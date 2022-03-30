عيد الفصح 2022: ما هي أيام الإجازة للمكسيكيين

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

هل أيام الخميس والجمعة العظيمة إلزامية للراحة؟ هذا أحد الأسئلة التي غالبًا ما يطرحها الناس على أنفسهم خلال الأسبوع المقدس، وهي فترة دينية يأخذها بعض المؤمنين في المكسيك في الاعتبار.

بالنسبة للطلاب، يتم منح العطلات لأكثر من 9 أيام؛ ومع ذلك، بالنسبة للعمال في البلاد، هذا ليس هو الحال. بعد ذلك، سنشرح متى تعتبر الأيام راحة للعمال والطلاب.

بادئ ذي بدء، يجب أن نتذكر أن العطلات يتم إنشاؤها كفترات راحة رسمية في البلاد، أي أنه يجب على كل من الموظفين والطلاب إيقاف أنشطتهم خلال التاريخ المحدد.

تقام الأنشطة الدينية في المكسيك خلال الأسبوع المقدس. إيف/خوسيه مينديز

في حين أن العطلات لا تعتبر إلزامية; ومع ذلك, في بعض المؤسسات يمنحها لعمالها, بمناسبة احتفال خاص, مثل الخميس والجمعة العظيمة أو يوم الموتى.

متى تكون العطلة؟

سيتمكن الطلاب من أخذ فترة الإجازة هذه من الاثنين 11 أبريل حتى الجمعة 22 من نفس الشهر. وبهذه الطريقة، سيعود المعلمون والطلاب إلى فصولهم الدراسية حتى يوم الاثنين 25 أبريل، وفقًا لوزارة التعليم العام (SEP).

ما هي الأيام المقدسة؟

*الخميس 14 أبريل 2022

*الجمعة 15 أبريل.

وبهذا المعنى، لا تعتبر أيام الأسبوع المقدس المذكورة أعلاه إلزامية، ولكنها تواريخ إجازة ولن يتم منحها إلا في الشركات التي تحددها لعمالها.

بعض الناس يستمتعون على شواطئ كانكون. (صور: رويترز)

وفقًا لقانون العمل الفيدرالي، قد يتمتع جميع الموظفين ببعض مواعيد الراحة الرسمية، أي العطلات.

ما هي العطلات؟

- 1 يناير (السنة الجديدة).

- أول يوم اثنين من شهر فبراير (يوم الدستور المكسيكي).

- يوم الاثنين الثالث من شهر مارس (لولادة بينيتو خواريز).

- 1 مايو (عيد العمال).

-16 سبتمبر (يوم استقلال المكسيك).

- الاثنين الثالث من شهر نوفمبر (إحياء ذكرى الثورة المكسيكية).

- في 1 ديسمبر من كل ست سنوات، عندما يتوافق مع نقل السلطة التنفيذية الفيدرالية.

-25 ديسمبر (احتفال عيد الميلاد).

ما هي فترة عيد الفصح 2022؟

يجب أن نتذكر أن الأسبوع المقدس هذا العام يمتد من الأحد 10 أبريل إلى السبت 16 أبريل من نفس الشهر. بالنسبة للسكان الكاثوليك، يحيي الأسبوع المقدس ذكرى شغف المسيح وموته وقيامته، ولهذا السبب يشارك بعض الناس في الأنشطة المتعلقة بالموضوع ويتم تعليق الفصول الدراسية.

الأسبوع المقدس هو جزء من الصوم الكبير. هذه هي الفترة التي يشارك فيها العديد من الأشخاص في أنشطة العبادة. وفقًا للبيانات، يبدأ يوم الأحد النخلي وينتهي يوم القيامة يوم الأحد.

خلال هذا الوقت، ينتهز العشرات من الأشخاص الفرصة للذهاب في إجازة أو قضاء عطلة نهاية أسبوع على الأقل في زيارة دولة أخرى أو منطقة عطلة، حسب الحالة.

يختار المواطنون زيارة مناطق الشاطئ أو القرى، وهي وجهات سياحية إما في المناطق الطبيعية، مثالية لقضاء العطلات أو الأماكن التي لا تصدق الشواطئ للسباحة وركوب الأمواج والغطس، وكذلك التفاعل مع الدلافين.

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