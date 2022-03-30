الكونغرس يناقش اقتراح اللوم ضد وزير الصحة هذا الخميس

في حين تم التغلب على اقتراح الشواغر الثاني ضد الرئيس بيدرو كاستيلو، لا يزال الكونغرس يبصره على مختلف أعضاء السلطة التنفيذية، بما في ذلك وزير الصحة هيرنان كوندوري. العنوان المشكوك فيه هو بطل الرواية لاقتراح اللوم الذي سيتم مناقشته في جلسة عامة يوم الخميس 31 مارس من الساعة 9:00 صباحًا، بعد استجوابه قبل أقل من أسبوعين.

في حين رد كوندوري على بيان تفسيري حول حياته المهنية وإدارته، لم يكن جزء من المعارضة في الكونغرس راضيا وحصل على 33 توقيعا اللازمة لبدء العملية التي يواجهها اليوم. على مدى الأيام القليلة الماضية، تعرض وزير الصحة لانتقادات بسبب التقدم البطيء في عملية التطعيم والاحتمال المزعوم لإفساد عدة دفعات من اللقاحات بسبب انخفاض حضور المواطنين في مراكز التطعيم.

«لم يثبت هيرنان كوندوري ماتشادو القدرة على شغل المنصب أيضًا. وبالتالي، من خلال مراجعة السيرة الذاتية والخبرة في إدارة الصحة العامة، يمكن ملاحظة أن وزير الصحة تم تعيينه مديرًا إقليميًا للصحة في جونين في 2 يناير 2020 وظل في منصبه حتى 8 يناير من نفس العام. وفي تلك المناسبة تم عزله من منصبه بسبب عدم ملاءمته لشغل منصبه»، كما يقول الاقتراح ضده.

تذكر الوثيقة أيضًا أسئلة حول الترويج لمنتج لم تثبت فعاليته علميًا. وبالإضافة إلى ذلك، أكد في مؤتمر صحفي أن المنتج قد صادقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير عندما لم تصدر المنظمة أي إعلان بشأن هذه المسألة ولم تبدأ حتى التحقيق في خصائص المنتج.

يقول الاقتراح: «أبلغ السيد هيرنان يوري كوندوري ماتشادو، الذي كان يرتدي ملابس الطبيب، المستهلكين المحتملين أن شراء واستهلاك المنتج سيسهمان في تحسين صحتهم، وبالتالي إعطاء رسالة يُزعم أنها مضللة».

إدارة مثيرة للجدل

نظرًا لأن بيرو لم تكمل رسميًا بعد الموجة الثالثة من العدوى، تستمر الأصوات الصحية الرسمية والخارجية في التأكيد على أهمية ذهاب السكان إلى مراكز التطعيم للحصول على الجرعات اللازمة لمكافحة فيروس COVID-19؛ ومع ذلك، أثناء إدارة كوندوري تدفق الزيارات إلى انخفضت التطعيمات بشكل ملحوظ.

«النقطة هي أنه بما أنه لم يعد هناك العديد من حالات الوفاة، فأنت لا ترى أكياس سوداء من جثث هؤلاء المرضى في الشوارع بسبب هذا المرض الذي نعى البلاد. كما لم يعد بإمكانك أن ترى، لا يدرك الناس أيضًا أن هذا المرض لم يختف، لذلك لدينا نقاط التطعيم فارغة عمليًا «، كانت العبارة التي حاول الوزير بها تبرير غياب المواطنين في التطعيمات.

في بداية شهر مارس، أعلنت رئيسة التطعيمات في وزارة الصحة مغادرتها منصبها بسبب سوء إدارة هيرنان كوندوري. «كان من الضروري للغاية أن يكون هناك منظمة هيكلية تعمل حيث توجد خاصية أساسية هي العنصر التقني الذي رأيناه بالتأكيد يتدهور في الأسابيع الأخيرة. هذا يعرض أنشطة استراتيجية التحصين للخطر، لأن هذا هو المقياس الرئيسي للحماية المحددة ضد COVID-19»، قال المسؤول المستقيل للصحافة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن فريقه لم يؤخذ في الاعتبار في القرارات الهامة بشأن عملية التطعيم.

استمر في القراءة