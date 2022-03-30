الموت الكريم دون معاناة: النقاش الذي يجذب Movimiento Ciudadano إلى السياسة المكسيكية

رفعت المناقشة البرلمانية لتعزيز حقوق الإنسان الجديدة والضمانات الفردية مستواها في المكسيك، لأنه أثناء مناقشة الاستنكاف الضميري وإضفاء الشرعية على الإجهاض في الجمهورية، جذبت Movimiento Ciudadano (MC) جدول أعمال الموت الكريم دون معاناة، وذلك بفضل ضمان أقصى قدر ممكن من الرفاه للمواطنين في الحالات الطبية الحرجة، حيث يتم تجاوز نطاق العلم الحديث.

في هذا المنعطف، اتصلت Infobae Mexico بسولومون تشيرتوريفسكي، سكرتير لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو مقاعد البدلاء البرتقالية، كما هو هي واحدة من المروجين الرئيسيين لهذه المبادرة، وبفضل الردود التي قدمتها، هناك مناقشة واسعة وعميقة ومثيرة للجدل حول هذا الموضوع.

في إطار فرضية أن هذه المبادرة تم تصورها في العالم الحديث، افترض Chertorivsky Woldenberg أن هناك «قضايا بدت في السابق من المحرمات»، ولكن هذا في الواقع يعالج واقعًا جديدًا، وبالتالي، يجب مناقشته. وقال خلال المحادثة مع وسائل الإعلام: «عندما تتحدث عن القتل الرحيم أو عندما تتحدث عن الموت بمساعدة، هناك بالفعل خلافات أكبر، ولكن الحديث عن الموت الكريم وغير المؤلم ينطوي على العديد من المناقشات».

لتوضيح هذا الافتراض، ذكر النائب أنه يجب اعتبار الرعاية التلطيفية، على سبيل المثال، لتكون قادرة على اتخاذ هذا النوع من القرارات. «إذا كنت ترغب في اتخاذ قرار إنهاء الحياة، وهو قرار فردي دون ضغط والقيام بذلك بكل الطرق، فلا يمكن اتخاذ هذا القرار تحت الألم، لأنه متحيز». وبهذا المعنى، يجب أن تكون الرعاية التلطيفية جزءًا من التكامل الكامل لنظام الرعاية الاجتماعية المكسيكي.

وهذا يعني أن التصميم على إنهاء الحياة بطريقة كريمة يجب أن يتم قبل أن تكون الخراب على الصحة متقدمة للغاية، وعندما لا تكون الرعاية التلطيفية كافية، قد يكون هناك شخص يرافق المريض في آلامه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ إرادتهم المتوقعة. . وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك بالفعل تشريعات مماثلة في الحكومات المحلية، كما هو الحال في مكسيكو سيتي.

هذا هو المكان الذي يبدأ فيه العمل التشريعي، لأنه بمجرد إثبات إمكانية ممارسة هذا الحق، يجب أن يكون هناك بروتوكول محدد يعطي اليقين للإجراءات المتخذة بمجرد بدء مثل هذه الحالات. «يجب أن يكون من الواضح أنه يحدث في ظل الظروف المناسبة، دون ضغط أي شخص، أن لديك معلومات ووعي مثالي بما تبحث عنه وما تريد».

الهيئة التشريعية المكسيكية تستهدف الموت الكريم (الصورة: EFE/Martin Divisek)

وأشار سولومون تشيرتوريفسكي إلى أنه في البلدان التي تم فيها بالفعل تشريع هذا النوع من السياسة، تتكون بروتوكولات الترخيص من سلسلة من المقابلات مع الطاقم الطبي والتمريض أنفسهم حول المريض، حيث يتم مراجعة سبب اتخاذ القرار على وجه الخصوص و في الفضاء، غالبا ما تكون جماعية، يتم اتخاذ قرار، في الواقع، لا يتم اتخاذ القرار تحت أي شكل من أشكال الإكراه. و بالإضافة إلى ذلك, أشار إلى أنه في الدول التي لا يكون فيها التشريع و اضحا جدا, تم طلب سلطات قضائية, كما هو الحال في كولومبيا.

وفي هذا الصدد، أكد من جديد أن القوانين المتعلقة بالوفاة الكريمة لا تتوخى تطبيق هذا التدبير على الشباب الأصحاء ذوي الكليات الكاملة؛ ومع ذلك، فإنه يفتح الباب أيضا لمناقشة الصحة العقلية، ولهذا السبب شدد على أهمية أن تكون محافل التشاور قبل سن التشريعات التي تشارك فيها مختلف المحللين المتخصصين في هذا الموضوع، وعلى أساس الأفكار المقدمة والتوليفات التي تحققت، تنفيذ صياغة القانون.

يجب أن يكون التشريع كافياً وينبع من مناقشة عميقة ومدروسة (الصورة: EFE/Marcial Guillén)

وقال إن الاقتراح الذي من المقرر تقديمه سيكون مخرجا مليئا بالكرامة عندما تكون حالات أمراض عصيبة، مع عدم وجود إمكانية للتحسين أو العلاج، وعندما لا يطاق الألم. وبمجرد الموافقة على ذلك، ستكون مهمة نظام الصحة العامة هي ضمان الوصول إلى هذا الحق، وسيتم التركيز بشكل كبير على التدريب والمعلومات وبناء ثقافة مختلفة حول مفهوم هذه الحرية الفردية، والتي تتراوح من «التطور الحر للشخصية إلى إمكانية نهاية الحياة».

أخيرًا، قال Chertorivsky Woldenberg، كتأمل في هذا الموضوع، أنه بمرور الوقت «سنفعل المزيد من الأشخاص المصابين بالسرطان، حدث القلب والأوعية الدموية»، والذي يجب فهمه وسيكون من الملائم جدًا للمجتمع التحدث عن هذه الأشياء مسبقًا.

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