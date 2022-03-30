مسؤول تنفيذي يعلن اتفاقًا مع شركات الطيران لرفع الإضراب والحصار المفروض على الطرق على الصعيد الوطني

وقال رئيس مجلس الوزراء الوزاري، أنيبال توريس، بعد ظهر اليوم أن السلطة التنفيذية قد توصلت إلى اتفاقات مع مجموعات شركات النقل بهدف رفع الإضراب على المستوى الوطني . وقد أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد عقد جلسة لمجلس الوزراء، حيث أعلن أيضا أنه «لا توجد تدابير للقوة» ضد أولئك الأفراد الذين يواصلون الالتزام بالبطالة في مختلف أنحاء البلاد.

«أمس (الثلاثاء، 29 مارس) تم بالفعل عقد اجتماع وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لشركات النقل واتحاد شركات النقل في بيرو، التي التزمت لرفع الإضراب وعدم اتخاذ المسارات . ولكن هناك مجموعات صغيرة من الناس الذين لا هوادة فيها إلى حد ما الذين يواصلون هذا الإجراء, "قال توريس.

من بين النقاط المتفق عليها، أبرز رئيس الوزراء أن الدولة التزمت بتبسيط وتسريع عودة ضريبة الاستهلاك الانتقائي (ISC) المقدمة إلى شركات النقل (استمرت في السابق 70 يومًا، والآن ستكون 30 يومًا). وأوضح أن رد الأموال سيتم من خلال طريقة الإيداع في حساب مصرفي. ويشمل هذا التدبير أيضا خدمة نقل الأشخاص على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن العودة ستمتد أيضا إلى ناقلات خدمة النقل العادية للأشخاص على المستوى الإقليمي. «كما تم الاتفاق على إنشاء دين خارجي بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير».

وفي نقطة أخرى من المؤتمر، قال إن الزيادة في الوقود ليست فقط لبيرو «بل لبقية العالم، وأنها ترجع إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى زيادة أسعار النفط والوقود بشكل عام».

ارتفاع أسعار السلة الأساسية

وفيما يتعلق بالزيادة في أسعار المنتجات في السلة الأساسية، أشار رئيس الأركان إلى أنه يرجع إلى الزيادة في سعر النفط من قبل غزو روسيا إلى أوكرانيا.

«هناك زيادة في هذه الضروريات الأساسية في بلدنا، كما هو الحال في بقية العالم. ليس بسبب عوامل داخلية، ولكن بسبب عوامل خارجية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

«نحن نتخذ إجراءات داخلية فيما يتعلق بتخفيض الوقود، لكن لا يمكننا التدخل في السوق. وكما يقترح شخص ما، لا يمكننا بموجب القانون خفض الأسعار لأنه في نظام اقتصادي مثل نظامنا، وهو اقتصاد السوق الاجتماعي، لا يسمح الدستور بذلك وسيخلق عدم يقين قانوني».

وبهذا المعنى، أوصى بأن يستهلك السكان الطعام الذي لا يرتفع سعره بسبب النزاعات الخارجية، مثل الأسماك. «ترتفع أسعار بعض المنتجات، لكنها بدورها تنخفض للآخرين، على سبيل المثال، يرتفع سعر الدجاج، ولكن سعر الأسماك، وخاصة الماكريل الحصان، ينخفض. علينا أن نعتاد على استهلاك تلك المنتجات البحرية التي يمكن أن يزودنا بها بحرنا».

وأخيرا، دعا مرة أخرى إلى الوحدة بين جميع فروع الدولة للعمل معا لحل مشاكلنا. «الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار اقتصادي. هناك الكثير من المشاكل التي نواجهها، نسافر بشكل دائم عبر المناطق الداخلية من البلاد ويخبرنا السكان «ليس لدينا مياه، وليس لدينا مياه الصرف الصحي، وليس لدينا مسارات، وليس لدينا أرصفة، وليس لدينا كهرباء، والمدارس لا تشعر على ما يرام، والمستشفيات نادرة». إذا اتفق الجميع هنا على أن يكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات التي لدى البلد الآن بأسعار الضروريات الأساسية».

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