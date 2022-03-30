يحذر مكتب المراقب المالي من أن تنفيذ PAE لم يبدأ في 11 كيانًا إقليميًا

بعد أكثر من شهرين من بدء العام الدراسي في كولومبيا، لم تبدأ 11 كيانًا إقليميًا معتمدًا (ETC)، وتقع في تسع أقسام في البلاد، في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية (PAE). ويشير مكتب المراقب العام للجمهورية ووزارة التعليم الوطني إلى أن عدم توفير الخدمات الغذائية المدرسية في هذه الأماكن سيؤثر على حوالي مليون طفل.

وكانت البلدان المتضررة من هذه البلدان هي بوينافينتورا، وكاكيتا، وسيزار، وكوردوبا، وكوكوتا، وماجدالينا، ونيفا، وبيتاليتو، وسانتا مارتا، وسينسيليخو، وسوكري. يتراوح متوسط تأخير المعاملة بين 70 و 56 يوم عمل.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مكتب المراقب المالي إلى أنه في خمسة كيانات إقليمية معتمدة، على الرغم من أنها أبلغت عن بدء العمليات، فإنها لا تعمل بنسبة 100٪. يحدث هذا في الأقسام الخمسة التالية:

أنتيوكيا: تم الإعلان عن عمليات التعاقد مهجورة في 16 بلدية.

Cauca: بدأت PAE الأصلية ولكن PAE الأغلبية لا تزال في طور التعاقد.

Chocó: بدأت PAE في 26 من أصل 29 بلدية وبدأت PAE الأصلية عملياتها في اثنين من العقود الثلاثة.

كونديناماركا: بدأت PAE لـ 104,373 مستفيد. في عملية التعاقد مع PAE لـ 93،617 مستفيداً من الإدارة.

بوياكا: تقرير عن عدم العمليات في بلديات غاشانتيفا وباجاريتو وفيراكاتشا وراميريكي وتيبانا وبوياكا وبايز ولا كابيلا.

وأشار مكتب المراقب المالي إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير، زار فريق من الكيان 150 مدرسة عامة حيث يتم تنفيذ PAE وخلال العام تم تأكيد أن 34٪ من العينة لم تسلم PAE في يوم الزيارة.

وبالمثل، ثبت أن هناك ظروفًا كبيرة متدهورة للبنى التحتية اللازمة لتنفيذ PAE، بالإضافة إلى نقص أدوات المطبخ في معظم الأماكن التعليمية. 16٪ من المدارس ليس لديها مطبخ، 26٪ ليس لديها مساحة تخزين، 15٪ ليس لديها غرفة طعام و 22٪ ليس لديهم مكان لتبريد الطعام.

لتفاقم الحالة، في بعض المؤسسات، ليست حالة النظافة هي الأفضل. وقد أدى ذلك إلى أنه، حتى الآن، في 10 مدارس تقع في بوياكا وميتا وأنطيوكيا وكونديناماركا، قدمت تنبيهات بشأن جودة الصحة والسلامة بسبب تفشي المنشطات الأمفيتامينية (الأمراض المنقولة بالغذاء) في حصص الإعاشة.

وبسبب هذا الوضع، بالإضافة إلى تحذير مكتب المراقب المالي، حكم مكتب المدعي العام وأكد أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض الحكومات المحلية حيث لم تتقدم PAE. وهكذا، تم رفع الوصاية ضد محافظات تشوكو وغوافياري وسوكري؛ وعمدتي نيفا وسينسيليخو، وبلديات سان بابلو دي بوربور، ولا كابيلا، وأوتانشي، ولا فيكتوريا، وكيباما، وباونا في بوياكا.

وبالإضافة إلى ذلك، فتحت تحقيقات أولية في عام 2022 أمام حكومة قرطبة؛ وبلديات سامبويس، وشالان، وكوفيناس، وموروا، ولوس بالميتوس، وكوروزال، وسانتياغو دي تولو التابعة لإدارة سوكري، بالإضافة إلى بوينافينتورا وسانتا مارتا.

من جانبه، يؤكد مكتب المراقب المالي أنه سيستمر في تنفيذ هذه المتابعة الخاصة على PAE للفترة المتبقية من عام 2022، من خلال مكتب المراقب المالي المفوض لمشاركة المواطنين وإدارات الإدارات في جميع أنحاء البلاد، مع تقديم تقارير شهرية في الوقت المناسب.

«من مكتب المراقب العام للجمهورية، ووفقًا للمتابعة الخاصة التي يتم تنفيذها، ندعو الكيانات الإقليمية إلى حضور المعدات والتعاقد عليها وترتيبها لتنفيذ PAE، حيث يجب ألا يغيب عن البال أن قطاع التعليم هو أحد القطاعات ذات التأثير الاجتماعي الأكبر في الغالبية العظمى من الإدارة العامة و PAE يتم تمويلها بموارد من الميزانية العامة للأمة, النظام العام للمشاركة والنظام العام للإتاوات, التي تخضع للمراقبة من قبل هذه الوكالة, قال بينيدا.

استمر في القراءة:

يمكن للمستخدمين مقارنة أسعار حزم الاتصالات الهاتفية والإنترنت والتلفزيون باستخدام هذه الأداة عبر الإنترنت.