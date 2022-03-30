بدأت أوروبا تطلب من مواطنيها استهلاك طاقة أقل في مواجهة صراع الغاز مع روسيا.

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

أدت المخاوف من أزمة إمدادات الغاز الروسية بعض الدول الأوروبية إلى مطالبة مواطنيها يوم الأربعاء باستهلاك طاقة أقل.

على الرغم من أن أسعار الطاقة قد ارتفعت منذ شهور وأن الإمدادات نادرة، إلا أن معظم الحكومات تجنبت اتخاذ خطوة تخشى أن تكون غير شعبية، ولكن في مواجهة المخاوف المتزايدة من أن روسيا قد توقف الصنابير، بدأت الرسالة في بعض العواصم تتغير.

وقال وزير الاقتصاد الالمانى روبرت هابيك اليوم الاربعاء «ان كل كيلوواط/ساعة مهمة» فى الوقت الذى اعلن فيه «تحذيرا مبكرا» حول احتمال حدوث حالة طارئة فى امدادات الغاز.

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي يقع مقرها في باريس، إنه عندما تكون على نطاق واسع، يمكن للتغيرات السلوكية الصغيرة أن تقلل بشكل كبير من الطلب على النفط والغاز.

وتقدر أن خفض الحرارة في مباني الاتحاد الأوروبي بمقدار درجتين مئويتين سيوفر 20 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل حوالي 28 مليار دولار بالأسعار الحالية.

خفض الطلب يمكن أن يقلل من تأثير أي أزمة عرض إذا خفضت روسيا الصادرات (رويترز/يوهانا جيرون)

وهذا يمثل 13٪ من 155 مليار متر مكعب تشتريها 27 دولة كل عام من روسيا، والتي بدورها تمثل 40٪ من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي.

تابعت الحكومة الهولندية ألمانيا يوم الأربعاء قائلة إنها ستطلق حملة في نهاية هذا الأسبوع تدعو المواطنين والشركات إلى استخدام كميات أقل من الغاز, بينما دعت الهيئة التنظيمية الفرنسية المواطنين إلى محاولة تقليل استهلاكهم بشكل جماعي.

وقال سيمون تاغليابيترا، عضو مؤسسة بروغل الفكرية، إنه كان على الحكومات حث المواطنين على خفض استهلاك الطاقة منذ أشهر للمساعدة في إدارة أزمة الإمداد، لكن السياسيين قاوموا لأن هذه الرسالة «صفعة من التقشف».

«كل تريليون متر مكعب من الغاز الذي لا نستهلكه أمر مهم. وهذا الغاز مكلف للغاية، وعلينا أن نبدأ في ملء الدبابات بحلول الشتاء المقبل».

وبدلاً من مطالبة المستهلكين بتخفيض استهلاكهم للطاقة، سعت الحكومات حتى الآن في الغالب إلى طرق للحد من فواتير الخدمات العامة وإيجاد مصادر بديلة للوقود.

كما أعلنت السويد وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة إجراءات هذا الشهر لخفض البنزين بعد أن وصل النفط الخام إلى أعلى سعر له منذ عام 2008، مما أثار انتقادات من النشطاء الذين يقولون إن الإجراءات هي دعم للوقود الأحفوري.

ولكن منذ غزو روسيا أوكرانيا الشهر الماضي، شرعت بروكسل في خفض واردات الغاز الروسي من الاتحاد الأوروبي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء استخدامه بحلول عام 2027.

رواسب الغاز الطبيعي في ألمانيا (رويترز/فابيان بيمر)

خفض الطلب يمكن أن يقلل من تأثير أي أزمة العرض إذا خفضت روسيا الصادرات، الأمر الذي أصبح مصدر قلق كبير منذ أن قالت موسكو الأسبوع الماضي أن الدول يجب أن تبدأ في دفع ثمن الغاز بالروبل.

من المقرر أن تبدأ خطة الاتحاد الأوروبي التفصيلية للتخلص من الوقود الأحفوري الروسي في شهر مايو، لكن مشروعًا صدر هذا الشهر أظهر أن بروكسل ستعزز واردات الغاز غير الروسي، وستوسع الطاقة المتجددة بشكل أسرع، وتتبادل ملايين المراجل الغازية بمضخات حرارية وتجديد المباني بحيث تستهلك طاقة أقل.

ومع ذلك، ستستغرق هذه الحلول بعض الوقت، وقد اقترحت المفوضية الأوروبية بالفعل أن المستهلكين يمكن أن يساعدوا في تقليل الطلب على الفور.

وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز: «إن قراراتهم بشأن كمية الطاقة التي يستهلكونها تقرر قوة رد فعلنا تجاه روسيا».

ومن شأن الانخفاض المؤقت في الطلب أن يساعد البلدان أيضا على تجميع الغاز في فصل الشتاء المقبل وسيكون بمثابة رقعة مع تأمين خيارات دائمة لاستبدال الوقود الروسي، مثل بناء مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتجديد المباني أو الحصول على المزيد من الغاز غير الروسي.

(مع معلومات من رويترز)

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