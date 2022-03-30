الكونغرس: يسعى بيل إلى تعيين أمين المظالم وقضاة TC من قبل الانتخابات الشعبية

مرة أخرى انتخاب أمين المظالم وقضاة يتم طرح المحكمة الدستورية للمناقشة، وهذه المرة من مشروع القانون 1534/2021-CR المقدم من قبل عضو بيرو الديمقراطية، غييرمو بيرميجو. ويقترح عضو الكونغرس أن السلطات المذكورة أعلاه تمكنت من شغل مناصبها بعد انتخابات شعبية، حيث «تم إنشاء سلسلة من المخالفات التي تشكك في شرعية وملاءمة أعضاء مجلس النواب كونغرس الجمهورية»، الذين يختارون حاليا السلطات المذكورة أعلاه.

تشير الوثيقة المقدمة إلى أهمية لجنة التعاون التقني فيما يتعلق بالدستور السياسي ومكتب أمين المظالم في النضال من أجل احترام حقوق الإنسان في بلدنا. «... ومن المتوقع أن يتمتع كل من قضاة المحكمة الدستورية وأمين المظالم، بالإضافة إلى التدريب القوي في مختلف مجالات القانون، بالمهارات التي تجعلهم مناسبين للدفاع عن الحقوق الأساسية. هذا هو السبب في أنه لا يمكن ترك اختيارهم لتقدير هيئة سياسية حيث تتلاقى المصالح والسلطة في كثير من الأحيان «، يلاحظ البيان التوضيحي للمشروع.

يسرد Bermejo المخالفات المعروضة في عمليات اختيار القضاة، والتي كانت تحت الأضواء من الصحافة بسبب الأسئلة المختلفة حول كل من العملية والمتقدمين. يقول مؤلف الاقتراح: «إن مناشدة المواطنين ليست بأي حال من الأحوال عملاً غير شرعي، لأنها السلطة الأصلية لاتخاذ قرار بشأن القضايا الرئيسية ذات المصلحة العامة».

مقترح مثير للجدل

ويسعى مشروع القانون إلى تعديل المادتين 161 و201 من الدستور السياسي لبيرو. ومن ثم، يُقترح أن يتمتع أمين المظالم بنفس الحصانة وبنفس الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، يوضح بالتفصيل أنه لكي يتم تعيينهم في المنصب، يجب أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثين وأن يكونوا محامين. بالنسبة لقضاة TC، سيتم إضافة أن لديهم نفس المتطلبات اللازمة ليكونوا عضوًا في المحكمة العليا. تقول الوثيقة: «لا يمكن انتخاب القضاة أو المدعين العامين الذين لم يتركوا مناصبهم قبل عام واحد قضاة المحكمة الدستورية».

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«هذه الطريقة مشروعة تماما لضمان أن انتخاب قضاة TC وأمين المظالم هو تعبير مباشر عن الإرادة الشعبية، وبالتالي زيادة شرعية هذه الفئة من المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة الانتخابات هذه ستسمح للمسؤولين العموميين المنتخبين بعدم محاسبتهم أمام أي نوع من سلطة الدولة أو أن يخضعوا ماديا لمصاميم هيئة سياسية بحتة مثل كونغرس الجمهورية»، يؤكد بيرميخو من خلال مشروعه.

يترك الاقتراح للهيئات التي يتكون منها النظام الانتخابي تنظيم إجراءات الانتخابات الشعبية للمناصب المعنية، لكنه يوضح أن «أي أحكام معيارية تتعارض مع المحتوى الجوهري لهذا الإصلاح الدستوري يجب إلغاؤها على الفور».

وتجدر الإشارة إلى أنه اليوم، 30 آذار/مارس، تبدأ مرحلة المقابلات الشخصية مع المرشحين لقضاة TC من قبل اللجنة الخاصة لاختيار المرشحين المناسبين لانتخاب قضاة المحكمة الدستورية. تبدأ هذه المرحلة من العملية بـ 26 من المتقدمين الذين سيجيبون على أسئلة عضو الكونغرس زيلادا، وهو رئيس اللجنة، خورخي مونتويا. من التجديد الشعبي، الذي انتخب نائبا للرئيس وويلمار إليرا الذي يشغل منصب السكرتير.

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