بعد ثمانية أشهر من تعليق البرلمان، قام الرئيس التونسي بحله

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء حل البرلمان، بعد ثمانية أشهر من تعليقه «مؤقتًا» لاستئصال الصلاحيات الكاملة في يوليو 2021.

أدلى سعيد بهذا الإعلان في اجتماع لمجلس الأمن القومي، الذي يرأسه، بعد ساعات من تنظيم النواب جلسة افتراضية للبرلمان، على الرغم من تعليقهم، صوتوا فيها لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس منذ ذلك الحين.

وفي هذه الحالة، شارك 116 نائبا من أصل 217 نائبا، وصفتها وزيرة العدل، ليلى جافل، بأنها «مؤامرة» ضد أمن الدولة، وأمرت بالتالي بفتح تحقيق ضد المتورطين فيها.

ومن بين المراسيم المعتمدة إقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي وتعيين خليفته، نجلا بودن؛ وتعليق جميع دستور عام 2014 تقريبا وحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بهيئة «مؤقتة».

احتجاج ضد الرئيس قيس سعيد (رويترز/زبير سويسي)

وحذر الزعيم هذا السبت بعد أن علم بمبادرة البرلمان الذي يخطط لعقد جلسة ثانية في 2 نيسان/أبريل لبحث المسائل السياسية، أن «أولئك الذين يحاولون مهاجمة الدولة أو تنفيذ قتال داخلي يجب أن يواجهوا المؤسسات والسلطات التي ستصرف لهم عن أهدافهم». الحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سعيد في شريط فيديو نشرته الرئاسة «أعلن اليوم، في هذه اللحظة التاريخية، حل مجلس نواب الشعب للحفاظ على الدولة ومؤسستها والحفاظ على الشعب التونسي».

من جانبها، رفضت نقابة العمال القوية المركزية UGTT - التي تدعم الإجراءات الاستثنائية للرئيس - هذا الاجتماع واتهمت البرلمانيين بـ «قيادة البلاد إلى الصراع والانقسام السياسي».

نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد العمال التونسي (رويترز/زبير سويسي)

وفى بيان مشترك صدر يوم السبت, حث اجمالى 27 نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية اعضاء دورة الهيميكال على تحمل مسؤولياتهم وتعزيز الحوار الوطنى بين مختلف الفاعلين الوطنيين من شأنه ان يقود البلاد الى مرحلة مبكرة من التشريع والرئاسى. انتخابات.

بعد أشهر من الحصار السياسي، تولى سعيد، الذي انتخب في نهاية عام 2019، الصلاحيات الكاملة في 25 يوليو بعد إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان الذي يسيطر عليه حزب «النزهة» المستوحى من الإسلاميين.

مع الصلاحيات الكاملة، يمكن للرئيس التشريع بمرسوم، ورئاسة مجلس الوزراء وتعديل القوانين.

ودعا النواب، بمن فيهم ممثلون عن النزهة والمستقلين، خلال الجلسة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للتغلب على الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها سعيد في نهاية العام، سيتعين على البلاد إجراء استفتاء دستوري في 25 يوليو - الأول في تاريخ البلاد - والاستفتاء التشريعي المتوقع في 17 ديسمبر.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس و EFE)

استمر في القراءة:

وكان اثنان من الخمسة الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في ضاحية تل أبيب من الأوكرانيين.