هل يمكنهم اختيار ما إذا كانوا يظهرون فقط مع بعض أسمائهم و/أو ألقابهم؟»

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