أكد أليكس كافي أن سينثيا رودريغيز قد تكون غائبة عن فينجا لا أليغريا

سينثيا رودريغيز هي واحدة من أكثر المضيفين المحبوبين لـ Venga la Alegría، حتى أنها توجت مؤخرًا بطلة برنامج الواقع Los reyes del تشغيل، لكن الصحفي المعرض أليكس كافي أكد أن سيترك مقدم البرنامج في وقت قصير.

وفقًا لكاتبة العمود، ستعلن سينثيا رودريغيز غيابها عن صباح أزتيكا الصباحي في الأيام القادمة: «اكتشفت أن سينثيا رودريغيز الجميلة جدًا ستغادر فينغا لا أليغريا. نعم، لأسباب شخصية وللأزواج! المضيف يخرج من مجلة أزتيكا أونو الصباحية»، كتب أليكس كافي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنشور أثار عدة شائعات تتراوح بين الحمل المحتمل للمقدم المحبوب - بسبب المواصفات التي تلمح إلى كارلوس ريفيرا - إلى تغيير محطة التلفزيون، ولكن حتى الآن لا يوجد. معلومات مؤكدة رسميًا وتتعلق بالمضاربة. من غير المعروف أيضًا ما إذا كان سيكون غيابًا مؤقتًا أو وداعًا نهائيًا.

يمكن للمضيف ترك زملائها من Venga la Alegría (الصورة: Instagram/ @vengalaalegriatva)

على الرغم من أن سينثيا رودريغيز وكارلوس ريفيرا حافظا على علاقتهما داخل المجال الخاص، إلا أن مضيفة Venga la Alegría كشفت في ديسمبر 2021 عن رغبتها في أن تصبح أماً هذا العام.

قررت الأكاديمية السابقة أن تشارك مع زملائها في Venga la Alegría أن فكرة نشأة عائلتها قد تقترب أكثر فأكثر. حدثت الأحداث بعد أن كانت سينثيا في حدث شجرة عيد الميلاد في Azteca TV.

«في العام المقبل أتمنى أن أكون أسعد، إنه حلم لدي في حياتي، أعتقد أنه أكبر حلم لدي هو إنجاب طفل وآمل أن يتحقق العام المقبل. من الواضح أن نشاركها ونخبرهم»، موضحة أنها قد تتطلع إلى الحمل.

لدى كارلوس ريفيرا وسينثيا رودريغيز بعض الصور معًا لأن علاقتهما خاصة جدًا (الصورة: لقطة شاشة)

بالإضافة إلى ذلك، خلال ديناميكية تمكن فيها سائقو Venga la Alegría من التحدث إلى سانتا كلوز، طلب منه السائق هدية خاصة جدًا: «أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا أفتقده وأود أن يتم تحقيقه في العام المقبل:» هل يمكنك إحضار طفل لي؟ '. أعتقد أنني مستعد، الآن، لتكوين أسرة»، واختتمت بشعور ملحوظ.

أكد سانتا كلوز أنه سيبذل كل ما هو ممكن لجعل هذا الطفل يأتي إلى حياته، وإن لم يكن بالضرورة خلال عام 2022، إذا كان من الممكن أن يولد بحلول عام 2023. بين الضحك، أخبره «سانتا كلوز» أنه يجب عليه العمل عليه مع شريكه. نقل طلب سينثيا رفاقها والجمهور الذي أعقب البث.

في هذا الصدد، أخبر كارلوس ريفيرا نفسه في منتصف عام 2021 أنه يرغب في إنجاب أطفال بعد الزواج. في اجتماع إعلامي في مطار مكسيكو سيتي الدولي، كان مترجم Recuérdame على استعداد لإخبار القليل عما ينتظره خارج البلاد في الترويج لألبومه الجديد، لكنه لم يرفض توضيح ما يتوقعه من سينثيا في مغازلة، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي لم يحددوا الهدف المطلق للزواج، لكنهم يرغبون في الوصول إلى المذبح.

سأل السائق سانتا كلوز عن طفل كهدية (التقاط: @vengalaalegriatva /Instagram)

«ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا شيء. نحن سعداء كما نحن والحقيقة هي أننا لا نفكر كثيرًا في الأمر بعد، فنحن هادئون جدًا كما نحن «، أوضح ريفيرا، الذي التقطه إيدن دورانتس أمام الكاميرا.

وأضاف المغني أن خطط الزواج المزعومة لم يتم استبعادها، لكن لا يوجد شيء يجبرهم على الوصول إلى المذبح، وبعد أربع سنوات معًا يستمتعون بسعادتهم بهذه الطريقة، يفضلون البقاء مخطوبين لأنه «ليس الأمر أننا لا نخطط، ليس الأمر أننا لا نفكر في الأمر، لكن ما زلنا لا نحدد موعدا بالفعل «يجب أن يكون».

كما أكد أن الطريقة التي يعيشان بها معًا لبعض الوقت هي تحت نفس السقف، كما قال، كما لو كانا متزوجين، ويتوقون أيضًا إلى إنجاب طفل، على الرغم من أنه لم يشرح متى سيحققون تلك الرغبة.

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