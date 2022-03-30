تم دباغة إنريكي غالفان أوتشوا للاحتفال بـ ياليتزا أباريسيو في اليوم الدولي للعمال المنزليين

إنريكي جالفان أوتشوا هو محلل أعمال مشهور أظهر على الشبكات الاجتماعية تقاربه مع المشروع السياسي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، الذي وصف نفسه بأنه التحول الرابع (Q4).

ومع ذلك، في 29 مارس، شارك في جدل على منصة تويتر بسبب تعليق، والذي تم وصفه بأنه «رديء» أو «ديناصور»، تجاه المكسيكي ياليتزا أباريسيو.

وأشار الخبير إلى أن 30 مارس هذا يحتفل باليوم الدولي للعمال المنزليين، لذلك قرر الاحتفال بالممثلة والمربية لأنه، كما أشار إلى أن أيا منها «لم يفعل ذلك» مثل بطل فيلم روما.

«30 مارس يحيي اليوم الدولي للعمال المنزليين. لا شيء، بالمناسبة، فعل كذلك ياليتزا أباريسيو. هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن يكون لديهم وضع وظيفي كما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا»، قال جالفان أوتشوا.

كانت هذه الرسالة مصحوبة برابط أعيد توجيهه إلى عموده المنشور في صحيفة La Jornada، حيث خصص قسمًا لتطوير النقطة التي نشرها على شبكاته الاجتماعية، والتي عنوانها باسم لا يوجد ابن توداس ياليتزا.

(الصورة: تويتر)

وفي هذا القسم، أكد أن 2.3 مليون من السكان العاملين (4 في المائة) يؤدون أعمالا منزلية مدفوعة الأجر لمدة 30 ساعة في الأسبوع براتب حوالي 38 بيزو في الساعة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد من جديد بعض خصائص هذا القطاع، مثل عمره ومستوى تعليمه.

لإغلاق هذا القسم من نصه، كرر محلل الأعمال الموقف الذي كتبه في تغريدته وذكر أن المكسيك، في هذه المسألة، «تحتاج إلى اتباع» نفس المسار الذي اتخذته الدول الأخرى لصالح خدم المنازل.

«لا شيء، بالمناسبة، فعلت كذلك ياليتزا أباريسيو. وهناك طريق طويل يجب قطعه قبل ان يحصلوا على وضع وظيفي كما هو الحال في الولايات المتحدة او اوروبا».

على الفور، اشتكى مستخدمو تويتر من هذا التعليق، كما قالوا، «خارج المكان» ضد الممثلة المكسيكية. أطلق المؤثر Jezzzini على إنريكي غالفان «ديناصور» لأنه كان لديه «هواء في دماغه».

«ومتى يتم الاحتفال بيوم الديناصورات؟ أنه بالمناسبة، لم يفعل أحد كما أنت، يعيش خارج الحديقة الجوراسية ولديه حساب على تويتر لإظهار العالم كله أن لديهم الهواء في أدمغتهم»، وكتب.

انضم تشوميل توريس إلى التعليقات ضد Galván Ochoa (الصورة: تويتر)

وأشار أشخاص آخرون إلى أن Aparicio حاصل على درجة البكالوريوس في التربية. كما أشاروا إلى أن رسالتها، من المفترض، تشير إلى الدور الذي لعبته ياليتزا في روما، دور عاملة منزلية، لكنهم طلبوا منها فصل الفنانة عن فنها.

«سيدي، ياليتزا هي ممثلة لعبت دورًا كمدبرة منزل. إذا كنت تعلم أن وظيفة الممثلين هي تمثيل أشخاص مختلفين أم أنها مجرد imb* cil؟ «، قال مستخدمو الإنترنت.

كما انضم شوميل توريس، مضيف برنامج El Pulso de la República، إلى الأسئلة وشارك المنشور برسالة موجزة مع رمز تعبيري حزين: «لم يفعل ذلك»، والتي ترجمت إلى الإسبانية تعني «لم يفعل ذلك».

وأخيرا، وضعوا علامة على حساب المجلس الوطني لمنع التمييز (Conapred) لمعالجة تعليق تمييزي محتمل، على الرغم من أن الوكالة ردت فقط بأرقام الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني لتقديم الشكوى المقابلة.

حتى الآن، لم يتحدث ياليتزا أباريسيو عن هذا التعليق، في حين أن جالفان أوتشوا، على الرغم من الطلبات، لم يسحب نشر ملفه الشخصي.

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