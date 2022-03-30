القضاء على كولومبيا إلى قطر 2022 | «بعض السحرة»: انتقاد الصحفي أنطونيو كاسال القوي للاتحاد الكولومبي لكرة القدم

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

لم يسير هذا على ما يرام مع المعلقين الكولومبيين من ESPN Fútbol كولومبيا الذين انتقدوا الاتحاد الكولومبي لكرة القدم (FCF) وذكروا أن المدربين كارلوس كيروز ورينالدو رويدو استبعدوا فريقين في هذه التصفيات.

«بعض السحرة، وبعض السحرة ديفيد كوبرفيلد، الذين أنهوا هذا في ثلاث سنوات ونصف. لقد أخرجوا بيكرمان لخسارته أمام ركلات الترجيح في جولة 16 أمام إنجلترا في كأس العالم (روسيا 2018) وأحضروا مدربين استبعدوا فريقين من كأس العالم: أخذ كيروز كولومبيا ومصر (خارج كأس العالم) وراينالدو رويدا إلى تشيلي وكولومبيا (من كأس العالم)». الصحفي أنطونيو كاسالي.

كان الخبير الاستراتيجي البرتغالي في المرحلة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية يقود «مزارعي البن» ثم تقاعد بسبب النتائج السيئة. تولى منصب مدرب المنتخب المصري ولم يتمكن من تحقيق نتائج جيدة سواء بخسارته لكأس الأمم الأفريقية. والفشل في تأهل فريق محمد صلاح إلى كأس العالم قطر 2022، كلتا المباراتين ضد السنغال. بعد الفشل، أعلن المدرب اعتزاله من منصبه: قاد 20 مباراة، فاز 13 منها، تعادل 2 وخسر 5 مع 'الفراعنة '.

من جانبه، عانى رينالدو رويدا من نفس مصير كيروز: تشيلي وكولومبيا لم تكن مؤهلة تحت قيادته. مع «لا روجا»، لعبت رويدا 27 مباراة، 17 مباراة ودية، 6 في كوبا أمريكا و 4 في التصفيات. من بين هؤلاء، فاز فقط 9، 1 في التصفيات، 2 في الكأس و 6 في مباريات ودية، وكان 35 هدفا لصالح و 35 ضد. ومع المنتخب الكولومبي، كان الأمر مشابهًا حيث لم يتواصل أبدًا مع اللاعبين أو المشجعين على الرغم من الفوز الذي حققه يوم الثلاثاء ضد فنزويلا في زيارة. بالفعل في تصفيات 2006، كولومبيا، تحت قيادته، قد استبعدت من كأس العالم في ألمانيا من قبل نقطة واحدة للعب repechage.

آيدول كولومبي

وقال اللاعب الكولومبي السابق فوستينو أسبريلا، الذي تأهل بلاده لكأسالعالم (الولايات المتحدة 94 وفرنسا 98)، إن الخطأ الكبير هو توظيف استراتيجي أجنبي لا يعرف كيف كانت كرة القدم القهوة.

«هذا هو الخطأ أنك لا تعرف إلى أين أنت ذاهب. كرة القدم الكولومبية لها هوية ومنذ أن فقدناها لم نلعب بشكل جيد مرة أخرى. عليك أن تبحث عن ذلك: لماذا قررت إحضار مدرب أوروبي (كيروز) بينما لم تكن تعرف كرة القدم الكولومبية أو جوهر لاعب كرة القدم الكولومبي؟» ، علق على ESPN لكرة القدم كولومبيا.

قال المعبود السابق بارما، الذي كان جزءًا من الجيل الذهبي في كولومبيا مع «قطار» فالنسيا، رينيه هيجويتا وكارلوس «إل بيب» فالديراما، إن اللاعب من بلاده مميز وعليك أن تعرف كيفية معاملته، وهو أمر لم يستطع المدرب الأجنبي الحفاظ عليه.

«لاعب كرة القدم الكولومبي مميز: فهو مرتفع جدا أو أنه متضخم جدا أو يسقط. لأننا هكذا. والمدربين الذين أحضروا إلى هنا لم يعرفوا أبدا ما هي كرة القدم الكولومبية وهكذا انتهت (مع القضاء على كأس العالم)».

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